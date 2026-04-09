Redoubler une année de classe coûte une petite fortune, un demi-salaire pour chaque élève !

S'il peut permettre d'aider les élèves en difficulté à renforcer leurs acquis scolaires, le redoublement représente une fortune qu'il faut bien débourser.

En France, la notion de redoublement est revenue sur le devant de la scène en 2023 dans le cadre de la présentation du "choc des savoirs" par le ministre de l'Education nationale de l'époque, Gabriel Attal. L'objectif était de répondre aux résultats médiocres des élèves français aux tests PISA, en facilitant les redoublements, et plus précisément en laissant la main aux enseignants et non plus aux familles dans la décision finale. Jusqu'alors, ces dernières années, les redoublements étaient interdits en maternelle et soumis à la validation des parents en primaire.

Selon une note d'information de la Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, émanant du ministère de l'Education nationale, les taux de redoublement dans l'élémentaire public étaient ainsi "historiquement bas" à la rentrée 2017. La hausse des taux à la rentrée 2018, notamment dans le cycle II (CP, CE1, CE2), avait coïncidé avec la "modification des dispositions relatives au redoublement". Plus récemment, pour la rentrée 2024, ces taux remontent "pour tous les niveaux de l'école élémentaire" assure l'organisme. La hausse la plus significative concerne le début de l'école élémentaire : de +0,8 point en CP (2,7 %) à +0,2 point en CM2 (0,7 %).

Redoubler une classe ne doit théoriquement plus être tabou. Cela a vocation à aider les élèves à renforcer leurs bases, notamment chez les plus fragiles avant le passage dans le second degré, afin qu'ils évitent de cumuler du retard au fil des années scolaires. Mais quel est vraiment le coût du redoublement pour l'Etat ? Ce chiffre méconnu a justement été établi par le Centre national d'étude des systèmes scolaires (Cnesco), qui a pour mission d'améliorer la connaissance des systèmes scolaires français et étrangers afin de créer des dynamiques de changement dans l'Ecole. Il se qualifie comme un "espace de dialogue entre le monde de la recherche, la communauté éducative et les décideurs publics".

Et d'après des données publiées par le Cnesco en 2015, le redoublement coûte en moyenne à l'Etat 2 milliards d'euros par an, dont un milliard concerne uniquement le lycée. L'organisme précise qu'en moyenne, un élève redoublant reste toutefois "le même nombre d'années" dans le circuit scolaire qu'un élève non-redoublant, mais a une "probabilité plus forte d'être orienté vers la voie professionnelle".

Ces données, les plus récentes disponibles à ce jour, restent d'actualité malgré leur ancienneté, car les coûts intrinsèques sont encore du même ordre aujourd'hui. Un an plus tôt, le Cnesco s'appuyait sur des chiffres de l'Institut des politiques publiques pour délivrer des données plus précises. Au lycée, par exemple, une année d'étude - et donc de redoublement - coûterait 11 310 euros par élève, relayait TF1 Info. Soit plus d'un demi salaire sur un an, le montant du salaire médian en France pour l'ensemble des employés du secteur privé en 2023 étant fixé à 26 287 euros selon l'Insee (22 040 euros nets). Un coût non négligeable pour les caisses de l'Etat.

