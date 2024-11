Crise des agriculteurs, en direct : la situation se tend à Nîmes, le point sur les blocages de ce mercredi

Devant la préfecture de Nantes (Loire-Atlantique), ce mercredi 27 novembre, une manifestation est en cours pour protester contre les lourdeurs administratives et le traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Un important cortège de tracteurs bloque notamment la rue de Strasbourg, à Nantes. "Nourrir pas mourir", peut-on lire sur un tracteur présent dans le convoi. "Un second cortège, tout aussi grand, rejoint la mobilisation via le quai Ceineray", précise Actu Nantes.

11:30 - À Port-la-Nouvelle (Aude), l'accès au port bloqué

Ce mercredi matin, environ 50 agriculteurs membres des JA de l'Aude bloquent l'accès au port de Port-la-Nouvelle, à une cinquantaine de kilomètres de Perpignan. Ils perturbent l'entrée et la sortie des camions, notamment ceux provenant du dépôt pétrolier du site. "On est dans un département où on connaît une sécheresse terrible, on demande que les assurances récolte soient remodelées et un fonds d'urgence pour passer l'année", indique Loïc Escourrou, président des Jeunes agriculteurs de l'Aude, auprès de France 3 Occitanie.