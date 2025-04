Des produits gratuits sont distribués dans les supermarchés et restaurants à une date précise, souvent oubliée

De nombreuses enseignes proposent des produits ou des activités gratuites, mais seulement à une date précise.

Et si une journée dans l'année transformait votre routine en véritable chasse aux trésors ? Cette journée existe, elle revient chaque année et tout le monde y a droit. Place de cinéma, gâteaux, ou encore produits de beauté… De plus en plus d'enseignes (restaurants, magasins, cinémas…) proposent des cadeaux et/ou offres spéciales valables uniquement ce jour-là. Pas besoin de carte bancaire, seulement d'une carte de fidélité et parfois d'une pièce d'identité.

Beaucoup l'ignorent ou ne mesurent pas l'ampleur des avantages, pourtant, la date est importante puisqu'il s'agit du jour de votre anniversaire. Si on pense souvent aux moments et aux cadeaux entre proches, on oublie souvent qu'elle déclenche aussi une vague de générosité chez les commerçants. Une offre par SMS et/ou par mail vous est généralement envoyée quelques jours auparavant, mais vérifiez bien les conditions d'obtention. Puisque certains de ces avantages ne sont disponibles que le jour même, alors que d'autres offrent plus de flexibilité.

Quels sont les meilleurs cadeaux ? Côté supermarché, Picard offre un gâteau au chocolat ou une tarte aux pommes si vous êtes inscrits au programme de fidélité depuis plus d'un an et que vous avez réalisé un achat lors des 12 derniers mois. Lidl aussi joue le jeu : moelleux au chocolat surgelé, 2 éclairs aux chocolats, ou un jus d'orange, c'est vous qui choisissez. Pour profiter de cette offre, il suffit d'être détenteur de la carte de fidélité Lidl Plus.

Côté restaurants, c'est le moment de se régaler sans dépenser. Chez Starbucks, une boisson ou un produit alimentaire est offert uniquement le jour de votre anniversaire et sur présentation de la carte de fidélité. Del Arte vous laisse trancher entre une bouteille de Prosecco ou un Piatto - à condition d'adhérer au programme de fidélité. Buffalo Grill sert un gâteau pour chaque personne présente à la fin du repas sur présentation d'une pièce d'identité.

Et pour les clients MyBuffalo, du champagne vous sera également offert. L'offre est disponible non seulement le jour de l'anniversaire, mais également les trois jours précédant ou suivant cette date festive. Flunch vous offre aussi un gâteau 8 parts jusqu'à 7 jours après votre anniversaire. Une photo souvenir vous permet même de capturer ce moment ! Il suffit de dépenser au moins 15 euros et présenter une carte d'identité pour justifier la date.

Les enseignes beauté ne manquent pas de vous chouchouter. Sephora, Adopt, ou encore Yves Rocher vous proposent de repartir avec un produit gratuit. Côté loisirs, des cinémas comme Pathé, UGC ou encore Kinepolis vous offrent une place gratuite. Enfin, des marques comme H&M, Body Shop ou Sarenza proposent des réductions exclusives ou des codes promos pour fêter votre anniversaire.