Un chercheur d'or découvre une pépite à 50 000 euros, sa technique a bluffé tout le monde

La plus grosse pépite d'or jamais trouvée sur le sol anglais est estimée à 50 000 euros. Celui qui l'a découverte a récemment partagé comment il a déniché un tel trésor...

En Angleterre un chercheur d'or a découvert ce qui pourrait être la plus grosse pépite d'or jamais trouvée dans le pays. Sa valeur est estimée à près de 50 000 euros. Cette pépite, mise au jour par un certain Richard Brock en mai 2023, dans les collines du Shropshire, pèse 64,8 grammes. Brock avait voyagé trois longues heures depuis chez lui pour rejoindre une expédition organisée à l'époque et n'avait à sa disposition qu'une vieille machine défectueuse après que son kit de détection plus perfectionné ait cessé de fonctionner.

Le développement de la technologie a en effet alimenté l'intérêt pour la détection des métaux ces dernières années, avec des détecteurs et des dispositifs d'écoute de plus en plus sophistiqués, des applications assistées par GPS pour suivre les itinéraires et marquer les découvertes, ou encore des chaînes YouTube dédiées à cette recherche. Et ces dernières années, les chercheurs d'or amateurs adeptes de ces technologies n'ont cessé de se multiplier. Un fabricant de ces détecteurs de métaux, Minelab a notamment déclaré en 2020 que ses ventes avaient augmenté de 30% par rapport à l'année précédente, qui avait déjà augmenté de 18% un an plus tôt.

Pourtant, Brock a prouvé que le flair et la chance surpassent parfois la technologie. "Je suis arrivé environ une heure en retard, pensant avoir raté l'action", indique-t-il d'abord dans un communiqué de presse récemment publié par la société de vente aux enchères Mullock Jones. "Tout le monde avait tout ce matériel à jour et j'ai joué avec trois vieilles machines, dont une emballée. Cela montre simplement que l'équipement que vous utilisez n'a pas vraiment d'importance pour trouver de l'or, si vous marchez dessus", indique-t-il dans Business Insider. C'est donc son instinct qui lui a permis de réaliser l'exploit. La découverte la plus importante, avant celle de Brock, était une pépite d'or de 54 grammes, rappelle The Guardian.

Un détecteur de métaux peut coûter jusqu'à 15 000 dollars, mais des modèles d'entrée de gamme sont disponibles pour quelques centaines de dollars. Si l'excitation de trouver un trésor est l'une des principales sources de motivation des chercheurs d'or, les passionnés parlent également du plaisir de se connecter avec le passé et d'échapper à la routine de la vie moderne. Alors que Brock célèbre à juste titre sa découverte, son butin peut paraître maigre par rapport à l'une des plus grandes découvertes de tous les temps à l'aide d'un détecteur de métaux.

En effet, en 1989, un homme a acheté un détecteur d'entrée de gamme chez Radio Shack au Mexique. "Il a commencé à explorer le désert de Sonora, à cheval sur la frontière américaine, dans une zone réputée contenir de l'or", peut-on lire dans les colonnes de Business Insider. Sa persévérance a finalement porté ses fruits lorsqu'un jour, son détecteur a émis un bip sonore. Ce dernier a déterré la fameuse "botte de Cortes". La plus grosse pépite d'or jamais trouvée en Occident, elle pèse pas moins de 10 kilos. Comme quoi, la chance sourit aux audacieux.