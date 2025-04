Un changement majeur pour les écoles, collèges et lycées dès la fin avril, les enseignants soulagés

Une pratique qui prenaient de l'ampleur et touchait tous les établissements scolaires va disparaitre.

Le métier d'enseignant n'est pas le plus facile du monde. Il est très exigeant, nécessite des compétences multiples, de la patience. Avec les élèves comme avec les parents. Depuis plusieurs années désormais, les syndicats de personnels de l'Education nationale font remonter des comportements de plus en plus intrusifs de parents d'élèves qui se plaignent et qui manifestent leurs désaccords avec la manière d'enseigner des profs ou l'organisation de la classe.

Ces plaintes se retrouvent aussi en ligne, notamment sur les "avis" déposés par les internautes. Elles concernent parfois les enseignements, et plus largement la vie scolaire ou la sécurité des établissements. Google, qui a été alerté par le ministère de l'Education nationale, a manifestement compris que cela engendrait des contrariétés pour les enseignants. Le géant américain a ainsi annoncé un changement majeur pour les établissements scolaires d'enseignement général de France et du monde entier.

Dès fin avril, les avis et commentaires des écoles seront supprimés, a fait savoir la société américaine à l'AFP ce mercredi 16 avril. Une décision "due à la présence récurrente de contributions hors sujet, nuisibles et contraires à nos politiques", a indiqué un porte-parole de l'entreprise américaine.

"Pire souvenirs", "nul", "scolarité déplorable dans un lycée épouvantable"... Ce sont des termes décrivant des établissements scolaires parisiens, extraits de commentaires postés sur Google Maps par des utilisateurs. L'application de cartographie permet d'évaluer les lieux visités de 1 à 5 étoiles et de rédiger des avis. Couramment appliquées dans les hôtels et restaurants, les écoles primaires, collèges et lycées peuvent en effet, également, être notés.

Google a indiqué que cette décision ne concerne que les "établissements d'enseignement général" et qu'elle sera instaurée à partir de la fin avril. La suppression des avis pourrait prendre plusieurs semaines, les évaluations et notes déjà existantes seront également effacées. Interrogé par l'AFP, le ministère de l'Education s'est "réjoui du choix de Google de désactiver les avis sur les fiches des établissements scolaires". Une demande du ministère qui "vise à protéger l'institution et les personnels de l'Éducation nationale". "En effet, nombre de ces avis pouvaient servir de tribune pour différentes revendications d'intérêt sans possibilité de contradictoire ou de réponse", a-t-il ajouté.

Des organisations telles que le Snalc (Syndicat national des lycées et collèges) et le Snes-FSU (Syndicat national des enseignements de second degré) dénonçaient ces évaluations depuis plusieurs années. "C'est une bonne nouvelle que ce ne soit plus possible, car l'espace d'avis et de notation était devenu un défouloir, un lieu de règlement de comptes pour certains élèves ou parents, de manière publique", a affirmé Sophie Vénétitay, secrétaire générale du Snes-FSU, auprès de l'AFP.