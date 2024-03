Fortes intempéries ce mardi dans le sud de la France, des départements en alerte

Météo France prévoit un risque important de submersion dans le sud de la France ce mardi 26 mars.

Dès ce lundi 25 mars, Météo France alerte sur un risque de submersion sur le littoral méditerranéen dans le sud du pays. L'organisme a notamment placé le département de l'Hérault en vigilance orange pour "vagues-submersion" pour ce mardi 26 mars. Météo France explique qu'un renforcement du vent ajouté au niveau déjà élevé du niveau de la mer sont à l'origine de ce risque de submersion. Dans son bulletin de ce lundi, l'organisme météorologique indique : "Le déferlement des ces fortes vagues, associées à ces niveaux marins élevés, risquent d'engendrer des submersion par franchissement de paquets de mer sur les zones exposées du littoral."

La vigilance orange ne concerne pour l'instant que le département de l'Hérault. Météo France déclare que les "départements de l'Aude, du Gard et des bouches du Rhône sont impactés dans une moindre mesure par les déferlements de ces fortes vagues d'est à Sud-est" et sont placés en vigilance jaune uniquement, soit un niveau de risque faible. Sur X, la préfecture du département appelle à la prudence "sur le littoral". Elle a aussi rappelé des règles de sécurité : "Durant la phase orange : ne prenez pas la mer, ne vous mettez pas à l'eau et stoppez toute activité nautique." La préfecture encourage le public à ne pas se rendre sur les plages ni sur les "voies submersibles".

La Chaîne Météo © La Chaine Météo

En plus des vents forts annoncés par Météo France qui détaille : "Les vents d'Est à Sud-est se renforcent en fin de nuit de lundi à mardi sur le nord du golfe du Lion", le département est aussi en vigilance jaune pour "pluie-inondation". La préfecture a indiqué que des cumuls de pluie entre "30 à 50 mm en moyenne" avec des pics jusqu'à 80mm en plaine et "jusqu'à 120mm dans les Cévennes" sont attendus. En ce qui concerne le vent, la préfecture de l'Hérault précise que des rafales entres "90 à 100km/h" sont à prévoir.