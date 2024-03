Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 23 mars 2024, 13 millions d'euros en jeu

LOTO. Ce samedi 23 mars, la Français des jeux propose de remporter le gain exceptionnel de 13 millions d'euros au tirage loto. Retrouver les résultats du tirage dès leur publication.

Le tirage loto de ce samedi 23 mars se place comme le deuxième plus important de l'année puisque La Française des jeux (FDJ) propose un jackpot exceptionnel de 13 millions d'euros. Pour participer au tirage et tenter de remporter le gros lot, les joueurs ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grilles. Les résultats seront affichés ci-dessous dès leur publication.

Jouer en ligne

Il y a en général trois tirages loto par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Mais, restez attentifs, la FDJ met en place des tirages exceptionnels tout au long de l'année ! Toutefois, rien n'est gagné, selon le quotidien régional l'Union, statistiquement vous avez un chance sur plus de 13 millions de remporter le gros lot, c'est quasi autant que vos chances d'être touché par un astéroïde ou d'avoir de vrais triplés.

Pour participer au tirage du loto, il est possible de remplir une grille numérique. Pour cela, rien de plus simple. Inscrivez-vous sur le site de la FDJ, créez votre compte joueur en quelques clics, créditez votre compte du montant de votre choix (minimum 5 €) et n'oubliez pas de valider vos grilles de loto avant 20h15 ! Chaque semaine, le tirage loto est effectué vers 20h20 et les résultats du loto sont à retrouver ici à partir de 20h45.