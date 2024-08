Inondations : la Seine-et-Marne maintenue en vigilance orange

Après les orages, la Seine-et-Marne a été placée en vigilance orange pour risques de crues. De très fortes précipitations ont engendré d'impressionnantes inondations par endroits.

La nuit orageuse du jeudi 1er août a entraîné de fortes précipitations, sur le quart nord-est de la France, notamment en Seine-et-Marne, et dans les Vosges, détaille Météo France. Le département reste placé en vigilance orange aux crues, au surlendemain des fortes pluies à l'origine d'inondations dans le département francilien.

Le secteur du Grand Morin a été le théâtre de coulées de boue en ville. Quelques maisons se sont effondrées et il y avait parfois plus d'1,5 mètre d'eau dans les habitations. Météo-France évoque des cumuls de pluie de 80 à 100 millimètres à l'est de Coulommiers ou de 50 à 80 mm entre Fontainebleau et Nemours. "Sur les coups de 16 heures on a commencé à avoir des coulées de boue qui se sont intensifiées jusqu'à 23 heures, a indiqué Michel Jozon, le maire de la Ferté-Gaucher au micro de France 3. On a été énormément impacté par ces coulées de boue qui arrivent des champs et qui envahissent les rues, les voies de circulation."

Plusieurs sites olympiques touchés

En Seine-et-Marne, plusieurs communes ont été touchées par des crues. "Les pluies orageuses de la fin de journée du jeudi 1er août ont été d'une rare intensité pour la région", indique le site Vigicrues. Des sites olympiques ont également été touchés. Le stade nautique de Vaires-sur-Marne qui accueille les épreuves d'aviron et de canoé-kayak pendant les Jeux olympiques a été sécurisé.

