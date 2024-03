Mort de Frédéric Mitterrand : une pluie d'hommages pour l'ex-ministre de la Culture

Le décès de l'ancien ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, ce jeudi 21 mars a suscité une vague d'émotions de la part des personnalités politiques.

Frédéric Mitterrand est décédé à Paris le 21 mars à l'âge de 76 ans. Il fut ministre de la Culture et de la communication de 2009 à 2012 au sein du gouvernement de François Fillon alors Premier ministre du président Nicolas Sarkozy. Frédéric Mitterrand a côtoyé toutes les sphères de la culture : littérature, cinéma, télévision, etc. Devenu une figure du milieu culturel, il a reçu, à l'annonce de son décès, une pluie d'hommage de la part des politiques. Sur son compte X, le président Emmanuel Macron a salué les "mille existences, toutes tissées d'un fil rouge : la culture pour chacun" de M. Mitterrand. " Il a aussi confié : "Ses légendaires " Bonsoir ! " vont nous manquer".

Jack Lang salue un homme ayant "servi les arts avec passion"

Comme l'indique Le Monde, le Premier ministre, Gabriel Attal, a rendu hommage à un "homme épris de tout ce qui touchait de près ou de loin à la culture " et a un "homme qui avait la soif insatiable d'apprendre et le projet constant de faire". L'ancien président Nicolas Sarkozy se souvient d'un "homme profondément cultivé et délicat, un être à part, sensible et attachant, une personnalité inclassable, si loin de la vie partisane". Rachida Dati, qui a connu Frédéric Mitterrand lorsqu'elle faisait elle aussi partie du gouvernement de François Fillon en tant que ministre de la Justice a rappelé "l'inimitable grain de sa voix". L'actuelle ministre de la Culture s'est souvenue d'un homme qui "portait sa mélancolie comme une élégance".

Les différents locataires de la rue de Valois ont rendu hommage à Frédéric Mitterrand, notamment Jack Lang, qui a salué sur son compte X un homme qui "a tout au long de sa vie servi les arts avec passion, érudition et amour (…). Notre fidélité commune pour François Mitterrand nous unissait profondément". Frédéric Mitterrand était le neveu de l'ancien président. Rima Abdul Malak, en poste à la Culture avant Mme Dati a rappelé "le panache et la mélancolie. La légèreté et les tourments " de l'ancien ministre.

Les mots forts de Rachida Dati

François Hollande a également rendu hommage à M. Mitterrand et a souligné "son engagement en faveur du cinéma et de la télévision ". La passion pour le cinéma de l'ancien ministre a aussi été rappelée par Mme Dati dans un communiqué de presse partagé sur son compte X , qui est revenu sur l'époque où M. Mitterrand a repris une dizaine de salles de cinéma pour créer les cinémas Olympic. Elle a rappelé que "La qualité de leur programmation avait fait de lui une figure de proue de l'exploitation du cinéma d'art et essai à Paris." Avant d'ajouter : "Le public se précipitait aux projections de Bergman, Antonioni ou Ozu, mais aussi des mélodrames hollywoodiens ou des comédies musicales égyptiennes, tant cet amoureux fou de l'écran noir avait l'éclectisme en passion".

Dans ce communiqué, Rachida Dati a indiqué qu'elle avait eu l'occasion de s'entretenir avec M. Mitterrand peu avant son décès. Elle a raconté : "Ces dernières semaines, nous avions échangé plusieurs fois. Il m'avait réservé le meilleur accueil lors de ma prise de fonctions rue de Valois. Notre dernière conversation, ce week-end, pleine de cet élan de vie que nous lui connaissions, ne cédait rien au temps qui s'accélérait pour lui".