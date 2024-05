La météo de juin, juillet et août se précise ! On a déjà des détails sur la chaleur et la pluie cet été

Les dernières tendances météo de l'été sont tombées et la saison estivale qui arrive s'annonce mitigée en France.

L'été prochain sera marqué par la transition entre deux phénomènes : El Nino et La Nina. Le premier, déjà présent dans l'Océan Pacifique, devrait laisser sa place au second et conduire à un rafraîchissement du climat sur l'ensemble du globe. Mais ce dernier ne devrait néanmoins pas se faire ressentir avant... le début de l'automne. En France, pas d'impact cet été donc. La saison 2024 devrait ressembler à l'été 2023 et être marquée par des températures importantes et des intempéries parfois très fortes et parfois plus anecdotiques. Côté sécheresse, les pluies du début de l'année ont grandement rechargé les nappes phréatiques, ce qui devrait limiter le risque de pénurie d'eau dont certains Français ont fait les frais l'an passé.

Le mois de juin devrait être "le mois le plus chaud de l'année" avec "des températures supérieures aux normales de 1 à 2°C" en France et sur toute l'Europe, selon La Chaîne Météo. Cette hausse des températures risque toutefois d'être accompagnée d'importants orages, notamment dans les départements du sud-ouest au nord-est et devraient augmenter le ressenti de chaleur, tout en limitant la sécheresse.

Ce mois de juin 2024 devrait donc être assez similaire à celui de l'été dernier, qui avait enregistré d'importantes périodes d'ensoleillement avec des pics de chaleur dans plusieurs régions, mais qui avait aussi été marqué par de forts épisodes dépressionnaires par endroits.

Carte des anomalies de précipitations en juillet. Voir la vidéo © MétéoConsult

En juillet, les températures devraient être également largement supérieures aux moyennes de saison, autour d'un 1 à 1,5°C en plus. Le temps sera normalement plus agréable puisque la sensation de chaleur pourrait être moins forte en raison de la diminution des précipitations de juin. La Chaîne Météo annonce tout de même le maintien "d'un axe orageux ponctuel, remontant du sud-ouest et centre-ouest au nord-est de façon classique". Certains autres prévisionnistes, notamment Météo France, annoncent un mois de juillet plus en dent de scie, avec l'arrivée de divers épisodes dépressionnaires tout au long du mois, sur la moitié nord de la France.

Pour le mois d'août, les températures importantes des deux précédents mois devraient continuer à marquer le pays, mais l'instabilité pourrait être plus fréquente. Comme pour la première partie de l'été, le temps devrait être légèrement moins chaud et plus humide que l'été dernier avec "un axe orageux modélisé du sud-ouest au nord-est", prévoit La Chaîne Météo.

Concernant le risque de canicule pour cet été, les différentes modélisations des prévisionnistes placent la France dans un risque "modéré", au moins pour les mois de juillet et d'août. Toutefois, les principaux pics de chaleur enregistrés depuis plusieurs années montrent que les jours les plus chauds de l'année se situent entre la dernière semaine de juillet et la première semaine d'août, qui coïncide cette année avec les JO de Paris (26 juillet - 11 août).

Pour l'heure, La Chaîne Météo rappelle que "la fiabilité est jugée "moyenne" concernant les températures, mais plus limitée concernant les précipitations". Les prévisions précises arriveront plus tard, mais globalement l'été devrait être chaud et orageux sur la majeure partie du pays et bien moins sec que les précédents.