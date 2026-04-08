Un temps pourri annoncé : la météo doit basculer à cette date... avec un retour de la pluie

Après le beau temps et la hausse des températures sur l'ensemble du pays, une dépression arrive.

Après un début de mois d'avril marqué par une douceur exceptionnelle et un ensoleillement généreux sur l'ensemble du pays, un changement de régime assez radical s'annonce. Si le soleil domine actuellement l'Hexagone, une dépression atlantique s'apprête à jouer les trouble-fêtes, marquant le retour de la pluie et d'une baisse sensible des températures.

Cette semaine du 6 au 10 avril 2026 a débuté sous les meilleurs auspices. Vous l'avez sans doute remarqué lors de ce lundi de Pâques : les traditionnelles chasses aux œufs se sont déroulées sous un ciel azur, avec un mercure flirtant par endroits avec les 24°C, voire 25°C. Cette parenthèse estivale, provoquée par une masse d'air chaud remontant du sud, a transformé les jardins en véritables fournaises pour les chocolats, mais le beau temps ne va malheureusement pas s'installer durablement.

Selon les prévisions de Météo-France et de La Chaine météo, cette stabilité anticyclonique va s'effriter progressivement. Si la journée du samedi 11 avril conservera encore une grande douceur et de belles périodes ensoleillées sur une majorité du territoire, les premiers signes de faiblesse apparaîtront par l'ouest. À Biscarrosse ou Bordeaux, après plusieurs jours affichant des températures largement au-dessus des normales de saison, le ciel commencera à se voiler en cours d'après-midi, annonçant une fin de week-end plus agitée.

© lachainemétéo

L'ouest, notamment Biscarosse et Bordeaux, connaissent des journées avec des températures "largement au-dessus des normales de saison". Ce samedi 11 avril, le soleil fera place à un temps "en demi-teinte" explique La Chaîne Météo. Le dimanche sera davantage dégradé en raison d'un flux nord-ouest amenant un climat plus "perturbé". Au petit matin, les températures seront fraîches, de 3 à 7°C au nord, c'est plus doux autour du golfe du Lion avec 10°C. Dans l'après-midi, les températures sont douces et homogènes, allant de 17 à 22°C.

"Avec l'arrivée d'un minimum dépressionnaire, le temps se dégradera sur la moitié ouest du pays en cours de journée de dimanche, avec de fréquentes pluies et une baisse des températures. Le temps restera sec à l'est du pays, mais les pluies arriveront en flux d'ouest en fin de journée", avance La Chaine météo.

Le contraste sera saisissant entre la douceur du début de semaine et ce climat perturbé de fin de période. L'arrivée de ce front pluvieux marquera la fin de l'anomalie thermique positive que nous connaissons actuellement. Comme le souligne l'adage, ne vous découvrez pas d'un fil, car la chute des températures et le temps agité doivent se confirmer au début de la semaine suivante.