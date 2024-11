Blocages des agriculteurs : quelles sont les routes touchées ?

Plusieurs routes vont être touchées par des blocages des agriculteurs. Les syndicats agricoles avaient appelé à la mobilisation à partir du lundi 18 novembre, mais les premières actions ont commencé jeudi.

Dix mois après la dernière mobilisation agricole, les professionnels du secteur ne se sentent toujours pas entendus. Ils militent aussi contre l'accord commercial Mercosur, qui ouvrirait le marché européen aux pays d'Amérique latine, dont les normes sont moins contraignantes, ce qui permet un prix beaucoup plus bas. Une concurrence dénoncée comme étant déloyale par les agriculteurs français, qui sont donc appelés à la mobilisation. Les syndicats agricoles, FNSEA ou les Jeunes Agriculteurs (JA) ont appelé à la mobilisation dès lundi 18 novembre, mais certaines actions se déroulent depuis jeudi. Ce dimanche 17 novembre, des routes risquent d'être bloquées.

Des blocages en Île-de-France

Dans les Yvelines, près de 300 agriculteurs d'Île-de-France ont prévu de se réunir en fin d'après-midi pour un blocage de la RN118 en direction de Paris, à hauteur de Vélizy-Villacoublay. Cet appel est émis par la FNSEA et JA, rapporte Le Parisien. La préfecture des Yvelines assure que les cortèges arriveront d'Houdan, Longvilliers, Étampes et Auvernaux, et alerte sur des difficultés de circulation sur ces axes.

Des convois doivent également partir de Saclay, des Ulis, de Dourdan et de Morigny-Champigny. La circulation devrait être perturbée "dès 17 heures" sur la RN118 dans le sens province-Paris, alerte également la préfecture de l'Essonne. Les bretelles d'accès à la N118 sur la RD444 seront également fermées au niveau de Bièvre dès 17h30. Deux compagnies de CRS sont mobilisées pour empêcher les tracteurs d'avancer vers le pont de Sèvres, vers Paris.

Les autorités ont appelé à éviter plusieurs routes, de 16 heures à 18 heures à cause des convois en route vers Paris. Le même appel a été lancé pour le lendemain, dans le sens inverse, du début de la matinée jusqu'à 14 heures. Il s'agit de l'autoroute A10 et de la N118 du Péage de Longvilliers à Vélizy, de la RN20 d'Étampes à la jonction avec la RN104 puis avec l'A10 et de la RD74 au niveau d'Auvernaux, la RD17, la RD117 jusqu'à la jonction avec la RD19 au niveau des communes de Brétigny-sur-Orge et Égly. La RN12, la D446 et la D117 de Houdan à Vélizy, sont également concernées, rapporte BFMTV.

La mobilisation s'intensifie lundi

Alors que la mobilisation a commencé jeudi et vendredi, avec plus d'une cinquantaine de radars ciblés dans l'Oise, des panneaux de communes bâchés dans la Sarthe et des "feux de la colère" dans le Haut-Rhin, des manifestations sont prévues lundi : à Rocroi dans les Ardennes, à Arras (Pas-de-Calais) devant la DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer), à Laval (Mayenne), à Bordeaux (Gironde), à Strasbourg (Bas-Rhin), à Dijon (Côte-d'Or) ou encore au Havre (Seine-Maritime). Mardi, des manifestations sont également prévues devant les préfectures des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie à l'appel de la Coordination rurale. La préfecture de Nancy est également visée.

Pour rappel, le Premier ministre avait tenté, vendredi 15 novembre, d'apaiser les tensions en assurant : "Je ferai tout ce que je pourrai" et "toutes les promesses faites aux agriculteurs qui ont manifesté en début d'année seront respectées". Un bon début pour les syndicats des agriculteurs, qui attendent aujourd'hui des actes concrets de la part du gouvernement.