Classement des lycées : découvrez le bulletin de notes de chaque lycée en 2025 et le palmarès dans votre ville

Une not et un classement lycée par lycée... Le palmarès des lycées 2025 de Linternaute.com est désormais en ligne.

Moteur de recherche

Quel est le meilleur lycée près de chez moi ? A l'heure des inscriptions dans le second degré, moment de doute voire d'angoisse pour les parents et les élèves chaque année, le classement lycées est souvent très attendu entre la fin mars et le début du mois d'avril. Ce 2 avril 2025, nous dévoilons la nouvelle édition de notre palmarès des lycées de France avec, pour chaque lycée, une note établie par nos soins. Celle-ci dépend de plusieurs critères et permet de classer les établissements dans chaque ville et dans chaque département. Utilisez le moteur de recherche ci-dessus pour trouver un lycée, une ville ou un département et afficher le classement.

Pour son classement des lycées, Linternaute.com s'est basé comme chaque année sur les "Indicateurs de performances" actualisés par le ministère de l'Education nationale entre la fin mars et le début du mois d'avril. Nous optons pour la méthodologie la plus lisible : pour établir notre classement, chaque lycée a été évalué selon le taux de réussite au bac, l'accès des secondes jusqu'au diplôme et le taux de mentions (voir la méthodologie complète). D'autres critères sont fournis par le ministère que nous avons choisi de ne pas utiliser.

Dans le palmarès 2025 des lycées le meilleur lycée du pays, celui qui a obtenu la meilleure note, est le lycée privée parisien Stanislas, ciblé par plusieurs polémiques. Les lycées franciliens se partagent toujours le haut du classement avec le lycée Maison de la Légion d'honneur à Saint-Denis (93), le lycée Henri IV, le lycée Ecole active Jeannine Manuel et le lycée Saint-Dominique.

Plusieurs lycées prestigieux sortent en revanche du palmarès des dix premiers lycées de France cette année, comme l'Ecole alsacienne (Privé, Paris VIe), le Lycée Charlemagne (Public,Paris IVe), le Lycée Sainte-Geneviève (Privé, Asnières-sur-Seine) ou le Lycée Saint-Michel de Picpus (Privé, Paris XIIe).

* Précisions : pour cette liste des meilleurs lycées de France, nous n'avons conservé que les lycées qui ont présenté plus de 100 candidats aux épreuves du baccalauréat. Leur classement peut donc changer avec les données brutes présentées sur leurs pages respectives. En cas d'égalité sur la note globale, Linternaute.com a favorisé le lycée ayant le meilleur taux de mentions au bac, puis ayant le meilleur taux d'accès des secondes jusqu'au bac, puis le meilleur taux d'accès des premières jusqu'au bac. Ces deux derniers critères permettent d'évaluer le taux de réussite au bac de tous les élèves du lycée, de la seconde jusqu'à l'examen et donc sans "écrémage".

Qu'est-ce que le classement des lycées ? Et comment l'élabore-t-on ? Les IVAL, ou "Indicateurs de valeur ajoutée des lycées", devenus "Indicateurs de résultats des lycées" ou "Indicateurs de performance des lycées", sont une série d'indicateurs fournis chaque année par le ministère de l'Education, qui permettent d'évaluer la capacité de chaque lycée à emmener ses élèves jusqu'au diplôme du baccalauréat. Ces indicateurs vont bien au-delà du simple taux de réussite et tiennent compte des mentions, mais aussi du "taux d'accès" au bac, soit la proportion d'élèves en mesure de décrocher le diplôme depuis la seconde, la première et même depuis la terminale.

Pour consulter les indicateurs : www.education.gouv.fr/indicateurs-resultats-colleges / www.education.gouv.fr/indicateurs-resultats-lycees

Ces taux sont calculés par la DEPP (Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance) pour le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, à partir des résultats du bac lors de la dernière session, dans les quelque lycées de l'Hexagone (généraux, techniques et professionnels). A partir de ces données, nous établissons un palmarès des meilleurs lycées de France avec un classement, lycée par lycée, des 4 300 établissements (2 300 lycées généraux et techniques, 2 000 lycées professionnels environ) de notre pays. Pour chacun des établissements, les chiffres suivants sont publiés :

Le taux de réussite au bac : cet indicateur, exprimé en pourcentage, est le plus connu. Il représente le nombre d'élèves ayant obtenu le bac en fonction du nombre d'inscrits à cet examen dans un même lycée.

cet indicateur, exprimé en pourcentage, est le plus connu. Il représente le nombre d'élèves ayant obtenu le bac en fonction du nombre d'inscrits à cet examen dans un même lycée. Le taux d'accès des secondes au bac : cet indicateur évalue les chances qu'a un élève entrant en seconde de passer dans les classes suivantes puis d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire, quel que soit le nombre d'années nécessaires à son obtention (autrement dit, redoublement(s) compris).

cet indicateur évalue les chances qu'a un élève entrant en seconde de passer dans les classes suivantes puis d'obtenir son bac dans le lycée où il vient de s'inscrire, quel que soit le nombre d'années nécessaires à son obtention (autrement dit, redoublement(s) compris). Le taux de mention au bac : cet indicateur scrute la proportion d'élèves d'un établissement ayant obtenu le baccalauréat avec mention, que ce soit une mention "assez bien", "bien" ou "très bien", et toutes séries comprises.

Pour noter les lycées sur 20, nous attribuons un coefficient 2 pour le taux de réussite au bac, qui compte pour moitié dans notre évaluation. Nous estimons que cette mesure demeure pertinente, malgré les pourcentages grandissants de bacheliers. Mais cette réussite finale n'est pas, à nos yeux, le seul indicateur utile. Pour mesurer la qualité de l'enseignement sur la durée, nous ajoutons le "taux d'accès des secondes au bac", qui compte pour un quart de la note, auquel s'adjoint depuis 2018 le "taux de mention au bac", qui constitue le dernier quart de la note globale attribuée à chaque lycée.

Le ministère de l'Education nationale présente quant à lui ces IVAL de cette manière : "Les résultats d’un établissement sont une réalité complexe. La question est de savoir ce qu'un établissement a "ajouté" au niveau initial de ses élèves. Si un établissement présente un taux élevé pour un indicateur, c’est peut-être dû au fait :

qu'il a reçu de bons élèves, dotés de bonnes méthodes de travail, qui ont pu obtenir le baccalauréat ou le brevet sans effort particulier de sa part ;

ou qu'il a su développer chez des élèves, peut-être moins bien dotés au départ, les connaissances et les capacités qui ont permis leur succès.

Les IVAC et les IVAL permettent un diagnostic qui va au-delà de celui qui peut être fait à partir des seuls taux de réussite "bruts" à l’examen, baccalauréat et diplôme national du brevet (DNB)". Le ministère ajoute : "Il ne s’agit donc pas pour le ministère de réaliser un classement des collèges ou des lycées mais de proposer, à travers cette combinaison d’indicateurs, une image de la réalité complexe et relative que constituent les résultats d'un établissement. Les indicateurs ont deux objectifs :

– rendre compte des résultats du service public national d'éducation en diffusant au grand public des éléments d’appréciation de l’action propre de chaque établissement

;

– fournir aux responsables et aux enseignants des collèges et lycées des éléments de réflexion pour les aider à améliorer l'efficacité de leurs actions.