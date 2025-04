Marine Le Pen condamnée : le RN l'oublie, mais l'appel de 2026 peut conduire au crash

Pour Marine Le Pen, l'appel de la décision prononcée par le tribunal correctionnel de Paris pourrait aggraver la situation pour le RN. Plusieurs options - peu probables - pourraient tout de même lui permettre d'entrevoir 2027.

Dans cette perspective, la situation serait, là encore, pire qu'aujourd'hui pour le Rassemblement national. Il faudrait alors lancer un nouveau candidat dans l'arène pour remplacer Marine Le Pen. Une préparation loin d'être idéale pour une telle échéance. Une guerre des chefs n'est pas à exclure, voire un vrai séisme dans la sphère RN à seulement quelques mois de l'élection suprême dans le pays. La campagne du parti d'extrême droite pourrait être beaucoup plus secouée qu'imaginée, dans une séquence où le leadership ne doit souffrir d'aucune contestation. Le crash ou la campagne catastrophe avec des lieutenants non alignés est un vrai péril.

Il n'y a qu'un cas de figure dans lequel le RN tirerait son épingle du jeu : la relaxe en appel ou une peine sans inéligibilité. Compte tenu du jugement très étayé et des faits qui semblent plus que caractérisés de détournements de fond, il apparaît improbable que les magistrats ne la déclarent pas coupable pas à nouveau. Dans le cas où Marine Le Pen est de nouveau condamnée à une inéligibilité, l'épuisement des recours nous amènent vers la fin de l'année 2026 et tout serait à préparer dans l'urgence pour le parti.

Si la cour d'appel confirme la décision du tribunal de Paris sur la durée de la sanction (5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire), la cheffe de file des députés RN restera sur la touche. Et on l'oublie un peu mais la condamnation de Marine Le Pen pourrait même s'avérer plus sévère en second jugement ! L'inéligibilité - actuellement de 5 ans - peut théoriquement grimper jusqu'à 10 ans, c'est ce que prévoie la loi sur les sanctions encourues sur ce type de dossiers. Le "pari" de l'appel reste revêt donc un certain risque pour le parti à la flamme. Marine Le Pen pourrait également être privée d'une participation à l'élection présidentielle de 2032 !

Elle devra soit être relaxée dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National (désormais RN), soit être condamnée en seconde instance avec sa peine d'inéligibilité annulée. Attention, si c'est le cas et que Marine Le Pen décide de se pourvoir en cassation pour repousser et suspendre sa condamnation, espérant que cette ultime décision survienne après l'élection présidentielle, la peine avec exécution provisoire prononcée à son encontre en première instance s'appliquerait tout de même, en vertu d'une jurisprudence repérée par Le Canard Enchaîné. Autrement dit, ce serait un retour à la case départ pour la triple candidate à l'élection présidentielle.

Dernières mises à jour

10:34 - Les 3 options qui sauveraient Marine Le Pen pour 2027 Marine Le Pen a très peu de chances d'entrevoir l'élection présidentielle de 2027. Pour autant, trois options claires, bien que peu probables, existent encore et peuvent permettre à la triplé candidate à l'élection suprême de s'y présenter à nouveau. Tout d'abord, si elle venait à être relaxée après avoir formulé un appel de la décision du tribunal de Paris. La décision sera prononcée à l'été 2026. Deuxième option : une "réduction" de sa peine, ou plutôt une nouvelle peine formulé sans inéligibilité. Enfin, et il s'agit sûrement de l'option la plus improbable des trois : la grâce présidentielle accordée par Emmanuel Macron. Une faveur que l'actuel président de la République ne devrait pas accorder à sa principale opposante politique.

02/04/25 - 23:33 - Mélenchon condamne "les hordes de voyous d'extrême droite qui sont allées menacer" la juge FIN DU DIRECT - Au cours d'une conférence diffusée sur YouTube mercredi soir, Jean-Luc Mélenchon a redit son opposition à l’exécution immédiate de la peine d’inéligibilité. "Cela va contre l’État de droit, qui prévoit que pour qu’une loi soit acceptée, il doit y avoir des recours possibles pour toute peine", a-t-il estimé. Revenant également sur les menaces subies par la juge qui a infligé sa peine à Marine Le Pen, le fondateur de La France insoumise a "condamné les hordes de voyous d'extrême droite qui sont allées [la] menacer à son domicile". Et d'insister : "Jamais de telles méthodes ne peuvent être acceptées dans un pays démocratique."

02/04/25 - 22:28 - "La décision qui sera rendue en appel sera lourde de conséquences", estime la procureure générale Dans les colonnes du Parisien, la procureure générale près la cour d’appel de Paris, Marie-Suzanne Le Quéau, a estimé ce mercredi que "la décision qui sera rendue en appel sera lourde de conséquences". Elle a cependant fait part de sa confiance en les magistrats et la justice. "Les magistrats qui seront appelés à l’examiner sont habitués à gérer cette pression. Nous sommes des professionnels de la justice", a-t-elle assuré.

02/04/25 - 21:36 - "Il n’était pas question que cette affaire soit rejugée pendant la campagne présidentielle" Interviewée par Le Parisien, la procureure générale près la cour d’appel de Paris, Marie-Suzanne Le Quéau , l'assure : la justice n'a pas agi sous pression. " Nous n’avions pas besoin d’entendre les propos du ministre pour nous organiser", a-t-elle confié, alors qu'on l'interrogeait sur la déclaration à l'Assemblée du garde des Sceaux qui avait déclaré souhaiter une décision rendue "dans un délai le plus raisonnable possible". " Compte tenu des positions antagonistes du parquet et de la défense, nous savions que ce dossier du RN viendrait en appel. L’audiencement est le fruit d’une anticipation et notre réflexion n’a pas débuté lundi", a poursuivi Marie-Suzanne Le Quéau. Évoquant un "souci de protection de l’institution judiciaire", la procureure générale a justifié le choix de rendre cette décision "à l'été 2026" : "Il n’était pas question que cette affaire soit rejugée pendant la campagne présidentielle. Il fallait que les magistrats puissent siéger en toute sérénité et que la justice ne soit pas prise en otage par l’actualité politique."

02/04/25 - 20:29 - Pour le communiste Fabien Roussel, Marine Le Pen ne doit pas bénéficier de "privilège" Le patron du Parti communiste a réagi ce mercredi à la décision de la cour d'appel de Paris d'envisager un procès "avec décision à l'été 2026". "Pourquoi Marine Le Pen bénéficierait-elle d'un tel privilège ? À quel titre pourrait-elle passer avant d'autres justiciables ?" s'est interrogé Fabien Roussel sur X. Et de lancer : "Ou tout le monde peut bénéficier d'une procédure d'appel rapide, ou personne ! La loi doit être appliquée de la même manière pour tous."

02/04/25 - 19:34 - "Celui qui dirait que cela n’aurait aucune incidence se trompe lourdement", estime Gérard Larcher Dans un entretien accordé au Figaro mercredi soir, le président du Sénat revient sur la condamnation de Marine Le Pen lundi. Gérard Larcher se dit convaincu que la confiance en la justice est primordiale dans un État de droit. Néanmoins, pour lui, il ne faut pas non plus sous-estimer l'impact d'une telle décision sur la vie politique française. "Celui qui dirait que cela n’aurait aucune incidence se trompe lourdement", affirme-t-il, avant de souligner : "Bien sûr, il ne faut pas le nier, cette exécution provisoire déroge au principe de l’appel suspensif, mais je rappelle que celle-ci a été mise en place pour prévenir la récidive et protéger la société."

02/04/25 - 18:33 - L'accélération du procès en appel n'est pas un "désaveu" martèle la procureure générale de Paris L'accélération du calendrier du procès en appel de Marine Le Pen ne ressemble pas à "un quelconque désaveu" comme a pu le dire l'avocat de Marine Le Pen, confie ce mercredi à l'AFP la procureure générale de Paris, Marie-Suzanne Le Quéau. "Il ne s'agit pas d'avoir un quelconque désaveu, puisque le propre de l'appel, qui est un droit, c'est de recommencer à zéro l'examen de l'affaire", dit-elle.

02/04/25 - 17:56 - Le traitement de la condamnation de Le Pen problématique sur CNews et Europe 1 ? L'Arcom saisie L’Arcom a été saisie sur le traitement de la condamnation de Marine Le Pen concernant deux médias : CNews et Europe 1. L’Autorité de régulation audiovisuelle et numérique devra évaluer si ces entités de la sphère Bolloré ont manqué à leurs obligations en matière de pluralisme et d’honnêteté dans la présentation des informations. "Neuf personnes avaient décidé l’interdiction de C8. Cette fois, trois juges ont stoppé Mme Le Pen", voilà comment avait notamment attaqué son éditorial du mardi 1er avril, Pascal Praud, présentateur phare de la chaîne CNews. L'Arcom va donc examiner les saisines qu’elle reçoit depuis deux jours, principalement à propos de CNews. "CNews a muté en organe de propagande officiel de l’extrême droite", s'insurge le député LFI des Hauts-de-seine Aurélien Saintoul. Ce dernier a envoyé une saisine au régulateur de l'audiovisuel français dès le 31 mars "pour faire respecter les principes d’honnêteté et d’indépendance de l’information". Selon lui, quatre témoignages diffusés à l'antenne reprenaient "sans nuance et perspective, les principaux éléments de langage des responsables politiques d’extrême droite", rapporte Le Monde.

02/04/25 - 16:22 - François Bayrou complète son propos sur la peine d’inéligibilité Alors qu'il avait fait part de ses "interrogations" sur la peine avec exécution provisoire prononcée à l'encontre de Marine Le Pen, hier, François Bayrou a précisé sa pensée sur cette peine ce mercredi 2 avril. "Jamais la question de l’inéligibilité n’a fait l’objet d’interrogations ou de critiques. La question de l’inéligibilité, lorsqu’il y a un certain nombre d’actes qui transgressent les principes qui nous sont chers je crois à tous, est liée directement à la condamnation", indique-t-il à l'Assemblée nationale, pendant la séance de questions au gouvernement (QAG). "Le seul sujet qui a été mis en interrogation, et depuis longtemps, c’est le sujet sur l’exécution provisoire. […] S’il y a interrogation, c’est le Parlement qui doit s’en saisir" car cette disposition "c’est la loi", abonde-t-il.

02/04/25 - 16:08 - Après Macron, Bayrou en remet une couche sur la justice Alors que le président de la République Emmanuel Macron a bien rappelé que "la justice est indépendante et qu'elle prend ses décisions en toute indépendance et qu'il faut donc la respecter comme un pilier de notre démocratie", en Conseil des ministres, après les déclarations contre la justice de plusieurs élus du RN, François Bayrou en a remis une couche. Le locataire de Matignon dit ce mercredi que "les décisions de justice, la décision des magistrats, et la personne même des magistrats doivent être soutenues", depuis l'Assemblée nationale.

02/04/25 - 14:55 - La manifestation en soutien à Marine Le Pen est aussi "pour la démocratie française", assure Bardella Le président du RN s'est exprimé ce mercredi devant des journalistes au Parlement européen à Strasbourg, à propos de la manifestation organisée à Paris ce dimanche en soutien à Marine Le Pen, place Vauban. "Ce n'est pas un coup de force, c'est au contraire une défense très claire et très profonde de l'état de droit et de la démocratie française. C'est une mobilisation en réalité, non pas contre, mais pour la démocratie française", a déclaré l'eurodéputé.

02/04/25 - 12:30 - François Bayrou "se questionne sur l'exécution provisoire" La porte-parole du gouvernement Sophie Primas confie à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi 2 avril 2025 que "le trouble exprimé par le Premier ministre ne concerne pas le jugement" de Marine Le Pen, en revanche, "il se questionne sur les questions de l'exécution provisoire", précise-t-elle. Le Premier ministre a été troublé par "les conséquences curieuses" de l'exécution provisoire "parce qu'on ne peut pas faire de recours sur la totalité de la peine".

02/04/25 - 12:14 - Emmanuel Macron "rappelle" que la justice est "indépendante" Emmanuel Macron s'exprime après la condamnation de Marine Le Pen. Le président a "rappelé trois choses", indique Sophie Primas, porte-parole du gouvernement à l'issue du Conseil des ministres. D'abord, que la justice était "indépendante", "que les menaces faites sur les magistrats sont absolument insupportables" et que "chacun a le droit à une justice équivalente et que le droit est le même pour tout le monde". "Tous les justiciables ont droit un recours", a aussi déclaré Emmanuel Macron.

02/04/25 - 11:02 - Eric Ciotti déplore "une peine de mort politique" De son côté, le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti compare ce mercredi matin l'application immédiate des peines d'inéligibilité à "une peine de mort politique" au micro de BFMTV. "Si on ne peut pas se présenter à une élection et qu'après la cour d'appel ou la Cour de cassation vous innocente, le dommage sera irréversible, irréparable", poursuit l'allié du Rassemblement national.

02/04/25 - 10:41 - La possibilité d'un procès en 2026 est "une bonne chose" selon Wauquiez D'après le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, la possibilité d'un nouveau procès en 2026 pour Marine Le Pen est "une bonne chose". "Plus vite la décision sera définitive, plus vite on sera fixé, mieux c'est pour notre débat démocratique (...) Et donc le fait qu'il y ait cet appel rapidement, que l'on puisse savoir si oui ou non sa condamnation est confirmée, je pense que c'est ce qu'il y a de plus sain aujourd'hui et c'est la meilleure réponse", assure-t-il ce mercredi matin dans la matinale de TF1 "Bonjour".

02/04/25 - 10:28 - Un procès en appel dès 2026 serait un "désaveu" du premier jugement, estime l'avocat de Marine Le Pen Selon l'avocat de Marine Le Pen, Me Rodolphe Bosselut, un potentiel procès en appel dont la décision serait rendue à l'été 2026, après la condamnation de la leader du RN est "surtout un désaveu sur la première décision parce que la première décision est tellement difficilement défendable en ce qu'elle a été disproportionnée que l'institution judiciaire éprouve le besoin de tenter de réparer en obtenant un audiencement absolument hors normes", indique-t-il sur BFMTV.

02/04/25 - 10:01 - "Madame Le Pen n'est pas victime, elle a été reconnue coupable", rappelle Xavier Bertrand Xavier Bertrand, invité ce matin sur RTL, a estimé ce matin que les réactions qui s'expriment à droite ou au centre, manifestant une gêne liée à la condamnation de Marine Le Pen, sont malvenues. "Ils ont tort de tomber dans le piège tendu par madame Le Pen et le Rassemblement national. Le piège, c'est celui de la victimisation. Madame Le Pen n'est pas victime d'une erreur judiciaire. Elle a été reconnue coupable par le tribunal correctionnel. Coupable de faits extrêmement graves: détournement de fonds publics. Et pas n'importe quoi, pas une petite somme: plus de 4 millions d'euros". Et d'ajouter : "Détournement d'argent public, cela veut dire que c'est notre argent (...) qui a été détourné pour financer le train de vie du Rassemblement national." Le président des Hauts-de-France a aussi jugé inapproprié de voter une proposition de loi pour supprimer l'exécution provisoire. "Ce serait impensable parce que ça voudrait dire que l'Assemblée nationale remplace la Cour d'appel, que l'Assemblée nationale intervient avant la Cour d'appel, arrêtons cette confusion des genres", a-t-il dit.

02/04/25 - 09:32 - “Il y a un raidissement de certains” au RN “C’est dur pour Bardella. Certains militants et cadres commencent à se dire que la marque Le Pen est abîmée, mais d’autres considèrent que ce ne serait pas très raisonnable de lancer un garçon de 29 ans", indique ce mercredi à Politico une source qui connaît bien les cadres du Rassemblement national". Un "allié du RN" ajoute : “Il y a un raidissement de certains”, laissant entendre que l'option Bardella ne serait pas forcément idoine, compte tenu de son manque d'expérience. Politico écrit, après avoir consulté plusieurs sources au RN : "Certains en viennent à douter de l’enthousiasme des lepénistes à mettre en place le fameux plan B, s’il s’avérait inévitable".

02/04/25 - 09:20 - Une consigne donnée pour ne pas parler de l'option Bardella Comme le rapporte ce matin le journal Politico, des "éléments de langage" ont été fournis aux cadres du RN lundi dans une boucle interne, dans laquelle était précisé : “Seulement si vous êtes interrogés sur le sujet : ‘Jordan Bardella est-il désormais le plan B assumé du RN ?’ Nous refusons de répondre à cette question”. Le journal ajoute que cette consigne a même été "dûment appliquée cette nuit par le proche de la cheffe précité", qui a indiqué ne “pas avoir envie de répondre” sur ce sujet. Plusieurs médias politiques rapportent par rapport que le sujet devient un motif de crispation, l'éventualité d'un remplacement est clairement rangée au placard, selon les consignes données.

01/04/25 - 23:33 - Un procès en appel en 2026, "une première victoire", estime le député RN Jean-Philippe Tanguy FIN DU DIRECT - Convié mardi soir sur le plateau de BFMTV, le député RN s'est réjoui de l'annonce de la cour d'appel de Paris ce mardi soir concernant un procès "avec une décision à l'été 2026". Jean-Philippe Tanguy a estimé qu'un procès en appel l'an prochain sera "une première victoire". Et de remarquer : "Si l'élection présidentielle peut se tenir, pour une fois, dans un climat où les affaires politico-judiciaires n'entachent pas la sincérité des débats, tout le monde pourra s'en féliciter."

01/04/25 - 22:36 - Inéligibilité : "pas de contradictions" avec ses anciennes déclarations, estime Marine Le Pen Elle s'était prononcée en faveur de l'inéligibilité à vie pour les personnalités politiques condamnées pour détournements de fonds publics en 2013. Dans les colonnes du Parisien mardi soir, Marine Le Pen a balayé le sujet : "Il n’y a pas de contradictions avec ce que je disais en 2013. Le détournement de fonds publics, ça a toujours été : je prends l’argent public et je le mets dans ma poche. Et c’est impardonnable. Ce n’est pas le cas de l’affaire qui nous occupe."

01/04/25 - 22:05 - Marine Le Pen révèle vouloir saisir le Conseil constitutionnel et la Cour européenne des droits de l'Homme "Nous allons saisir le Conseil constitutionnel par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC)", a fait savoir mardi soir Marine Le Pen au Parisien. Objectif : qu'il se prononce "sur l’incompatibilité qu’il y a entre une décision d’inéligibilité avec exécution provisoire, et la liberté des électeurs qui est inscrite dans la Constitution". Encore faut-il toutefois que la QPC soit validée, avant de pouvoir être transférée au Conseil constitutionnel. Un point sur lequel la députée RN s'est dite confiante. Et Marine Le Pen ne compte pas s'en arrêter là. "Je souhaite saisir aussi en la Cour européenne des droits de l’Homme", a-t-elle ajouté, confiant son espoir que toutes ces initiatives puissent apporter "la possibilité de pouvoir faire une présidentielle dans des conditions normales".

01/04/25 - 21:48 - Une candidature de Bardella ? Pour Le Pen, il n'en est pas question "avant même d’être allé au bout du plan A" " J’ai fait campagne sur un binôme pour lequel nous nous préparons avec Jordan : que je sois candidate à la présidentielle et qu’il soit Premier ministre", a indiqué Marine Le Pen dans les colonnes du Parisien. À deux ans de l’élection présidentielle, "un certain nombre de recours vont être engagés. Nous croyons que nous allons les gagner", a estimé la députée RN pour qui "il n’est pas question aujourd’hui d’envisager un plan B avant même d’être allé au bout du plan A."

01/04/25 - 21:32 - Marine Le Pen prendra la parole dimanche lors du rassemblement organisé par le RN "On veut pouvoir exprimer notre indignation. Mes électeurs ont aussi le droit de le faire, car ils sont scandalisés par cette décision. Et bien sûr, je compte bien prendre la parole à cette occasion", a déclaré mardi soir dans les colonnes du Parisien Marine Le Pen au sujet du meeting organisé dimanche à Paris par le RN pour la soutenir. Objectif : " interpeller tout le monde". Et Marine Le Pen d'annoncer : "Je vais interpeller la Cour européenne des droits de l’homme, le Conseil constitutionnel. Je vais utiliser toutes les voies de recours possibles. Je ne me laisserai pas faire."