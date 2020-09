Agences de voyage et coronavirus : fin des avoirs et remboursement automatique, les infos

Instauré au début de la crise sanitaire par les agences de voyage, le système des avoirs quasi automatiques en cas d'annulation de séjour vit ses dernières heures. On vous dit tout sur les nouvelles mesures de remboursement mises en place dès le 15 septembre 2020.

[Mis à jour le 14 septembre 2020 à 10h01] La réouverture quasi simultanée des frontières en Europe cet été à permis de relancer progressivement le tourisme. Italie, Grèce, Espagne, Portugal... Les destinations préférées des Français sont de nouveau accessibles avec toutefois la mise en place de nombreuses mesures sanitaires. Afin d'aider les agences de voyage à garder le cap durant cette période difficile, un dispositif dérogatoire voté par ordonnance en mars dernier permettait aux professionnels du tourisme de proposer aux clients un avoir au lieu d'un remboursement. Valable 18 mois à partir de la confirmation de l'annulation (à l'initiative de l'agence ou du voyageur), ce bon d'achat se transformait en un remboursement s'il n'était pas utilisé à l'issue de cette période

Dès ce 15 septembre 2020, les règles changent. A partir de cette date, le Code du Tourisme qui s'applique à nouveau. Si les voyagistes pourront toujours proposer des avoirs à leurs clients dont le voyage à forfait est annulé, ils seront désormais en droit de les refuser et d'exiger un remboursement immédiat. Attention toutefois aux conditions de vente des séjours organisés. Si un séjour est maintenu par l'agence car estimé réalisable mais que vous souhaitez vous-même l'annuler, les frais habituels s'appliquent.

La crainte de faillite de la part des agences de voyage a été entendue par le gouvernement. Une nouvelle mesure allant dans leur sens est entrée en application par l'ordonnance n° 2020-315, publiée au Journal officiel en date du 26 mars 2020. Désormais, les voyagistes peuvent proposer un avoir valable 18 mois à leurs clients dont le séjour a été annulé à cause du coronavirus. Ce n'est qu'au bout de ces 18 mois et si vous n'avez pas utilisé l'avoir pour diverses raisons (choix, impossibilité financière ou de calendrier) que pourrez obtenir le remboursement de votre voyage, du billet de train ou d'avion aux nuits d'hôtel. Cet avoir est conservé par le professionnel du tourisme et équivaut à la somme exacte que vous avez déjà versé au voyagiste. Vous pourrez alors l'utiliser pour une prestation identique ou équivalente dans les 18 mois à venir. Attention, le tarif de votre nouveau séjour ne doit pas dépasser celui du voyage initialement prévu. Vous pouvez l'utiliser en une ou en plusieurs fois.

L'avoir valable 18 mois vous sera imposé par le voyagiste pour les prestations suivantes, uniquement si elles ont été annulées par le professionnalisé du tourisme jusqu'au 15 septembre 2020 selon les informations de 60 millions de consommateurs :

Les voyages à forfait : les prestations incluant un vol et au moins une nuitée ou les prestations incluant au moins un service de voyage (avion, hôtel...) et des services touristiques (visite guidée, activité sportive...). Les voyages scolaires ou linguistiques sont également concernés par cette mesure.

Les hébergements touristiques : hôtels, locations saisonnières, campings...

La location de voiture

Bonne nouvelle pour les voyageurs, certaines prestations achetées auprès de votre voyagiste ne sont pas concernées par cette mesure et peuvent être remboursées dans les plus brefs délais :