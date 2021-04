IATA Travel Pass : comment ça fonctionne, quelles sont les compagnies qui le testent ?

L'application " Travel pass " développée par l'Association internationale du transport aérien (IATA) permet aux passagers de prouver leur statut sanitaire avant de débarquer dans un autre pays. Quelles compagnies le testent, comment ça marche ?

Alors que le trafic aérien est encore fortement impacté par l'épidémie de Covid-19 et la fermeture de bon nombre de frontières, l'IATA (Association internationale du transport aérien) a développé et inauguré son "Travel Pass", un "outil de certification essentiel" pour les voyages en avion. Gratuite, cette application est actuellement envisagée par les gouvernements du monde entier pour soutenir le redémarrage des voyages internationaux à grande échelle.

L'IATA Travel Pass est une application, un "outil de certification essentiel pour rouvrir les frontières de manière sûre et en ayant la confiance des États", a expliqué mardi 9 mars Alexandre de Juniac, directeur général de l'Association internationale du transport aérien, sur franceinfo. Elle permet aux passagers autorisés à voyager de créer un passeport numérique accessible directement sur leur smartphone, de vérifier que leur test / vaccination est conforme à la réglementation et de partager les certificats de test ou de vaccination avec les autorités pour faciliter les voyages. L'application de l'IATA est disponible depuis le mois de mars à la fois sur Android et iOS.

L'IATA Travel Pass incorpore quatre modules interopérables open source qui peuvent être combinés :

Un registre mondial des exigences sanitaires qui permet aux passagers de trouver l'information précise sur les exigences relatives aux voyages, au dépistage et éventuellement aux vaccins nécessaires pour leur parcours.

Un registre mondial des centres de test et de vaccination – qui permet aux passagers de trouver dans leurs lieux de départ les centres de dépistage et les laboratoires répondant aux normes de dépistage et de vaccination exigées à leurs lieux de destination.

Une application Lab qui permet aux laboratoires et aux centres de dépistage autorisés de partager de façon sécuritaire les certificats de test et de vaccination avec les passagers.

Une application de voyage sans contact qui permet aux passagers autorisés à voyager de créer un " passeport numérique ", de recevoir les certificats de test et de vaccination et de vérifier qu'ils satisfont les exigences de leur itinéraire, et de partager les certificats de test et de vaccination avec les compagnies aériennes et les autorités afin de faciliter le voyage.

Face aux inquiétudes sur la possible utilisation de données privées, l'Association internationale du transport aérien assure sur son site que le " IATA Travel Pass " ne stocke aucune donnée de manière centralisée. " Il relie simplement les entités qui ont besoin de vérification (compagnies aériennes et gouvernements) avec les données de test ou de vaccination lorsque les voyageurs le permettent. Ce dernier point est essentiel. Aucune vérification ne sera transmise à une compagnie aérienne ou à un gouvernement sans l'autorisation du voyageur ", précise IATA dans une Foire aux questions.

Emirates teste depuis le 15 avril 2021 le Travel Pass d'IATA sur certains vols entre Dubaï et Barcelone et entre Londres-Heathrow et Dubaï. Chaque passager éligible est invité à télécharger l'application et à s'inscrire pour recevoir son passeport numérique avant le départ. A Dubaï, Emirates a conclu un partenariat avec certains laboratoires Prime Health Care, qui sont autorisés à envoyer en toute sécurité aux passagers les résultats de leur test via l'application. Ceux qui voyagent depuis le Royaume-Uni peuvent faire effectuer leurs tests dans certains laboratoires Screen4.

Depuis le 16 avril 2021, la compagnie aérienne Virgin Atlanctic est la première britannique à tester l'application pour smartphone IATA Travel Pass entre sa base à Londres-Heathrow et l'aéroport de Bridgetown-Grantley Adams, " en étroite collaboration avec le gouvernement de la Barbade, qui acceptera le Pass à sa frontière ". Les clients voyageant (pour des raisons autorisées) sur les vols VS131 de Virgin Atlantic vers la Barbade sont invités à participer à l'essai en téléchargeant l'IATA Travel Pass sur leur smartphone. Ils pourront ensuite créer une identification numérique comprenant leur photo de profil et leurs informations de passeport, et télécharger leurs informations d'identification Covid-19, en sélectionnant les informations de vol pertinentes.

La compagnie aérienne Swiss International Air Lines sera la première filiale du groupe Lufthansa à tester l'application Travel Pass de l'IATA. A partir du 22 avril 2021 entre sa base à Zurich-Kloten et l'aéroport de Londres-Heathrow, la compagnie nationale suisse testera le "passeport sanitaire numérique " développé par l'IATA : les passagers volontaires pourront grâce au Travel Pass " se renseigner sur les conditions d'entrée liées au coronavirus dans leur pays de destination et recevoir directement le résultat de leur test Covid 19 dans l'application. Il leur sera ainsi possible d'apporter aux compagnies aériennes et aux autorités la preuve qu'ils remplissent les conditions d'entrée sans avoir à divulguer des informations de santé personnelles, ce qui facilitera et accélérera les processus dans les aéroports " souligne le communiqué de Swiss".

Après une première phase de test lancée en décembre dernier vers plusieurs aéroports d'Asie du Sud-est, la compagnie Singapore Airlines a testé au mois de mars le passeport sanitaire numérique IATA Travel Pass sur du long-courrier, notamment entre Singapour et Londres. Les passagers disposant d'un iPhone ayant téléchargé l'application et créé une pièce d'identité numérique (leur photo de profil et leurs informations de passeport) ont pu insérer leurs informations de vol dans le Travel Pass et réserver leur test Covid-19 avant le départ, dans l'une des sept cliniques participantes à Singapour via un portail en ligne dédié. Ils ont ensuite pu s'inscrire à la clinique en utilisant l'identifiant numérique et les informations de vol dans l'application ; les résultats de leurs tests, ainsi que l'état de confirmation de vol, sont consultables directement sur l'application.