Orages, pluies ou grand soleil... La France coupée en trois ce week-end

La météo est changeante en cette fin de semaine. Pour certains, l'été n'est pas terminé, mais pour beaucoup, la grisaille s'installe.

L'instabilité domine le pays depuis plusieurs jours, averses et orages se multiplient et ravivent les souvenirs d'un mois de juin particulièrement maussade. Météo France a placé depuis le début de semaine plusieurs départements en vigilance orage, pluie-inondation, mais les prévisions météorologiques devraient changer une nouvelle fois pour le week-end. Pour certains, un grand soleil et des températures estivales sont au programme, mais pour d'autres c'est la pluie qui va rythmer cette fin de semaine. Localement, des orages et de la grêle sont aussi à prévoir. Il faudra être particulièrement attentif à la météo.

Samedi, la France est divisée, du nord-est à la Côte d'Azur, la chaleur et l'humidité se maintiennent, tandis que la moitié ouest est coupée en trois. Dans les départements de l'Occitanie et de l'Auvergne, ce sont les orages qui se feront le plus entendre alors qu'en Bretagne et en Normandie, il faut se préparer à d'importantes averses accompagnées de grêle et de rafales de vent. Seuls la Gironde et le quart sud-est semblent épargnés par les intempéries.

© La Chaîne Météo

Pour les températures, c'est là aussi mitigé. A l'est et dans le sud, l'air chaud arrivé de Méditerranée va faire grimper le thermomètre, La Chaîne Météo prévoit des moyennes autour de 25°C dans le nord et le bassin parisien, 26 pour le Grand-Est et la Bourgogne-Franche-Comté et jusqu'à 31°C en Corse, et sur tout le pourtour méditerranéen. Cette chaleur contraste toutefois avec la moitié ouest, où les températures devraient difficilement dépasser les 20°C.

Dimanche, la météo ira de mal en pis : le thermostat baissera dans tout le pays avec d'importants écarts de température par rapport à la veille dans l'Est du pays. Seules la Corse et les Pyrénées-Orientales conserveront des températures au-dessus de 25°C. Dans le reste du pays la fraîcheur sera au rendez-vous, surtout le long de l'Atlantique ou le mercure sera en chute libre. Dans les terres, il ne fera guère plus chaud, l'air froid va s'engouffrer et devrait stationner sur les 3/4 du pays.

Côté ciel, les orages devraient s'être déplacés vers le quart sud-est et s'entendre sur toute la vallée du Rhône. Des pluies moins fortes sont attendues sur une bonne partie du pays : de Paris à Aurillac et de Brest à Strasbourg. Comme le jour précédent, le quart sud-ouest devrait conserver un temps agréable, tout comme le nord de la France.