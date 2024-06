France - Pologne : un cadre au placard et un Mbappé de retour ?

Touché au nez après un coup lors du premier match face à l'Autriche, Kylian Mbappé est pressenti pour faire son retour face à la Pologne lors du dernier match de poules dans cet Euro 2024.

Mardi soir, les Bleus affrontent la Pologne lors du dernier match de poules de l'Euro 2024. Une affiche décisive pour décrocher un billet pour les huitièmes de finale et la première place du groupe.

Mbappé remis à temps ?

Alors que ses moindres faits et gestes sont observés depuis sa blessure au nez lors du premier match face à l'Autriche, Kylian Mbappé se présentait avec un masque lors des séances d'entraînement alors qu'il a pris part au banc de touche lors de la rencontre contre les Pays-Bas. Présent à l'entraînement ce dimanche, le capitaine de l'équipe de France s'est affiché avec son nouveau masque. Apparu souriant et plaisantant avec Jules Koundé et Antoine Griezmann, l'attaquant des Bleus a enlevé son masque en fin de séance. Invité de Telefoot ce dimanche, Didier Deschamps a laissé plané le doute sur une éventuelle apparition de Mbappé face à la Pologne : "Est-ce que Kylian va débuter face à la Pologne ? Vous le verrez en temps et en heure", a-t-il déclaré. En raison d'une petite gêne à la cheville droite, seul Eduardo Camavinga n'a pas participé à la séance d'entraînement ce dimanche. Le jeune milieu de terrain est néanmoins attendu à la séance ce lundi. En revanche, une question se pose également sur la présence d'Ousmane Dembélé. Le joueur du PSG, auteur d'une belle saison avec le club de la capitale, n'est, une nouvelle fois, pas du tout au niveau avec les Bleus. La bonne nouvelle pour le Français est que Coman ou Kolo Muani, rentrés tous les deux, n'ont rien démontré.

Après une victoire laborieuse face à l'Autriche et un match nul concédé contre les Pays-Bas malgré de nombreuses occasions franches, l'équipe de France est deuxième du groupe D derrière les Oranje. Ce mardi soir, les joueurs de Didier Deschamps n'ont pas leur destin en main pour terminer à la première place. Dans le même temps, les Néerlandais défieront l'Autriche qui peut toujours se qualifier. En cas de victoire face aux Polonais, les Bleus devront attendre le résultat de l'autre rencontre et espérer une contre-performance hollandaise ou un goal-average favorable.

La Pologne, déjà éliminée

Nation forte du football européen, la Pologne est éliminée de l'Euro 2024 après deux défaites (2-1 contre les Pays-Bas, 3-1 face à l'Autriche). Les coéquipiers de Robert Lewandowski termineront cette compétition à la quatrième place du groupe D, à cause du goal-average particulier. Une contre-performance pour les Polonais, privés de leur attaquant star lors du premier match et d'une grande partie de la deuxième affiche. Pour cette affiche face aux Bleus, le sélectionneur Michal Probierz a déjà annoncé qu'il préparait la suite et qu'il ferait plusieurs changements. Gardien n°1 de la sélection, Wojciech Szczesny ne sera pas aligné au coup d'envoi contre la France. Lukasz Skorupski ou Marcin Bulka devraient occuper la cage polonaise.

À quelle heure débute France - Pologne ?

Le coup d'envoi du match de l'Euro 2024 opposant l'équipe de France à la Pologne est prévu mardi 25 juin à 18h00 à la BVB Stadion à Dortmund (Allemagne). L'Italien Marco Guida sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder France - Pologne ?

Détenteur des droits TV de l'Euro 2024, BeIn Sports 1 diffusera l'affiche entre les Bleus et les Polonais. La rencontre sera également retransmise en clair sur TF1.

Comment suivre France - Pologne en streaming ?



Si vous souhaitez regarder le dernier match des Bleus dans la phase de poules de l'Euro 2024 face à la Pologne sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur TF1+.

Quelles sont les compositions probables de France - Pologne ?

France : Maignan (G) - Koundé, Saliba, Upamecano, T.Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Rabiot - O.Dembélé ou Thuram ou Kolo Muani, Griezmann, Mbappé.

Pologne : Skorupski (G) - Bednarek, Dawidowicz, Kiwior - Frankowski, Slisz, Romanczuk, Zieliński, Zalewski - Urbański, Lewandowski.

Quels sont les pronostics de France - Pologne ?