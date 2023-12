Mauvaise nouvelle météo pour Noël, le pire scénario se dessine dans ces départements !

La météo ne réserve pas de belles surprises aux Français pour les fêtes de Noël, au contraire.

Le compte à rebours est lancé pour les fêtes de fin d'année avec la première étape, Noël, qui arrive lundi prochain. Les fêtes de fin d'année sont un moment chargé au niveau de la circulation avec les familles qui se rejoignent et les départs en vacances. Pour les courts ou longs trajets en perspective, l'idéal serait un temps clair et dégagé afin de rendre les déplacements moins pénibles, pour les conducteurs comme pour les passagers et notamment pour les jeunes impatients. Mais cette année, la route vers les festivités risque d'être pluvieuse.

Pour la semaine du 25 décembre jusqu'au dernier jour de l'année 2023, Météo France prévoit un temps "légèrement perturbé au nord et plus sec au sud, avec des températures qui se maintiennent au-dessus des valeurs saisonnières". Les températures seront donc douces, entre 3°C et 16°C pour le 24 décembre et oscilleront entre 1°C et 17°C le jour de Noël. Des températures douces qui devraient également marquer le début de l'année 2024. Météo France prévoit en effet des températures "globalement supérieures aux normales de saison" pour la première semaine de janvier.

Prévisions du dimanche 24 décembre 2023 © Météo France

Mais malgré des températures agréables en cette période de fêtes, la pluie sera au rendez-vous sur la majeure partie du territoire. Toute la partie nord de l'Hexagone sera sous la pluie les 24 et 25 décembre ainsi que la Corse. Les deux tiers du territoire devraient être concernés par des épisodes de pluie... Dès le dimanche matin, le nord, nord est et centre est, des Hauts-de-France en passant par le Grand-Est jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes verront la pluie tomber jusque dans l'après-midi. A l'ouest, la Bretagne sera aussi sous la pluie pour le réveillon.

Le nord devrait connaître néanmoins une légère accalmie le matin de Noël avec quelques rares rayons de soleil avant de retomber dans la grisaille dès l'après-midi, selon Météo France. Le 25 décembre, la journée sera marquée par un ciel gris épais ponctué d'averses le matin notamment dans l'est ainsi qu'au centre du pays.

Prévisions du lundi 25 décembre © Météo France

Il y aura néanmoins quelques exceptions et certains chanceux auront le plaisir de déballer leurs cadeaux sous le soleil. Il s'agit des départements en bord de Méditerranée. Depuis Nice en passant par Montpellier et Perpignan jusqu'à Tarbes, les régions Provence-Alpes-Côte-d'Azur et Occitanie verront le soleil briller le 24 et le 25 décembre.

Les régions de Gap et Montélimar seront aussi sous le soleil pour le réveillon et le jour de Noël. Biarritz profitera du soleil pour le réveillon, mais sera rattrapé par la pluie le 25 décembre.