Décès de Val Kilmer : de quoi est mort l'acteur ? Une maladie évoquée

L'acteur américain Val Kilmer est mort, a annoncé sa famille le 2 avril 2025. Sa fille a donné des éléments sur les causes de sa mort.

Le comédien américain Val Kilmer est mort ce mardi 1er avril, rapporte le journal New York Times, qui relaie l'annonce de sa fille Mercedes Kilmer. L'acteur n'avait que 65 ans. qui évoque une "pneumonie". Une maladie du système respiratoire qui peut s'avérer très grave, notamment pour une personne affaiblie. Val Kilmer était depuis quelques années fragilisé par la maladie, qui l'avait un peu éloigné des studios de cinéma. En 2022, alors qu'il interprété son rôle dans la suite de Top Gun, sa voix avait été recréée par une intelligence artificielle, en raison des souffrances et de sa voix meurtrie, dues à un cancer à la gorge.

Val Kilmer, né le 31 décembre 1959 à Los Angeles, était une figure du cinéma américain : il était devenu une immense star à la fin des années 1980. D'abord remarqué au théâtre, il se fait connaître du grand public dans les années grâce à des films comme Top Secret! (1984) et Top Gun (1986), où il incarnait le charismatique pilote Iceman. Acteur caméléon, il a ensuite alterné ensuite rôles grand public et parfois décevants, sans forcer son talent comme Batman Forever (1995), et performances plus exigeantes, notamment en incarnant Jim Morrison dans The Doors (1991). Il a aussi joué auprès des plus grands acteurs et réalisateurs de sa génération : The Heat de Michael Mann en 1996 avec Al Pacino et Robert De Niro, True Romance de Tony Scott.

Son engagement intense dans ses rôles, parfois perçu comme excessif, lui a valu une réputation de comédien perfectionniste, difficile et parfois un peu caricatural. En 2015, son cancer de la gorge avait considérablement affecté sa voix et avait donc limité ses apparitions à l'écran. Son documentaire Val (2021) retraçait déjà avec émotion son parcours et son combat contre la maladie.