Pire que la chaleur, ce phénomène météo va faire des dégâts cette semaine (et ce n'est pas l'orage)

La chaleur va être encore très présente cette semaine. C'est toutefois un autre phénomène en corrélation qui inquiète.

Après un week-end instable marqué par les orages, le soleil est de retour ce lundi 16 juin sur l'ensemble du pays. Seuls quelques nuages persistent au nord de la Loire et en montagne. Les températures sont agréables. C'est une semaine estivale qui s'annonce avec un anticyclone qui s'installe durablement sur le territoire.

Dès mardi, le mercure monte d'un cran. L'après-midi, il fait entre 27 et 31 degrés du nord au sud, annonce La Chaine Météo. L'air reste plus respirable sur les côtes de la Manche avec entre 22 et 25 degrés. Dès mercredi, la barre des 35 degrés pourrait être localement atteinte dans le sud-ouest et l'arrière-pays méditerranéen. Les températures vont dépasser de trois à quatre degrés les normales de saison. Jeudi, le nord se rapprochera aussi des 30 degrés, notamment dans le Val-de-Loire.

La vague de chaleur pourrait se poursuivre jusqu'au week-end avec dans le sud et l'ouest de 32 à 35 degrés. Des orages pourront cependant éclater sur les Pyrénées, le Massif central et les Alpes en fin de semaine.

© La Chaine Météo

"Il n'est pas question de pluie cette semaine", annonce La Chaine Météo. S'il faudra supporter la chaleur, c'est surtout la sécheresse des sols au nord qui inquiète. Dans les Hauts-de-France, elle persiste depuis le mois de février avec des précipitations très inférieures au besoin. Le printemps 2025 a été le troisième le plus chaud jamais enregistré en France avec en moyenne 1,1 degré plus chaud que les normales saisonnières, avec un temps particulièrement sec dans la moitié nord face à des conditions plus dépressionnaires au sud.

Le déficit dépressionnaire a atteint 40% sur les régions au nord de la Loire et jusqu'à 50%, voire 70%, de la Mayenne aux Hauts-de-France. Les sols sont donc très secs pour la saison, alors qu'ils étaient bien humides cet hiver. Cette sécheresse pourrait s'aggraver avec ce mois de juin très chaud, menaçant les récoltes et les réserves d'eau.

Et même sans parler de sécheresse, l'absence de pluie cette semaine va faire des dégâts sur la végétation, déjà très éprouvée par la chaleur. Les agriculteurs ont un travail d'irrigation et d'arrosage conséquent à prévoir, tandis que les jardins seront en souffrance. Heureusement, pour la semaine prochaine, c'est une autre météo qui se dessine. "Les températures vont se rafraîchir quelque peu et des pluies, parfois orageuses, vont refaire leur apparition en cours de semaine", prévoit Météo-France.