Une adolescente menace de poignarder les membres d'équipage d'un avion, obligé d'atterrir en urgence

Une jeune femme de 16 ans a eu des accès de colère lors d'un vol qui reliait la Turquie à la Grande-Bretagne. Menaçant des passagers et le personnel, l'avion a dû atterrir en urgence en Italie. La cause de son énervement : une petite fille qui éternuait.

C'est une sacrée crise de nerfs aux conséquences qui auraient pu être dramatiques. Un vol EasyJet en partance pour Londres (Angleterre) depuis Antalya (Turquie) a été contraint d'atterrir en urgence à Bari (Italie) à cause du comportement d'une des passagères. Selon le média anglais The Sun, une adolescente de 16 ans s'est emportée contre une petite fille qui éternuait. Selon une passagère qui s'est confiée à nos confrères britanniques, "pendant qu'une petite fille est allée aux toilettes, l'adolescente l'a suivie. Elle avait des accès de colère, disant 'Arrête de me déranger !', et elle ne voulait pas la laisser sortir".

Même après l'intervention de la mère de la petite fille, l'adolescente a continué à s'emporter et s'est mise à hurler contre elle. Les membres de l'équipage ont dû intervenir, mais la jeune femme s'est encore plus emportée.

Un atterrissage d'urgence

Après s'être vue demander de se rasseoir, l'adolescente a insulté les membres d'équipage et les a menacés d'ouvrir la porte de l'avion. "Elle était entourée de tous les membres de l'équipage, mais l'un d'eux a essayé de la calmer. Elle a commencé à crier et a menacé de poignarder un membre de l'équipage", poursuit la passagère.

"Le vol EZY855, d'Antalya à Londres Gatwick, a été dérouté vers Bari et a été accueilli par la police après l'atterrissage en raison du comportement perturbateur d'un passager à bord", peut-on lire dans un communiqué adressé à The Independent. Les autres passagers ne recevront, pour autant, pas de compensation pour ce contretemps. En effet, la compagnie en prévoit pour les incidents qui lui sont imputables, mais celui-ci n'a été causé que par une passagère. EasyJet précise tout de même avoir organisé des hôtels et repas pour les passagers et annonce que seront remboursés les frais engagés.