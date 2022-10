Elisabeth Borne : peut-elle être poussée à la démission par les députés ?

ELISABETH BORNE. Alors qu'elle va déclencher l'article 49.3 de la Constitution, Elisabeth Borne va s'exposer à une motion de censure. Peut-elle être poussée à la démission par les députés ?

Cela ne fait que cinq mois qu'elle est en poste. Et pourtant, Elisabeth Borne devrait, déjà, affronter une deuxième motion de censure à son encontre, ainsi qu'à l'encontre de son gouvernement, ce mercredi 19 octobre 2022. La Première ministre va, sauf retournement quasi-improbable de situation, engager la responsabilité du gouvernement en actionnant l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer en force, et sans le vote des députés, le budget 2023 de l'Etat. Cependant, l'enclenchement de cette procédure pourrait donc entraîner le dépôt d'une motion de censure, ainsi que le prévoit la loi. Si cette dernière est votée par la majorité des députés, Elisabeth Borne sera contrainte de remettre sa démission, ainsi que celle de son gouvernement. Mais cette manœuvre politique, à laquelle les élus siégeant au palais Bourbon ont eu recours à 58 reprises depuis 1958, peut-elle réellement aboutir au départ d'Elisabeth Borne ?

Elisabeth Borne peut-elle être contrainte à la démission ?

Depuis sa nomination, Elisabeth Borne est à la tête d'un gouvernement fragile, bousculé par une Assemblée nationale sans majorité absolue et avec de puissants et virulents groupes d'oppositions qui n'hésitent pas à bousculer les habitudes législatives. Ainsi, dialoguer et trouver un consensus sur chaque texte est un combat permanent pour la Première ministre. Cependant, sur la question du budget, qui agite les rangs de l'Assemblée depuis dix jours, la tâche est bien plus ardue. Voire impossible. Car depuis plusieurs semaines, le Rassemblement national, la Nupes ainsi que Les Républicains ont annoncé qu'ils ne voteraient pas le budget proposé par le gouvernement. Ce qui représente 302 députés, soit plus de la moitié de l'hémicycle. Dans ce contexte, impossible pour Elisabeth Borne de faire adopter le texte. Le passage en force avec l'article 49.3 est donc indéniable. La Première ministre s'expose donc à une motion de censure qui pourrait la contraindre à quitter ses fonctions, si elle est votée à la majorité absolue (au moins 289 voix).

Cependant, ses jours à Matignon ne semblent pas comptés. En effet, ce n'est pas une mais deux motions de censure qui devraient être déposées : un premier texte porté par le Rassemblement national, un second par la Nupes. Or, pour que l'une des deux (ou les deux) soit adoptée, il faut parvenir à réunir les voix de la gauche, de la droite et de l'extrême-droite. Mais une alliance Nupes-LR-RN semble hautement improbable. Les premiers n'entendent pas signer un texte commun avec Marine Le Pen et ses députés, et vice-versa. Enfin, pas tout le monde. Car dans les rangs de la gauche, certains concèdent malgré tout qu'une alliance avec le RN pourrait être envisagée. "Ça me gêne de voter avec quatre nazis (sic), mais si c'est la seule solution pour faire tomber le gouvernement, je le ferai. J'entends aussi les copains qui refusent", lâche difficilement un député LFI au Parisien, même si "ça emmerde tout le monde." Un bon résumé de la situation à gauche.

Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen, patronne des députés RN, a affirmé que les élus de son bord politiquement ne voteraient pas, "a priori", la motion de censure déposée par la Nupes. Dimanche 16 octobre, elle en a expliqué les raisons sur BFM TV. "Il est tout à fait légitime que dans notre motion de censure, on retrouve les raisons qui ne sont peut-être pas les mêmes que celles de La France insoumise, pour lesquelles nous entendons censure", a-t-elle justifié. Ce à quoi il faut ajouter LR qui n'entend pas bloquer les institutions en ne votant pas les motions.

Elisabeth Borne en danger avec la réforme des retraites ?

Dans ce contexte, le rassemblement nécessaire des 289 voix pour renverser Elisabeth Borne et son gouvernement semble impossible. La Première ministre n'apparaît donc pas, à première vue, sur la sellette et devrait poursuivre sa mission de cheffe du gouvernement en dépit d'un climat législatif étouffant avec des attaques de toutes part de l'opposition. Sa mission à Matignon va se poursuivre, au moins jusqu'à l'explosive réforme des retraites. Là, en cas de passage en force avec le 49.3, le RN n'a pas exclu de signer une motion de censure autre que la sienne. Ce qui rendrait, cette fois, l'exercice bien plus périlleux pour une Elisabeth Borne qui marche sur une ligne de crête avec ce sujet.