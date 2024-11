Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 22 novembre 2024 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Tentez de remporter 189 millions d'euros ce vendredi 22 novembre en jouant à l'Euromillions (FDJ) ! Retrouvez les résultats du tirage ci-dessous dès leur publication !

Ce vendredi 22 novembre, la FDJ vous propose de tenter de remporter 189 millions d'euros en jouant à l'Euromillions ! Vous avez jusqu'à 20h15 (heure de la métropole) pour jouer dans l'un des points de vente de la Française des jeux ou directement sur son site internet.

Ce tirage n'est pas comme les autres : 100 millionnaires seront tirés au sort ! Oui, vous avez bien compris : au moment du tirage, 100 codes My Million, permettant chacun de faire gagner un million d'euros, seront désignés. Il y aura ainsi une centaine de nouveaux millionnaires en Europe vendredi soir. A priori, ce n'est pas dans chacun des neuf pays qui participent que 100 personnes remporteront un million d'euros, mais une centaine en tout ! Retrouvez les résultats du tirage ci-dessous dès leur publication.

Mais qu'est-il possible d'acheter avec 189 millions d'euros ? Pas moins de 560 voitures de sport de luxe ou 170 terrains de golf ou encore 20 233 kilogrammes de caviar, si vous avez des goûts de luxe. Il vous faudra tout de même être très chanceux pour remporter le jackpot de 189 millions d'euros : vous avez une chance sur 139 millions de gagner ! Pas de panique, il est également possible d'obtenir des gains inférieurs : pour remporter quelques euros, il vous faut au minimum deux bons numéros ou un bon numéro (la probabilité de le trouver tombe à une chance sur 22), et deux numéros étoile (une chance sur 50).

Quelles chances de gagner ?

A l'Euromillions, vous avez 1 chance sur 139 millions de remporter le gros lot. Si les chances de devenir très riche sont assez faibles, le montant moyen de la cagnotte donne le vertige : avec 5 bons numéros et les 2 bons numéros étoile, celle-ci est d'environ 49 300 000 euros. Avec un numéro étoile en moins, la moyenne du gain décroché s'effondre et passe à 470 300 euros, avec 1 chance sur près de 6,9 millions de l'emporter... Le joueur ayant trouvé 5 bons numéros, mais aucun numéro étoile décroche 80 000 euros en moyenne, mais n'a qu'une chance sur 3 millions de gagner. Avec seulement 4 bons numéros et 2 numéros étoile, le gain moyen s'établit à seulement 4 800 euros (une chance sur 621 000). Il faut au minimum 2 bons numéros ou bien un bon numéro (une chance sur 22) et deux numéros étoile (une chance sur 50) pour obtenir un gain, mais celui-ci ne dépasse pas quelques euros en moyenne.