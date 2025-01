Colère des agriculteurs : y aura-t-il des tracteurs dans Paris lundi ?

Les agriculteurs sont appelés à la mobilisation dès lundi. Ils seront sur les routes dimanche, en direction de la capitale, alors qu'il n'est pas prévu qu'ils soient reçus à Matignon.

Les agriculteurs doivent être reçus par le Premier ministre le 13 janvier. Le but est de reprendre les discussions entre le gouvernement et le monde agricole alors que le budget est en train d'être réécrit. Mais cette invitation est "trop tardive" pour la Coordination rurale, qui appelle à la mobilisation dès lundi 6 janvier.

Les agriculteurs sont appelés à manifester dans toute la France et à bloquer Paris, comme le confirme Sophie Lenaerts, présidente de la Coordination rurale dans l'Oise, au micro de RTL. Elle dénonce cette invitation qui arrive trop tard : "Ça fait maintenant un an qu'on est sur les points de rencontre, qu'on manifeste et qu'on explique la problématique du monde agricole. On a demandé une date [de rencontre] à la rentrée, dimanche ou lundi au plus tard. Si je ne m'abuse, il y a la galette des rois lundi à Matignon, or, je pense que si on sait festoyer, on sait aussi travailler et nous recevoir".

Les blocages commenceront lundi.

En ce dimanche 5 janvier, les agriculteurs sont sur les routes pour se rendre sur les points de blocage, lundi 6 janvier. La Coordination rurale "espère pouvoir rentrer gentiment dans la capitale lundi" et a "fait des demandes d'autorisation qui, pour certaines, n'ont pas été acceptées", explique Sophie Lenaerts, laissant entendre que certaines l'ont donc été. Des rassemblements devraient donc avoir lieu lundi à Paris. "La volonté est de ne pas nous recevoir. C'est dommage dans notre pays d'en arriver là", déplore-t-elle.

Les revendications des agriculteurs sont les mêmes qu'en fin d'année 2024. Celles-ci auraient dû être, en partie, prises en compte dans le budget 2025. Mais Michel Barnier a tenté de le faire passer en force en utilisant l'article 49.3 de la Constitution, ce qui a conduit à la censure de son gouvernement par l'Assemblée et à la non-adoption de son budget. Après un suspense de plusieurs jours pour trouver un nouveau Premier ministre, puis de l'attente encore pour former un gouvernement, et enfin les fêtes de fin d'année, le budget est à nouveau à l'étude et devrait être présenté d'ici février, selon François Bayrou.