Droits de douane : ces départements français plus lourdement impactés par les annonces de Trump

Donald Trump a annoncé de nouveaux droits de douane réciproques que les Etats-Unis vont imposer à leurs partenaires commerciaux. En France, tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne.

Au risque d'asphyxier l'économie mondiale, le président américain a lancé, ce mercredi 2 avril 2025, de nouveaux droits de douane "réciproques" sur les importations des Etats-Unis, censés inaugurer un "âge d'or" de l'Amérique. "On se fait avoir depuis 50 ans (...) Ce que les autres pays feront pour nous, on le fera pour eux", a lancé Donald Trump depuis la Maison Blanche. Les nouveaux droits de douane entreront en vigueur le 5 avril pour les droits de douane d'au moins 10 % sur tous les produits entrant aux Etats-Unis, et le 9 avril pour les droits de douane majorés visant des géants comme la Chine et l'Union européenne.

Dans le détail, l'ex-magnat de l'immobilier a annoncé des droits de douane massifs de 34 % sur les produits chinois, 20 % sur ceux en provenance de l'Union européenne ou encore 46 % pour le Vietnam. Il a aussi annoncé un droit de douane plancher, d'au moins 10 %, sur tous les produits entrant dans le pays. "Depuis des décennies, notre pays a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis". Voilà pourquoi, "nous allons être très sévères avec les pays qui veulent tricher", a prévenu le président américain, durant de sa prise de parole lors de ce "Liberation Day".

Conséquence directe de ces annonces : quasiment tous les produits français exportés aux États-Unis seront concernés par ces droits de douane et couteront plus cher aux consommateurs américains. Le vin, l'industrie pharmaceutique, l'aéronautique, l'agroalimentaire ou le nucléaire - secteurs économiques qui ont un volume d'affaires important avec Washington - devraient subir l'impact de plein fouet. Pour rappel, pendant le premier mandat de Donald Trump, les 25 % de taxes sur les vins français avaient coûté près de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires au secteur viticole français.

Et s'il y a bien un secteur qui s'inquiète ce jeudi matin après les annonces du président des Etats-Unis, c'est celui du vin, notamment en France. "Ce qui me fait peur, c'est si ce secteur est touché, potentiellement, ça peut être mortel pour certains producteurs. Ils seront pris en étau vis à vis des Etats-Unis car le débouché va se tarir", alerte Emmanuel Combes, Professeur à l'université Panthéon-Sorbonne, sur BFM Business. Dans ce contexte, Emmanuel Macron va réunir à l'Elysée ce jeudi après-midi à 16 heures "les représentants des filières impactées par les mesures tarifaires annoncées par les Etats-Unis", a fait savoir la présidence de la République.

Un traitement différent pour les territoires ultramarins

Si la France apparaît comme lourdement impactée par les décisions de Donald Trump, certains territoires peuvent se sentir encore plus lésés. En effet, les départements et territoires ultramarins français vont être soumis à des niveaux de taxation individuels, bien différents des 20 % qui vont s'appliquer à l'UE. Parties intégrantes du territoire douanier de l'UE, mais considérées fiscalement comme des territoires tiers, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte verront leurs produits imposés à hauteur de 10 % supplémentaires par les autorités américaines. En revanche, la Réunion va voir ses produits taxés à hauteur de 37 %.

Le gouvernement américain prévoit aussi d'imposer des droits de douane de 50 % sur les produits importés de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, mais de 10 % sur ceux qui arrivent de la Polynésie française, deux territoires qui ne font pas partie de l'Union européenne aux yeux des douanes. Un immense coup dur pour ces collectivités d'outre-mer (COM).

Enfin, plusieurs produits vont échapper à la pluie de surtaxes décidée par Donald Trump : les lingots d'or, les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, le cuivre, le bois de construction, les produits énergétiques et les minéraux (introuvables sur le sol américain). Une liste qui ne concerne pas uniquement la France, mais les pays du monde entier. Voilà donc le nouveau prix à payer pour avoir le "privilège d'accéder" au marché américain, "le plus grand marché du monde", assure Donald Trump.