Ce département français devrait changer de nom dès 2024, la plupart de ses habitants l'ignorent

Ce département du sud de la France devrait changer de nom, mais beaucoup de ses habitants ignorent que c'est en 2024 ou ne savent pas comment cela va se passer.

C'est une procédure qui n'arrive pas souvent. Qu'il s'agisse d'un département, d'une région ou d'une ville, les changements de noms sont rares. Seuls les noms de rue sont amenés à changer plus fréquemment. Modifier le nom d'un département n'est pas pour autant inédit. En Bretagne par exemple, c'est en 1990 que les Côtes d'Armor font leur apparition après s'être nommées les Côtes-du-Nord pendant de nombreuses années.

Cette année, c'est un département d'Occitanie, dans le sud de la France, qui pourrait changer de nom. Un grand nombre d'habitants n'en a pourtant pas encore connaissance. Il s'agit des Pyrénées-Orientales. Cette volonté de changer de nom a été officialisée par la présidente du département, Hermeline Malherbe, le 15 janvier lors de ses vœux à la presse. Il semble que plusieurs choix se démarquent déjà. Parmi ces propositions : Pyrénées-Méditerranée, Pyrénées-Catalanes ou encore Pays catalan. Les deux premières s'annoncent comme les grandes favorites, dont l'une met en avant la géographie et l'autre la culture. Pour le vice- président du département, Nicolas Garcia, il est impératif que le nouveau nom reflète "l'identité" du département, comme le relaie la revue Geo.

Le projet, qui était inscrit dans le programme d'Hermeline Malherbe lors de sa campagne pour les élections départementales en 2021, avance pas à pas. Ce mardi 16 janvier, la présidente du département a apporté des précisions sur l'avancée du projet auprès de France Bleu Roussillon. Afin de parvenir à un accord sur le nom à choisir, un groupe de travail spécifique devrait être créé dès le mois de février. Ce comité devrait regrouper la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture, ainsi que des acteurs de la culture et de la langue catalane en lien avec le collège associatif de l'office public de la langue catalane (OPLC), comme le précise France Bleu Roussillon. Mme Malherbe a également indiqué que des universitaires en droit ainsi que des historiens seraient sollicités pour livrer un avis sur les propositions évaluées. Les résultats du groupe devraient être disponibles entre mai et juin.

Un vote sera aussi organisé au mois de septembre. France Bleu indique qu'une campagne de communication sera organisée en amont. La population du département sera donc amenée à choisir entre les propositions soumises par le groupe de travail et le nom actuel du département : ce dernier pourrait tout à fait rester identique si la population le souhaite. La décision prise sera ensuite transmise à l'Etat en décembre 2024.