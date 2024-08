La viande de cet animal peu ragoutant pourrait remplacer le poulet demain

L'élevage de cet animal particulier pourrait être une alternative aux viandes traditionnelles.

La production et la consommation de viande est un des enjeux majeurs de la question de la sauvegarde de l'environnement. L'agriculture et en particulier l'élevage est une industrie très polluante et très demandeuse en énergie. Selon les chiffres de la Food and Agriculture Organization (FAO), l'élevage représente 12% des émissions de gaz à effet de serre causées par l'activité humaine. Si de plus en plus de consommateurs se tournent vers une alimentation avec moins voire sans viande, la principale raison est souvent éthique. Les conditions de vie des animaux de l'élevage industriel étant souvent déplorables. Une alimentation basée sur des protéines végétales serait une très bonne alternative écologique.

C'est la conclusion avancée par un rapport du groupe d'associations Réseau Action Climat paru en février 2024. Ce rapport avance qu'une réduction de la consommation de viande de 50% permettrait à la France d'atteindre ses objectifs en matière de lutte contre le réchauffement climatique. La solution, selon ce rapport, serait d'inclure davantage de légumineuses dans l'alimentation quotidienne. D'autres proposent des solutions plus originales. C'est le cas par exemple du biologiste australien Daniel Natusch. Celui-ci avance que la viande de python pourrait être une bonne alternative aux viandes traditionnelles.

Auprès du média britannique The Guardian, Daniel Natusch explique qu'il a eu l'opportunité de manger du python à de nombreuses reprises avec des peuples indigènes de la jungle de Malaisie. Selon lui, la viande de python a exactement le même goût que le poulet. Pour l'heure, il est plus facile de manger du python dans des pays d'Asie du Sud comme le Vietnam ou la Thaïlande. C'est d'ailleurs dans ces deux pays que se sont rendus le professeur Natusch et son collègue écologue, Patrick Aust, afin d'étudier les fermes de python.

Dans l'étude rédigée par les deux experts, les résultats indiquent que l'élevage de python pour sa viande pourrait représenter une réelle alternative à l'élevage traditionnel dans des régions comme l'Afrique du sud, confrontée au changement climatique et à l'insécurité alimentaire ou encore en Asie. Les conditions naturelles de ces régions sont aussi plus favorables à l'élevage des pythons. La viande de python commercialisée serait issue de l'élevage d'animaux nés en fermes et non capturés dans la nature.

Plusieurs espèces de python seraient à privilégier pour l'élevage, comme le python birman, le python réticulé et le python de roche d'Afrique australe. Ces espèces présentent l'avantage de pouvoir rester près d'un mois sans eau et presque un an sans nourriture, comme l'explique le professeur Natusch au Guardian. Ces caractéristiques contribueraient aussi selon l'expert à faire du python une source plus riche de protéines que le bétail, la volaille ou le saumon. Le spécialiste explique également que les pythons produisent considérablement moins de gaz à effet de serre que l'élevage traditionnel.

Néanmoins, comme le précise Lin Schwarzkopf, responsable du département de zoologie et d'écologie à l'Université James Cook, auprès du Guardian, une étude plus approfondie est nécessaire avant d'envisager sérieusement la commercialisation de la viande de python. Elle explique que si les pythons grandissent rapidement, ils ne sont pas pour autant faciles à élever. Elle explique : "Ils doivent changer volontairement leur température corporelle. Il faut donc leur fournir des zones chaudes et des zones plus fraîches. Et c'est une chose difficile à réaliser à l'échelle industrielle, et cela coûte très cher". L'universitaire estime qu'une alimentation végétale est une meilleure option afin d'assurer les besoins alimentaire d'une plus grande grande partie de la population.