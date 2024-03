Accusé de corruption, comment le maire d'Agde (Hérault) s'est-il fait piéger par une voyante ?

Gilles d'Ettore, maire de la commune d'Agde, a été mis en examen ce jeudi 21 mars et placé en détention provisoire pour "prises illégales d'intérêts et corruption".

Comme l'a appris BFMTV auprès du procureur de Béziers, Gilles d'Ettore, le maire Les Républicains de la ville d'Agde dans l'Hérault est accusé de "détournements de fonds par une personne dépositaire de l'autorité publique, prises illégales d'intérêts et corruption. Le procureur, Raphaël Balland, a indiqué que l'édile a été placé en détention provisoire ce jeudi 21 mars après s'être fait corrompre par une voyante de la commune, elle aussi placée en détention provisoire. Le Figaro indique que la mairie de la commune avait été perquisitionné auparavant.

Le maire et la voyante placés en détention provisoire

La voyante au cœur des accusations est une habitante de la ville d'Agde, déclarée comme auto entrepreneuse qui se présente comme voyante, médium et "guérisseuse". Cette femme est accusée d'escroquerie, "recel de détournements de fonds par une personne dépositaire de l'autorité publique, recel de corruption, et travail dissimulé" comme l'a fait savoir le procureur. Il a également précisé que les deux individus ont été placés en détention provision afin de "préserver les investigations à venir en empêchant toute pression sur les témoins et les autres personnes mises en cause, et pour éviter toute réitération des faits".

Gilles d'Ettore pris au piège ?

La voyante est accusée d'avoir eu recours à un "stratagème consistant à modifier sa voix auprès de nombreux interlocuteurs, y compris les membres de sa famille et ses proches amis" comme le relaie BFMTV. Le média ajoute que le maire de 55 ans s'entretenait avec la voyante depuis leur rencontre en mai 2020. Cette femme aurait eu recours a une voix "d'apparence masculine, posée et rauque" qu'elle prétendait être celle d'un "être surnaturel provenant de l'au-delà" pour convaincre le maire d'embaucher des membres de sa famille au sein de la mairie. Ceci lui aurait permis d'obtenir un poste pour cinq personnes de sa famille ou de son entourage, notamment son mari qui exerce le poste de directeur technique de la mairie. Comme le précise Le Figaro, ce dernier a également été mis en examen pour "recel de prise illégale d'intérêts, recel de détournements de fonds par une personne dépositaire de l'autorité publique et recel de corruption" et a été placé sous contrôle judiciaire avec une interdiction d'exercer sa fonction.

Des premières investigations dès 2023 autour de la médium

Comme l'indique le communiqué du procureur, "Cette 'voix' incitait principalement ses interlocuteurs à se soucier du bien-être de cette femme, y compris matériellement". BFMTV indique que lors de sa garde à vue qui a précédé la détention provisoire, la voyante a avoué avoir bénéficié de nombreuses aides de différente nature et de la part de nombreuses personnes, même au sein de son entourage. Le Figaro indique que la médium a déclaré lors de sa garde à vue "regretter son comportement, expliquant qu'elle était entrée dans une spirale dont elle n'arrivait plus à sortir". Le média ajoute que Gilles d'Ettore a reconnu l'entourloupe lorsqu'il a visionné une vidéo démontrant la voyante en train de modifier sa voix.

Le Figaro a également indiqué que les premières investigations autour de la voyante remontent à octobre 2023. A l'époque les faits concernaient principalement la situation financière de l'auto entrepreneuse. Selon Le Figaro, la médium jouissait d'une grande popularité dans la ville et avait développé une "clientèle importante" et était accusée de "n'avoir déclaré qu'une partie de ses revenus dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneuse à Agde". Au total, une quarantaine de personnes ont été entendues dans le cadre de l'enquête.