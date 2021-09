"Edouard Philippe : un nouveau parti et des ambitions présidentielles ?"

Apprécié par les Français, Edouard Philippe prépare-t-il son retour avec des ambitions présidentielles pour 2022 ou 2027 ?

L'ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron prépare-t-il une offensive pour la présidentielle 2027 ? Dans un mois, au Havre, Edouard Philippe devrait officialiser non pas sa candidature mais la création de son parti politique. Dans le détail, une réunion de la "République des maires", un club d'élus locaux qui s'était constitué autour d'Edouard Philippe se réunira le 8 octobre prochain. Selon des sources citées par France Info, il s'agit d'une première pierre et non d'un congrès. Selon le membre de la LREM, il manque en France "une formation de centre droit". "Fédérer plus d'élus qui se sentent orphelins des partis", explique un soutien de l'ex-Premier ministre. "Pousser aussi une série de propositions un peu fortes, pour peser sur la campagne d'Emmanuel Macron avec pourquoi pas "un financement public, des militants, des candidats aux législatives, et un groupe à l'Assemblée nationale. On veut pouvoir soutenir le national quand ce qui est fait est bien, mais garder la liberté de dire quand ça ne va pas dans le bon sens. Loyauté et liberté, qui de mieux qu'Edouard Philippe pour l'incarner ?"

Interrogé très régulièrement à ce sujet, notamment lorsqu'il signe son livre, l'ancien Premier ministre ne répond jamais à la question, préférant botter en touche. Pourtant, avec la création de son parti, Edouard Philippe pose les jalons d'une prochaine candidature mais elle ne devrait pas être pour 2022 mais probablement pour 2027. Comme l'explique le Parisien, sauf "énorme surprise", il se rangera derrière Emmanuel Macron pour 2022. "Il entretient une sorte de flou qui ne doit pas masquer sa détermination. Il ne dit jamais qu'il veut y aller frontalement contre Emmanuel Macron mais en cas d'événement tragique, de saison deux des gilets jaunes, de la crise sanitaire qui s'aggrave... Il se dit qu'il peut être le plan B du système" explique le directeur de Valeurs Actuelles.

Avant sa nomination à la tête du gouvernement le 15 mai 2017, Edouard Philippe était peu connu du grand public. Il est né le 29 novembre 1970 à Rouen (49 ans), où il passe une partie de sa scolarité. Après une prépa hypokhâgne, il est diplômé de Sc. Po Paris en 1992 puis de l'ENA (promotion Marc Bloch, 1995-1997). Avant de s'engager au RPR, le jeune Edouard Philippe milite au sein Parti Socialiste. Rapidement le jeune énarque se rapproche d'Antoine Rufenacht, maire du Havre de 1995 à 2010, et devient directeur de campagne de Jacques Chirac en 2002. En 2007 Edouard Philippe est embauché au cabinet d'Alain Juppé, qui est alors, très brièvement, ministre de l'Ecologie jusqu'à sa chute aux législatives. Peu de temps après, il est nommé directeur des Affaires publiques d'Areva. Il quitte ce poste lorsqu'il est élu maire du Havre en 2010. Deux ans plus tard, Edouard Philippe est élu député de la 7e circonscription de la Seine-Maritime. Proche d'Alain Juppé, il se charge de sa campagne pour la présidentielle de 2017 — avant son élimination à la primaire LR —. Le 3 juillet 2020, il démissionne de ses fonctions de Ier ministre. Tout juste réélu à la mairie du Havre (59%) , l'ancien chef du gouvernement va très certainement reprendre ses fonctions d'édile.

La vie privée d'Edouard Philippe

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Côté vie privée, Edouard Philippe a épousé en 2002 Edith Chabre. Actuellement Directrice administrative de l'école Camondon, spécialisée dans l'architecture d'intérieure et le design. Le couple a trois enfants : Anatole, Léonard et Sarah. Passionné d'écriture, Edouard Philippe a écrit plusieurs polars, dont le succès "Dans l'ombre", co-écrit avec Gilles Boyer. Ils y décrivaient les coulisses de la vie politique, qui ne se déroule, selon leur prose, apparemment pas sans scènes de sexe torrides… Côté hobbies, outre la littérature, Edouard Philippe serait un amateur de boxe et notamment de kick-boxing. Le havrais aurait aussi un penchant pour d'autres sports, dont le foot.