Crise des agriculteurs, en direct : opération "coup de poing", violences, la tension monte d'un cran

Ce jeudi, la tension remonte du côté des agriculteurs. Une opération "coup de poing" a lieu à Paris, alors que des associations écologistes assurent avoir été ciblées par des agriculteurs.

En direct

12:10 - La ministre de l'Agriculture prend la parole sur les mobilisations Après les actions menées par les agriculteurs dans toute la France, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard a pris la parole pour "condamner avec la plus grande fermeté toute atteinte aux personnes et aux biens". Les manifestants ont notamment érigé des structures de parpaings et de cartons devant l'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) et l'Institut national de la recherche pour l’agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae).

11:58 - L'Agence de l'eau Adour-Garonne visée à Toulouse Les agriculteurs haut-garonnais ont finalement pris la direction de l'Agence de l'eau Adour-Garonne pour en souder la grille d'entrée avant de se rendre à la préfecture de l'Occitanie. Plus tôt, ils avaient déposé de la paille sur les marches de la Cité administrative de Toulouse.

11:35 - Une action coup de poing à la Cité administrative de Toulouse Une vingtaine d'agriculteurs issus de la FNSEA et des JA31 se sont rendus devant la cité administrative de Toulouse à Compans Caffarelli. Pour exprimer leur mécontentement, ils ont déployé des banderoles et déposé de la paille sur les marches du bâtiment. "C'est une opération coup de poing pour maintenir la pression sur le gouvernement. Le traité Mercosur on n'en veut pas, ce sera le feu partout cet hiver s'il passe. On ne veut plus de concurrence déloyale et des normes qui nous étouffent", explique Tristan Fava d'Albert, agriculteur à Muret et représentant des Jeunes agriculteurs, à La Dépêche.

10:35 - Une deuxième opération en Ile-de-France Selo franceinfo, une deuxième opération a eu lieu devant l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses), à Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne. "Stop aux surtranspositions ! Stop aux entraves !", est écrit sur les banderoles des agriculteurs. Un mur en cartons a été érigé devant l'entrée.

10:05 - Une action coup de poing ce matin à Paris Ce jeudi, une centaine de manifestants ont érigé un mur de parpaings devant l'Institut national de la recherche pour l’agriculture, l'alimentation et l'environnement dans le 7e arrondissement de la capitale. Un manifestant interrogé par l'AFP évoque des "restrictions d'usages de certains produits sans solutions alternatives efficace, ce qui entraîne des pertes de production", notamment avec l'interdiction de certains insecticides. "Elle ne sert à rien l'Inrae, ras-le-bol de cette institution", a lancé Cyrille Milard, vice-président de la FDSEA de Seine-et-Marne, comme le rapporte franceinfo. Ils estiment que l'institution leur retire leurs moyens de travailler.

10:00 - Des violences lors des mobilisations dénoncées Trois associations de protection de l’environnement ont dénoncé des faits de violences. Elles ont été ciblées par des agriculteurs au cours des dernières 24h, a assuré France Nature Environnement (FNE). "Ces violences sont intolérables dans un Etat de droit", a déclaré l'association dans un communiqué. Elles sont perpétuées par "des individus et des organisations qui se croient au-dessus des lois et commettent ces actes sous drapeau syndical, sous le regard les forces de police qui n’interviennent pas", ajoute le communiqué. Deux plaintes ont déjà été déposées. À Gap, mercredi, des manifestants ont muré le local de la FNE 05, alors que des salariés et des bénévoles étaient à l’intérieur, a expliqué le président de la FNE Antoine Gatet. A Coutances, des militants de la Coordination rurale ont déversé des pneus et du fumier devant les locaux de l’association Manche Nature. Puis à Châteauroux, des manifestants FNSEA ont déversé de la paille devant les locaux de l’association Indre Nature. Les salariés se sont alors réfugiés à l’étage mais des agriculteurs sont montés dans les nacelles des tracteurs pour tambouriner contre les volets et tenter de pénétrer. Suite à ces faits, la ministre de l'Agriculture a assuré auprès de l'AFP "condamner avec la plus grande fermeté toute atteinte aux personnes et aux biens" et estime que ces atteintes nuisent "aux revendications légitimes des agriculteurs".