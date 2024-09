Fini le gras partout dans la cuisine, ce petit accessoire Ikea vous en débarrasse et il coûte moins de 5 euros

C'est la solution pour éviter les projection de gras quand vous cuisinez ! Cet accessoire Ikea est devenu un indispensable dans toutes les cuisines.

En cuisine, les petites astuces peuvent faire toute la différence. Qu'il s'agisse de gagner du temps, de faciliter le nettoyage ou de maintenir un espace de travail impeccable, chaque détail compte et s'il y a bien quelque chose d'agaçant quand on prépare un bon petit plat, ce sont les éclaboussures de gras sur la plaque, le plan de travail, les murs, le carrelage ou même le sol. A chaque fois, il vous faut tout nettoyer de fond en comble, une corvée récurrente puisqu'il ne faut pas forcément une énorme dose de beurre ou d'huile pour que les éclaboussures fassent des dégâts dans votre cuisine ou finissent sur vos vêtements.

Bonne nouvelle, on a déniché un accessoire incontournable signé Ikea, qui promet de faciliter votre quotidien : le couvercle antiprojections KLOCKREN, vendu à moins de 5 euros. Simple, efficace et économique, cet outil mérite une place de choix dans votre cuisine d'autant qu'il ne prend vraiment pas de place !

Les projections de gras sont l'un des défis les plus récurrents et frustrants en cuisine. Que ce soit en faisant frire ou cuire des aliments comme du poisson de la viande ou des légumes, en préparant une sauce ou en utilisant le four à micro-ondes, les éclaboussures peuvent rapidement transformer une séance de cuisine en corvée de nettoyage. C'est ici qu'intervient le couvre-plat antiprojections d'Ikea, conçu pour empêcher ces désagréments.

© Ikea

Cet accessoire est fabriqué à partir de matériaux durables et résistants à la chaleur. Il est conçu pour être posé directement sur vos casseroles, poêles et plats, créant ainsi une barrière efficace contre les éclaboussures de graisse et autres liquides. De plus, il est doté de petites perforations qui permettent à la vapeur de s'échapper, évitant ainsi l'accumulation de condensation et garantissant une cuisson optimale de vos aliments.

Affiché à un prix imbattable de moins de 5 euros, le couvre-plat anti-projection d'Ikea s'avère être une solution économique et pratique. Contrairement à d'autres solutions coûteuses et encombrantes, cet accessoire est compact et facile à ranger. Sa conception légère le rend également simple à manipuler et à nettoyer. Il peut aussi être passé au lave-vaisselle, ce qui vous fait gagner encore plus de temps.

Dernier avantage, cet outil s'adapte à une variété de tailles de casseroles et de poêles, grâce à son design flexible et polyvalent. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de multiples accessoires pour différentes utilisations. Un seul couvre-plat suffit pour la majorité de vos besoins culinaires. Grâce à lui, fini les surfaces graisseuses et les éclaboussures sur les murs et le plan de travail, et les taches de gras sur les vêtements !