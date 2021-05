Napoléon : postérité, héritage, biographie... Mais pourquoi les commémorations font-elles polémique ?

BIOGRAPHIE NAPOLEON BONAPARTE. 200 après la mort de l'empereur Napoléon Ier et des commémorations au cœur des polémiques, c'est l'occasion de revenir sur son sacre d'empereur, son épopée militaire, son rôle dans la révolution... Voici en résumé l'héritage de Napoléon Ier, ainsi qu'un calendrier des commémorations pour le bicentenaire de sa mort.

[Mis à jour le 5 mai 2021 à 13h38] Pour le 200e anniversaire de la mort de l'empereur Napoléon Ier, de nombreuses commémorations sont organisées. Le président Emmanuel Macron doit prononcer ce mercredi 5 mai, à 16h30, un discours à l'Institut de France en compagnie de sa femme, Brigitte Macron et du Premier ministre, Jean Castex. Aux environs de 18h, le chef de l'Etat déposera une gerbe au Tombeau de Napoléon sous la coupole des Invalides. A l'occasion du bicentenaire de la mort de l'empereur, les controverses autour de ce personnage emblématique ressurgissent, d'aucuns considérant que certaines grandes actions de Napoléon Ier, contre la République et en faveur de l'esclavage, disqualifient tout hommage. Ce bicentenaire est aussi et surtout l'occasion de revenir sur le parcours et sur l'héritage de l'empereur Napoléon Bonaparte. Retrouvez ici nos éclairages historiques sur le mythe napoléonien, sur ce que l'empereur a laissé à la postérité et les derniers mystères résolus récemment par les Historiens.

Mercredi 5 mai, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, le Président de la République, Emmanuel Macron doit effectuer un discours. L'événement fait polémique et des voix s'élèvent pour s'opposer à des hommages nationaux. Pour certains, il est impossible de commémorer l'homme qui a rétablit l'esclavage dans les colonies en 1802. Napoléon Bonaparte est considéré à la fois comme une des figures majeures de l'histoire de France pour son action de modernisation de l'Etat, mais aussi comme un personnage controversé pour ses actions arbitraires en tant qu'empereur et despote.

A l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, une exposition se tient à la Grande Halle de la Villette à Paris du 14 avril au 19 septembre 2021 (date d'ouverture reportée). L'exposition "Napoléon" retrace la vie du premier empereur français, de ses débuts au collège militaire de Brienne jusqu'à sa chute après la bataille de Waterloo.

Le tombeau fait polémique

Un projet artistique au-dessus du tombeau de Napoléon aux Invalides fait polémique. L'artiste plasticien, Pascal Convert, avait pour projet d'installer aux Invalides, une représentation en plastique du cheval, Marengo, de Napoléon Bonaparte. Sur Twitter, le cheval a soulevé une vague d'indignation. Dans l'émission de France 5 du 23 avril dernier, Doc Stupéfiant, l'écrivain et historien, Thierry Lentz, estimait que cette œuvre est "un manque de respect" à la nécropole et à ses occupants.

Voilà ce que donnera le projet d'art contemporain du Musée de l'armée.

La question n'est pas de savoir si on aime ou on n'aime pas, mais si l'on doit toujours le respect à la nécropole nationale des Invalides. pic.twitter.com/mJ0NRB6PEi — Lentz Thierry (@ThierryLentz) April 24, 2021

Voici le calendrier des événements sur Napoléon Bonaparte à ne pas rater en mai 2021.

Asnières-sur-Seine, le 5 mai 2021 à 16h, programmation spéciale pour le jour du bicentenaire.

Château de Fontainebleau, de janvier à décembre, un parcours didactique Le Fontainebleau de Napoléon" dans le circuit de visite et dans les jardins. Présentation du musée Napoléon Ier enrichi.

Goussainville, le 3 mai début de l'exposition sur la vie et le règne de Napoléon Ier au Collège Montaigne de Goussainville.

Puteaux, du 3 au 23 mai, exposition en quatre parties dans la ville : Napoléon Ier ; mannequins revêtus de costumes d'époque Empire et d'objets et documents relatifs à Napoléon ; "Napoléon au cinéma" ; Exposition ludique de Playmobil.

Saint-Germain-en-Laye, exposition en physique Napoléon, Chef de guerre, chef d'État au musée municipal de Saint-Germain-en-Laye, ainsi qu'une exposition virtuelle jusqu'au 31 décembre 2021.

Ajaccio, du 2 au 31 mai, exposition de BD sur la vie de Napoléon Ier au Palais Fesch/Musée des beaux-arts d'Ajaccio. Le 5 mai, journée de commémoration. Le 18 mai, début de l'exposition "Dans le marbre et l'airain : la mémoire des Bonaparte en Corse" au musée national de la Maison Bonaparte.

Auxerre, le 5 mai, visites guidées en famille : "Napoléon conté aux enfants" et "Napoléon et ses compagnons", office de tourisme d'Auxerre.

Brienne-le-Château, le 5 mai, début de l'exposition "La légende Napoléonienne et le quotidien", salle d'exposition de l'Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne. Du 8 et 22 mai, visites thématiques en calèche au départ de l'Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne.

Lavaur, le 22-23 mai, commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon avec reconstitutions, conférence, exposition.

Biographie de Napoléon

Biographie courte de Napoléon Bonaparte - Né le 15 août 1769 à Ajaccio en France, Napoléon, militaire et premier Empereur français, dérange et fascine en sa qualité de figure historique majeure, incontournable et comme chef militaire conquérant. Nommé à la tête de l'armée d'Italie, il remporte plusieurs batailles. Premier Consul puis Empereur, il règne sur l'Europe en despote et contribue à la modernisation des nations, à commencer par la France. Grâce à son coup d'Etat du 18 Brumaire, Napoléon adopte une nouvelle Constitution. En 1802, il se fait proclamer Empereur des Français. Il réorganise l'administration française, rétablit les finances, développe l'enseignement public et est à l'origine du Code civil. Chef d'œuvre de la stratégie militaire, Napoléon remporte une grande victoire à la bataille d'Austerlitz. Napoléon Bonaparte, vaincu à Waterloo, est exilé sur l'île de Sainte-Hélène où il y meurt le 5 mai 1821.

La chaîne Arte propose une programmation spéciale à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, avec notamment deux films signés du réalisateur Mathieu Schwartz. Samedi 8 mai, Arte diffuse le deuxième film intitulé, "Napoléon - Metternich : le commencement de la fin". France 2 a consacré un épisode de l'émission Laissez-vous guider, présentée par Stéphane Bern et Lorànt Deutsch, sur Napoléon Bonaparte et à revoir sur France TV. En avril, Secrets d'Histoire a proposé un épisode sur Napoléon, l'exilé de Sainte-Hélène. Stéphane Bern retrace les six dernières années de la vie de Napoléon. L'épisode est à revoir sur France TV.

Né le 15 août 1769 à Ajaccio en Corse, devenue française en 1768, Napoléon Bonaparte est le second fils de riches propriétaires terriens, Charles de Bonaparte et Laetizia Ramolino. Il rejoint le continent pour suivre des études militaires. Après avoir fréquenté les écoles militaires de Brienne et de Paris, il entre dans l'infanterie et est affecté en 1787 à Valence.

En 1789, la Révolution française éclate. Bonaparte y prend part et se fait remarquer en 1793 lors du siège de Toulon contre les Anglais. Sa sympathie pour la cause des Jacobins lui vaut un court séjour en prison à la chute de Robespierre en juillet 1794. A sa libération, il passe sous les ordres du commandant en chef de l'armée de l'intérieur Paul Barras. Il intervient pour réprimer une insurrection royaliste contre la Convention à Paris en 1795. Il a parmi les officiers sous ses ordres le jeune Joachim Murat qui épousera sa sœur : Caroline Bonaparte, et qui sera sacré roi de Naples en 1808.

Ses connaissances de la stratégie militaire, son habileté et son courage sur les champs de bataille lui permettent de monter en grade. Napoléon est nommé à la tête de l'armée d'Italie, qui est en piteux état. Malgré cela, il parvient à remporter avec elle plusieurs batailles contre les Autrichiens. L'Autriche abdique par la voix de son archiduc Charles, qui signe le traité de Campo-Formio le 18 octobre 1797. En mars 1796, il épouse Joséphine de Beauharnais. En 1797, Napoléon réussit par une habile manœuvre politique à écarter quelques royalistes du pouvoir et ainsi protéger la république jacobine.

Inquiet devant la grande popularité du général Bonaparte, le Directoire cherche à l'éloigner de Paris. Il lui confie l'invasion de l’Égypte. Napoléon Bonaparte emmène avec lui une centaine de scientifiques qui ramèneront de cette campagne la pierre de Rosette. Juste avant la bataille des Pyramides, le 21 juillet 1798, Napoléon aura cette célèbre phrase : " Du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent ". Malgré la victoire qu'il remporte ce jour-là, la campagne d’Égypte est un désastre. Ses troupes sont défaites par l'amiral Wilson à Aboukir. Peu après, le reste des forces françaises subit de lourdes pertes à cause d'une épidémie de peste. Devant l'enlisement de ses troupes et ayant appris les difficultés du Directoire, Bonaparte nomme Kléber commandement en chef de l'armée d’Égypte et rentre en France.

La Révolte du Caire sous Bonaparte, le 21 Octobre 1798 d'après une gravure © SIPA

Le 18 Brumaire de l'an VIII (9 novembre 1799), Napoléon Bonaparte profite de l'affaiblissement du Directoire pour organiser un coup de force contre la République. Le plan se déroule en trois étapes et est organisé par Emmanuel Sieyès, Napoléon Bonaparte et son frère, Lucien Bonaparte. L'écrivain, André Castelot, dans son livre Napoléon, explique le coup d'Etat jugé "calamiteux" du général Bonaparte. Tout d'abord, les trois hommes annoncent un complot des Jacobins au Conseil des Cinq-Cents et au Conseil des Anciens, complice du coup d'Etat. Les deux chambres se réunissent alors au château de Saint-Cloud. Bonaparte, impatient, fait irruption au château. Les députés entrent en fureur, il est griffé. "Dans sa fièvre, raconte André Castelot, il égratigne les boutons qui couvrent ses joues. Il saigne, ce qui lui permet d'affirmer que les Cinq-Cents ont voulu l'assassiner." Son frère le défend et déclare "On a essayé de tuer votre général, il défend la liberté, je jure de percer le sein de mon propre frère s'il tente de porter atteinte aux libertés des Français". La foule crie alors "Vive le général Bonaparte !". Ce coup d'Etat marque la fin du Directoire et de la Révolution française et le début du Consulat.

Le 19 Brumaire, coup d'Etat de Napoléon Bonaparte à Saint-Cloud et renversant le Directoire © MARY EVANS/SIPA

Le Directoire affaibli, c'est pour l'ambitieux Napoléon l'occasion idéale pour agir. Les 18-19 Brumaire 1799, il s'empare du pouvoir et se fait nommer Consul provisoire. C'est le coup d'Etat du 18 Brumaire. Il fait ensuite adopter une nouvelle Constitution qui le place officiellement à la tête de la France, en tant que Premier Consul. En instaurant le Consulat, la Constitution de l'an VIII met un terme définitif à la Révolution. Napoléon ne tarde pas à se mettre au travail, fait de nombreuses réformes dans l'administration, le système judiciaire, l'éducation et la finance. Il crée entre autres la Banque de France en 1801 et le Code civil en 1804.

A partir de 1800, le général Bonaparte s'attaque de nouveau aux Autrichiens en Italie. Il veut reprendre le terrain perdu par les armées françaises alors qu'il était en Egypte. La campagne tourne à son avantage et la paix de Lunéville est signée le 9 février 1801. Le traité donne définitivement la rive gauche du Rhin à la France, et l'Autriche est évincée d'Italie. Au mois de mars 1802, ce sont les Britanniques qui signent la paix d'Amiens. Napoléon cherchait à instaurer la paix durable car les guerres qui duraient depuis près de dix ans essoufflaient économiquement les grandes puissances qui s'opposaient. La paix ne sera en fait qu'une trêve, car les Anglais lanceront un embargo contre les navires français dès mai 1803.

Le 24 décembre 1800, Napoléon échappe à un attentat rue Saint-Nicaise à Paris. L'attentat, qui fait une dizaine de morts, est attribué aux royalistes. Afin de mettre en garde tous ceux qui chercheraient à l'éliminer, Napoléon Bonaparte fait arrêter le 15 mars le duc d'Enghien. Condamné à mort par une commission spéciale, il est aussitôt fusillé. L'attentat soulève la question de l'avenir du Consulat si le Premier Consul venait à disparaître. Ses partisans lui suggèrent la création d'une dynastie afin de protéger les institutions de la République et de perpétuer son pouvoir de façon héréditaire. Le 2 août 1802, Napoléon Bonaparte, au faîte de sa popularité, se fait élire consul à vie. Le Sénat ratifie la Constitution de l'an X qui consacre la toute-puissance de Napoléon Bonaparte.

Napoléon Bonaparte se fait sacrer empereur le 2 décembre 1804 © SIPA

Le 18 mai 1804, Napoléon Bonaparte se fait proclamer empereur des Français et prend le nom de Napoléon Ier. Il est sacré le 2 décembre par le pape Pie VII en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Le pape Pie VII avait rencontré Napoléon en 1801. Les deux hommes avaient signé le Concordat. Ce texte faisait de la religion catholique la "religion de la grande majorité des citoyens français" (et non la religion d'Etat), abolissait la loi de 1795 séparant l'Église de l'État, et déclarait que les évêques seraient désormais nommés par le Premier consul, Napoléon Bonaparte. Il mettait aussi un terme aux querelles entre la France et le Vatican.

Napoléon est convaincu que la seule manière d'obtenir une paix durable est de mettre hors d'état de nuire les Anglais. Il échafaude un plan avec l'amiral Latouche Tréville pour envahir l'Angleterre. En août 1805, l'amiral de Villeneuve et sa flotte franco-espagnole se font surprendre par les Anglais au large de l'Espagne. Ils sont anéantis par les navires anglais à Trafalgar le 21 octobre 1805. A l'est, l'Autriche se rapproche de la Russie. Elle est rejointe par la Suède et Naples, donnant ainsi naissance à une troisième coalition contre Napoléon. L'Empereur délaisse ses ambitions d'invasion de la Grande-Bretagne et part avec la Grande Armée pour l'Autriche. Il remporte une grande victoire contre l'Autriche et la Russie à la bataille d'Austerlitz le 2 décembre 1805. Suite à cet éclatant triomphe, le Tribunat (assemblée créée en 1800 pour discuter les lois) soumet une proposition à l'Empereur pour que ce dernier se fasse désormais appeler "Le Grand". Napoléon Ier accepte et devient Napoléon le Grand. En 1806, Napoléon, après avoir vaincu les armées prussiennes, fait signer au tsar Alexandre Ier le traité de Tilsit, dans lequel les deux puissances se partagent l'Europe.

Napoléon bat les Russes et les Autrichiens à la bataille d'Austerlitz © MARY EVANS/SIPA

Pour répondre à l'embargo contre la flotte marchande française décrété par les Anglais, Napoléon Bonaparte décrète à son tour en 1806 un blocus continental interdisant tout commerce avec l'Angleterre. Les côtes étant une région stratégique, il demande au Portugal d'appliquer ce blocus. Le Portugal, fidèle allié des Britanniques, refuse. Napoléon demande au roi d'Espagne un droit de passage sur son territoire afin de pouvoir envoyer ses troupes au Portugal. Il profite ensuite d'un conflit entre le roi espagnol et son fils pour les éloigner du pouvoir. Il place alors son frère Joseph Bonaparte sur le trône. Les nationalistes, poussés par l'Eglise, se soulèvent contre l'imposition de ce roi. Les Britanniques viennent les aider à chasser les armées françaises en 1808. C'est la première grande défaite de l'Empire napoléonien.

Apprenant cette déroute, l'Autriche n'hésite pas à attaquer la Grande Armée présente en Allemagne. Les 5 et 6 juillet 1809, Napoléon remporte la bataille de Wagram. Il signe ensuite un armistice avec l'Autriche. L'Empire de Napoléon est à son apogée. Il s'étend sur 750 000 km². Sur le plan personnel, l'empereur Napoléon Ier divorce de Joséphine, épousée 13 ans plus tôt, pour raison d'État (elle ne lui a pas donné de descendant). Le 2 avril 1810, il épouse Marie-Louise, 18 ans, fille de l'empereur d'Autriche François Ier et petite-nièce de la reine Marie-Antoinette. Napoléon Ier voit dans ce remariage une ardente nécessité : obtenir l'héritier que Joséphine, la première impératrice, ne lui a pas donné et unir sa dynastie naissante aux familles régnantes d'Europe.

En août 1811, le tsar Alexandre Ier, violant le traité de Tilsit, laisse les navires anglais entrer dans ses ports. Face à cette attitude, Napoléon considère la guerre inévitable et marche sur la Russie en 1812. Ses troupes, composées de Français, d'Italiens, d'Autrichiens et d'Allemands comptent près de 700 000 hommes. Elles gagnent de nombreuses victoires et pénètrent dans Moscou le 14 septembre. Les Russes incendient la ville pour déloger leurs occupants. Le rude hiver met à mal les soldats et les empêche de poursuivre les armées du tsar. La Grande Armée, battant en retraite par des régions isolées, est victime du froid.

Cinq semaines après avoir quitté Moscou, les troupes napoléoniennes, harcelées par les cosaques du maréchal Koutouzov, se retrouvent face à un obstacle de taille : la rivière Bérézina. Le seul pont permettant de la traversée a été détruit par les Russes. La Grande Armée construit des ouvrages de fortune et 500 000 hommes réussissent à échapper à l'ennemi. Mais les troupes sont déjà décimées par le froid et la faim. 300 000 soldats sur 700 000 rentreront en France. La retraite se transforme en déroute. C'est de cet événement que provient l'expression "C'est la Bérézina !". La Grande Armée presque totalement anéantie, les ennemis de Napoléon savent que l'Aigle est en position de faiblesse. Ils forment une sixième coalition.

Campagne de Russie, passage de la rivière Berezina © SIPA

Après plusieurs batailles contre les armées russo-prussiennes tantôt favorables tantôt défavorables à l'Empereur, Napoléon Ier est vaincu à Leipzig le 19 octobre 1813 lors de la Bataille des nations. Il se replie en France. La Grande-Bretagne, la Russie, la Prusse et l'Autriche s'allient en 1814. Leurs armées coalisées envahissent la France. Napoléon, à la tête d'une jeune armée inexpérimentée, remporte quelques victoires mais ne peut empêcher les coalisés d'entrer dans Paris le 31 mars. Il est contraint d'abdiquer le 6 avril à Fontainebleau. Il tente de se suicider avec du poison mais survit. Il est envoyé en exil sur l'île d'Elbe avec quelques-uns de ses fidèles. Le roi Louis XVIII est installé par les Alliés sur le trône de France.

Inquiet du sort de sa femme et surtout de son fils laissés aux mains des Autrichiens et devant le refus du roi de lui payer sa rente, Napoléon s'échappe de l'île d'Elbe pour rejoindre la France en mars 1815. L'armée censée l'arrêter se range sous le commandement de son ancien souverain. Napoléon monte à Paris avec environ 1 100 hommes. Louis XVIII ayant déjà fui la capitale, il s'empare du pouvoir sans aucune violence et s'installe au palais des Tuileries le 18 mars 1815. C'est le début de la période des "Cent-Jours" (20 mars - 22 juin 1815). Les puissances européennes déclarent Napoléon "hors la loi" et se constituent à nouveau en coalition. L'empereur décident d'attaquer en premier et dispose d'environ 125 000 hommes. Les troupes adverses, deux fois supérieures à l'armée napoléonienne, écrasent Napoléon à Waterloo le 18 juin 1815. Il doit abdiquer pour la seconde fois.

La bataille de Waterloo durant les Cent-Jours de Napoléon Ier © MARY EVANS/SIPA

L'empereur Napoléon Bonaparte est alors exilé sur l'île Sainte-Hélène, île anglaise. C'est là qu'il rédige ses mémoires, le Mémorial de Sainte-Hélène. Il y vit six années avant de mourir le 5 mai 1821, d'un cancer de l'estomac, résultant d'une aggravation d'un ulcère. Cependant, à partir des années 1950, certains auteurs ont contesté cette version et ont expliqué que sa mort pourrait être d'origine criminelle, surement un empoisonnement à l'arsenic. Dans son testament rédigé en 1821, Napoléon déclarait : "Je désire que mes cendres restent sur les bords de la Seine au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé".

A sa mort en 1821, Napoléon est enterré à Sainte-Hélène. C'est en 1840, sur la demande du roi Louis-Philippe, que le corps de l'ex-Empereur est rapatrié triomphalement et placé dans un tombeau aux Invalides à Paris. En 1800, Napoléon Ier avait décidé d'attribuer au Dôme des Invalides la fonction de "panthéon des gloires militaires". C'est ce même Dôme qui accueillera le tombeau impérial 40 ans plus tard, grâce à d'importants travaux d'excavation dans le bâtiment par l'architecte Visconti, précise le Musée de l'Armée des Invalides. Le corps de Napoléon Ier y est finalement déposé le 2 avril 1861.

Tombeau de Napoléon Bonaparte aux Invalides © PITAMIT/SIPA

Selon L'Obs, Napoléon Bonaparte mesurait 1,68 mètre. Connaissez-vous l'expression "le complexe de Napoléon" ? Celle-ci se réfère à la soi-disant soif de pouvoir de ceux qui sont petits et donc frustrés. La taille de Napoléon fait pourtant surtout l'objet de clichés : selon son valet de chambre, le grand homme mesurait "cinq pieds deux pouces trois lignes", soit le fameux 1,68 mètre. Une taille conforme à celle décrite par l'autopsie et se situant dans la moyenne de l'époque. La légende du "Nabot" pour désigner Napoléon proviendrait du fait que l'Empereur soit souvent aux côtés de sa Garde impériale, sélectionnée pour sa haute taille. Pour d'autres, il s'agit soit d'une erreur de conversion des tailles faite à l'époque, soit de calomnies de la "perfide Albion".