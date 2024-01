Lutte contre l'infertilité et nouveau congé naissance : le plan de Macron pour un "réarmement démographique"

Face à une natalité française en berne, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces mardi soir lors de sa conférence de presse pour remédier à ce problème.

Une première depuis la Seconde Guerre mondiale, annonçait-on un peu partout dans les médias ce mardi. En 2023, la France a enregistré moins de 700 000 naissances. Du jamais vu. Alors que la chute de la natalité était au cœur des préoccupations médiatiques ce 16 janvier, le président de la République n'a pas lésiné sur les annonces concernant ce sujet mardi soir à l'occasion de sa très attendue conférence de presse. Alors que l'Élysée n'avait dernièrement à la bouche que l'expression "réarmement civique" pour parler de cette fameuse conférence de presse, le chef de l'État a dégainé, à la surprise générale, le "réarmement démographique".

Objectif : relancer la natalité en France. Pour ce faire, Emmanuel Macron a dévoilé deux outils : un "nouveau congé de naissance" et un "plan de lutte contre l'infertilité". S'il n'a pas donné davantage de détails sur le plan de lutte contre l'infertilité, le président de la République s'est montré plus loquace sur le "congé naissance".

"Après l'allongement du congé paternité, je crois profondément que la mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie", a commencé le chef de l'État, avant de préciser : "Congé de naissance qui viendra remplacer le congé parental actuel." Et Emmanuel Macron de promette un congé de naissance "mieux rémunérer" que le congé parental et qui "permettra aux deux parents d'être auprès de leur enfant pendant six mois, s'ils le souhaitent". Un congé toutefois "plus court" que le congé parental actuel "qui peut parfois aller jusqu'à trois ans et qui éloigne beaucoup de femmes du marché du travail", a-t-il souligné.