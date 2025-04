Pétition de soutien à Marine Le Pen : où la trouver ? Peut-elle changer quelque chose ?

En réaction à la condamnation de Marine Le Pen, une pétition a été lancée et mise en ligne par Jordan Bardella pour "sauver la démocratie". Mais à quoi peut-elle bien servir ?

Une pétition pour soutenir Marine Le Pen ! Voici la première idée du RN pour défendre celle qui a été reconnue coupable de détournements de fonds publics le 31 mars, dans l’affaire des assistants parlementaires du Front national. L’ancienne présidente du parti d’extrême droite a été condamnée à une peine de quatre ans d’emprisonnement dont deux ans ferme, aménageable avec un bracelet électronique, à 100 000 euros d’amende, et à cinq ans d’inéligibilité, avec exécution provisoire.

L'ex-candidate du RN à la présidentielle compte bien faire appel, mais celui-ci n'est pas suspensif la peine d'inéligibilité s'applique avec effet immédiat. Marine Le Pen est donc dans l'incapacité de concourir à l'élection présidentielle et n'a pas de recours pour faire annuler le caractère exécutoire ce son inéligibilité. C'est avant tout ce point précis qui indigne les soutiens de Marine Le Pen. Jordan Bardella, le président du parti, a tenu à lancer une pétition.

Où peut-on trouver cette pétition en ligne ? Elle est disponible sur ce lien, qui renvoie directement à la page du document que le président du RN appelle à signer. Jordan Bardella présente cette pétition comme une marque de soutien et une action visant à dénoncer "la condamnation avec exécution provisoire de Marine Le Pen, qui l'empêche d'être candidate en 2027", n'hésitant pas à parler de "scandale démocratique". Jordan Bardella a appelé ses soutiens à une "mobilisation populaire et pacifique" afin de montrer que "la volonté du peuple est plus forte". Le président du RN estime que "ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée : c'est la démocratie française qui est exécutée". Celui qui déplore la décision des juges, qui font, selon lui, preuve de "dictature" et empêchent "le peuple français de s'exprimer" appelle à signer la pétition en marque de désapprobation du verdict.

Cette pétition peut-elle changer quelque chose à la décision des juges ? Non. Peut-elle permettre d'engager une procédure pour contester juridiquement l'inéligibilité de Marine Le Pen ? Non. Ce document n'aura aucun poids autre que celui de montrer qu'un nombre significatif de Français sont suffisamment indignés pour le signer. Marine Le Pen n'a que deux solutions pour concourir à la présidence de la République en 2027 : que son jugement en appel aboutisse à une relaxe ou qu'elle bénéficie d'une grâce présidentielle.

Une contre-pétition des socialistes

Quelques heures après le lancement de la pétition en faveur de Marine Le Pen, le Parti socialiste a dégainé lundi soir une autre pétition pour défendre, cette fois-ci, "la Justice et l'État de droit". "Nul n'est au-dessus des lois. Pas même Marine Le Pen qui défendait jusqu'ici l'inéligibilité à vie pour les élus qui détournent des fonds publics", a indiqué sur X le patron des socialistes.

"La pétition lancée par le RN attaque les fondements de notre démocratie et défend une justice à deux vitesses. Face à cette offensive, défendons la Justice et l'État de droit !" plaide Olivier Faure. Lundi après-midi, le Conseil supérieur de la magistrature s'était déjà lui indigné, dans un communiqué, des réactions "virulentes" après la condamnation de Marine Le Pen, les jugeant "de nature à remettre en cause gravement l'indépendance de l'autorité judiciaire, fondement de l'État de droit". Plus tard, dans la soirée, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a lui rappelé que "les menaces proférées contre les magistrats du Tribunal judiciaire de Paris sont inacceptables dans une démocratie", estimant le phénomène préoccupant "pour l'indépendance de l'autorité judiciaire".