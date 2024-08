Inondations : plusieurs départements touchés dans le nord et dans l'est, de nombreux dégâts

De violents orages ont provoqué des inondations dans plusieurs départements, dans la nuit de jeudi à vendredi 2 août.

La nuit orageuse du jeudi 1er août a entraîné de fortes précipitations, sur le quart nord-est de la France, notamment en Seine-et-Marne, et dans les Vosges, détaille Météo France.

La préfecture des Vosges a mis en place une cellule de crise. A certains endroits, l'eau est montée jusqu'à deux mètres de hauteur. Les inondations concernent au moins 26 communes. Selon la préfète des Vosges Valérie Michel-Moreaux, la situation es "inquiétante", mais "pas aussi catastrophique que ce à quoi on s'attendait", relate France Info. Un Ephad a été privé d'électricité et des fuites ont été constatées sur le toit. Trois résidents ont du changer de chambre. A Damas-et-Bettegney, de nombreux dégâts ont été constatés. "Beaucoup de murets se sont écroulés, des voitures embarquées et il y a des gros dégâts dans les maisons. Il y en a qui sont inhabitables", raconte le maire Claude Maire. Les pompiers sont intervenus près de 150 fois dans la nuit dans le département. La préfecture des Vosges conseille d'éviter les cours d'eau et les ponts, et de ne pas traverser une route immergée. "Des épisodes pluvieux orageux sont de nouveau attendus aujourd'hui, vendredi. Les cumuls de pluies prévues seront néanmoins moins importants que la veille et ne devraient pas générer de nouvelles réactions sur le Madon", détaille Vigicrues.

Des sites olympiques touchés en Seine-et-Marne

En Seine-et-Marne aussi, plusieurs communes ont été touchées par des crues. "Les pluies orageuses de la fin de journée du jeudi 1er août ont été d'une rare intensité pour la région", indique le site Vigicrues.

Des sites olympiques ont également été touchés. Le stade nautique de Vaires-sur-Marne qui accueille les épreuves d'aviron et de canoé-kayak pendant les Jeux olympiques a été sécurisé.

Dans le département "le temps prévu aujourd'hui est en nette amélioration. Les cumuls de pluies annoncés n'engendreront pas de nouvelles réactions sur le Grand Morin aval. Ailleurs, les pluies prévues ne seront pas de nature à faire réagir significativement les cours d'eau surveillés", selon Vigicrues.

Dans le Nord-pas-de-Calais, la situation s'est améliorée après de forts orages dans la nuit du 31 juillet au 1er août. Près de 200 moutons ont été pris au piège dans plusieurs mètres d'eau. Au moins 130 d'entre eux n'ont pas survécu.