Il y a 4 situations où vous devriez absolument mentir, selon cette experte en psychologie

Une experte révèle les meilleurs mensonges pour rester en sécurité dans différents types de situation.

Des techniques toujours plus innovantes voient le jour afin de se prémunir contre les situations potentiellement à risque. Des techniques souvent mises au point par les femmes, qui courent davantage de risques que les hommes à ce sujet. La self défense, par exemple, est une pratique sportive qui a largement gagné en popularité et qui permet à ses adeptes de se sentir plus confiant(e)s. Dans les lieux de vie comme les bars et les restaurants, des noms de code comme celui d'un faux cocktail ou d'un faux serveur permettent aux personnes qui se sentent menacées de demander de l'aide directement aux employés du lieu.

Certains experts choisissent quant à eux de partager leurs savoirs et leurs astuces. Une pratique rendue possible grâce aux réseaux sociaux. C'est le cas par exemple de Dannah Eve, psychologue et criminologue américaine. Sur Instagram et TikTok, l'experte partage des conseils de sécurité personnelle, de sécurité des enfants et d'émancipation féminine. Dans un post publié le 28 février 2024, Dannah Eve aborde ainsi le sujet du mensonge comme moyen d'éviter les situations dangereuses. L'experte affirme utiliser cette technique depuis son plus jeune âge. Le premier conseil délivré par Mme Eve est de ne jamais faire comprendre à un inconnu que l'on se trouve seul(e) dans un lieu public. Elle explique : "Si vous vous trouvez dans le cas où quelqu'un vous demande 'Quelqu'un sait que vous êtes là ?' La réponse est toujours oui".

La première situation précise où l'experte recommande de mentir est le chemin du retour à son domicile. Elle indique que, à pieds, même si vous êtes proche de votre domicile ou de votre rue, si un inconnu vous demande si vous vivez ici, la réponse est "non", toujours. Elle recommande de dire que vous vous rendez chez des amis ou de la famille. L'une de ses suggestions est la suivante : "Je viens déposer des affaires à mon frère qui vit ici".

La criminologue continue avec une situation très commune et qui semble inoffensive au premier abord : un trajet en taxi. Comme elle l'indique, faire la conversation avec le chauffeur du taxi est une habitude assez banale. Il se peut qu'une fois arrivés à destination, le chauffeur vous demande s'il s'agit de votre résidence. Une question en apparence sans importance, mais à laquelle l'experte recommande de mentir. Comme précédemment, elle conseille de dire que vous vous rendez chez des amis ou même simplement de répondre "j'aimerais bien !" si la situation vous le permet.

La troisième situation dépeinte par la psychologue est très classique, à savoir prendre un verre seul(e) dans un bar. Si une personne s'approche de vous et vous demande pourquoi vous êtes seul(e) mais qu'il ou elle ne vous inspire pas confiance, n'hésitez pas à dire que vous attendez votre petit ami, que vos amis sont en route ou encore que votre mari est en train de se garer au coin de la rue.

La quatrième et dernière situation dans laquelle Dannah Eve recommande de mentir est celle du voyage. Même si vous êtes parti(e) à la découverte d'une nouvelle ville, l'experte conseille de ne pas laisser paraître votre statut de touriste, surtout si vous êtes seul(e). En cas d'interrogation, mieux vaut prétendre que l'on a vécu dans le quartier ou que l'on rend visite à des amis ou encore que l'on a étudié dans cette ville.