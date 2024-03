Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 23 mars 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Samedi 23 mars, la Française des jeux (FDJ) proposait de remporter 13 millions d'euros au tirage loto. Un jackpot qui n'a pas été remporté et sera remis en jeu lundi. Découvrez dès à présent les résultats du loto.

Personne n'a remporté le tirage loto exceptionnel de 13 millions d'euros samedi 23 mars. La Française des jeux proposait remettra en jeu la cagnotte dès lundi 25 mars. Il fallait trouver les cinq chiffres tirés au sort et le numéro complémentaire. Mais, si vous aviez trouvé quelques-uns des six numéros du tirage loto de samedi 23 mars, il est possible d'évaluer vos gains sur le site de la FDJ.

Tirage du 23/03/2024 20 - 32 - 34 - 47 - 49 Chance : 1

Joker+ 2 014 364

Option 2nd tirage : 2 - 16 - 17 - 26 - 28

10 codes gagnants : E 4605 0122 - I 2789 8317 - I 9875 6341 - K 3702 0729 - L 6952 0868 - N 2513 3283 - P 0207 0956 - P 5431 9980 - T 0210 4880 - V 8209 7982

Il y a en général trois tirages loto par semaine, le lundi, le mercredi et le samedi. Mais, restez attentifs, la FDJ met en place des tirages exceptionnels tout au long de l'année ! Toutefois, rien n'est gagné, selon le quotidien régional l'Union, statistiquement vous avez un chance sur plus de 13 millions de remporter le gros lot, c'est quasi autant que vos chances d'être touché par un astéroïde ou d'avoir de vrais triplés.

Pour participer au tirage du loto, il est possible de remplir une grille numérique. Pour cela, rien de plus simple. Inscrivez-vous sur le site de la FDJ, créez votre compte joueur en quelques clics, créditez votre compte du montant de votre choix (minimum 5 €) et n'oubliez pas de valider vos grilles de loto avant 20h15 ! Chaque semaine, le tirage loto est effectué vers 20h20 et les résultats du loto sont à retrouver ici à partir de 20h45.