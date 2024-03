Neige : Météo-France alerte sur le risque d'avalanche

Ce dimanche 3 mars, Météo-France appelle à la prudence. Trois départements ont été placés en vigilance orange avalanche et dix autres en vigilance jaune jusqu'à ce soir.

À 9 heures, Météo-France relevait entre 4 et 10 centimètres de neige en basse altitude et jusqu'à 50 centimètres à 2 000 mètres à travers l'Ardèche, la Haute-Loire, la Loire, la Lozère ou encore les Alpes-Maritimes, ce dimanche 3 mars. Un fond froid va stationner sur le quart sud-est du pays de dimanche à lundi et de fortes chutes de neige sont encore attendues dans l'après-midi.

"Les chutes de neige seront importantes, en altitude, sur la plupart des massifs du pays, il faudra être attentif au risque d'avalanches", met en garde Météo-France, qui appelle les skieurs, les promeneurs et les automobilistes à la plus grande prudence.

Trois départements placés en vigilance orange pour avalanche

"Le risque est fort, de niveau 4/5", selon le service météorologique, rapporte TF1 Info. Dix départements des Pyrénées et des Alpes ont été placés en vigilance jaune pour avalanche. La Savoie, les Hautes-Alpes et les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance orange jusqu'en fin de journée, précise Le Huffpost. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a, de son côté, émis un bulletin de risque avalanche au niveau 4 en Barétous, Ossau et Aspe, précise Sud Ouest.

Dimanche dernier, le 25 février, quatre personnes ont péri dans une avalanche survenue à 1 600 mètres d'altitude dans le massif du Sancy (Puy-de-Dôme). C'est le plus lourd bilan de ces trente dernières années en Auvergne.