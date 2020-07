"Edouard Philippe : les signes qui penchent pour un départ de Matignon"

Même si les chances d'Edouard Philippe de rester Premier ministre sont réelles, les signes annonçant son départ de Matignon se multiplient ces derniers temps.

Edouard Philippe va-t-il quitter Matignon à l'occasion du remaniement ? Il s'agit de la question majeure de cette séquence politique décisive pour la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui souhaite engager un nouveau cap post-crise du coronavirus. Pour le chef de l'Etat, le choix n'est pas aisé, il s'agit de trancher entre le sacrifice d'un Premier ministre populaire et l'occasion de s'offrir un nouvel élan, de se réinventer, à deux ans de la présidentielle. Actuellement, Emmanuel Macron "est en train d'arrêter la ligne" de la structure à donner au remaniement et "le casting suivra logiquement et naturellement", ont fait savoir ses proches à l'AFP.

Rien n'est donc arrêté, Edouard Philippe pourrait très bien poursuivre sa mission, mais pourtant, quelques indices penchent vers un départ, ou plutôt un retour du Normand au poste de maire du Havre. Les municipales, d'ailleurs, ont résulté d'une équation assez ambivalente pour le chef du gouvernement. Sa large victoire, nouvelle preuve de sa popularité, fait face à la déroute du camp LREM, plombé par des alliance avec Les Républicains - famille politique d'Edouard Philippe - qui n'ont indéniablement pas fonctionné.

Par ailleurs, la vague verte qui a déferlé sur plusieurs grandes villes françaises pourraient laisser des traces, face à un Premier ministre pas vraiment certain de pouvoir porter, avec l'incarnation nécessaire, les ambitions écologistes énoncées ce lundi par le président lors de la réception, à l'Elysée, des 150 membres de la Convention citoyenne.

Edouard Philippe ne compte pas "multiplier les casquettes"

Une volonté de la part d'Emmanuel Macron d'effectuer un virage à gauche, plus social donc, fait également partie des rumeurs persistantes et d'ailleurs, les potentiels successeurs d'Edouard Philippe cités un peu partout dans le presse ne laissent guère de place au doute : Florence Parly, ancienne du PS et du gouvernement Jospin, Jean-Yves Le Drian, emblématique ministre du quinquennat Hollande, ou encore Laurence Tubiana, diplomate de gauche...

Quoi qu'il en soit, Edouard Philippe ne compte pas "multiplier les casquettes", comme l'ont fait savoir ses proches au Figaro, quand un ministre insiste sur le fait qu'Emmanuel Macron va devoir faire preuve de diplomatie, quel que soit son choix. "Il ne faudra pas qu'il humilie dans le processus, car c'est un homme, Edouard, qui a son orgueil…", juge ce membre du gouvernement, également cité par Le Figaro.

Reste à connaître le souhait du principal intéressé, qui a savamment entretenu le flou pendant la campagne des municipales. Après avoir déclaré être un Premier ministre à "plein temps", Edouard Philippe avait répété son désir de retrouver le fauteuil de maire du Havre. "Mon objectif, c'est d'être maire du Havre. Si ça arrive très vite, ce sera très bien", avait-il lancé lors du débat face à son concurrent.