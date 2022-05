Elisabeth Borne : pourquoi elle reste favorite pour devenir Première ministre de Macron

ELISABETH BORNE. Elle est citée depuis des semaines comme la grande favorite pour Matignon. Par ses origines, son parcours et son expérience, Elisabeth Borne "coche toutes les cases", selon l'expression consacrée, pour permettre à Emmanuel Macron de lancer son second quinquennat...

[Mis à jour le 13 mai 2022 à 15h07] Elisabeth Borne a fait un retour en force depuis la fin de semaine dans les rumeurs entourant l'identité du ou de la futur(e) Premier(e) ministre. Alors que l'actuelle ministre du Travail est évoquée depuis l'élection présidentielle comme celle qui pourrait succéder à Jean Castex à Matignon lors du remaniement, de nombreuses autres personnalités étaient venues lui voler la vedette depuis, de Marisol Touraine à Audrey Azoulay récemment. Mais ce vendredi 13 mai, alors que le premier mandat d'Emmanuel Macron prend officiellement fin à minuit et que la démission de Jean Castex semble imminente, Elisabeth Borne est de nouveau citée dans plusieurs articles de presse comme la grande favorite. Europe 1, RTL ou encore la Dépêche du midi indiquent de concert que son profil "techno", ses origines de gauche et son expérience en matière d'écologie lui permettraient, en plus d'être une femme, d'avoir la cote à l'Elysée.

Elisabeth Borne "ferait une très bonne Première ministre", a ainsi confié un proche de l'exécutif au Figaro. "C'est une femme étiquetée à gauche qui ne fait pas peur à la droite", analyse par ailleurs un autre conseiller auprès d'Europe 1, qui assure que "tout indique qu'une femme sera bien nommée à Matignon". "La partie n'est pas jouée même si les 'techno' tiennent la corde", tempérait il y a quelques jours un autre des ces nombreux confidents du moment à l'AFP, qui citait lui aussi Elisabeth Borne comme faisant partie de la short-list.

Le nom Elisabeth Borne n'a en revanche jamais été entendu jusqu'ici dans les différentes prises de parole publiques d'Emmanuel Macron ou de ses proches depuis la présidentielle. Si le chef de l'Etat a assuré il y a une semaine à Bruxelles que son choix pour Matignon était fait et s'il a indiqué, trois jours après sa réélection, qu'il voulait à ses côtés "quelqu'un de sensible sur les questions sociales, environnementales et productives", il s'est évidemment bien gardé de donner des indices trop précis sur son futur Premier ministre. C'est sans doute le secrétaire d'Etat aux Affaires européennes et proche d'Emmanuel Macron, Clément Beaune, qui a donné le plus explicitement le ton au lendemain du second tour de la présidentielle 2022 sur BFMTV : "le président aura à cœur de montrer un premier élément de rassemblement", avec "des signaux sur l'écologie", sans oublier son "souhait, bien sûr, d'une nomination féminine à Matignon".

Si elle devenait Première ministre la semaine prochaine, Elisabeth Borne, qui a été investie pour les législatives 2022 dans le Calvados, serait en outre en charge de mener la majorité lors de la bataille pour l'Assemblée, comme le veut la tradition pour le chef de gouvernement. Et elle pourrait séduire une partie de la gauche dite modérée, dite "réformiste" ou "de gouvernement", pas convaincue par l'alliance du PS et des écologistes autour de Jean-Luc Mélenchon. Elisabeth Borne a l'avantage d'avoir longtemps travaillé au service de dirigeants de gauche, de Jack Lang et Lionel Jospin dans les années 1990, à Ségolène Royal dans les décennies suivantes, en passant par Bertrand Delanoë à Paris.

Elle aurait aussi, selon bon nombre d'observateurs, montré à la fois sa connaissance des dossiers et sa capacité à faire avancer les chantiers en tant que ministre des Transports, de la Transition écologique et du Travail. Des postes où elle peut se vanter, malgré les critiques et les insuffisances pointées par les oppositions, d'avoir mené à leurs termes trois grands projets : la loi énergie-climat, la loi d'orientation des mobilités et la loi sur l'économie circulaire.

Qui est Elisabeth Borne ? Biographie Express

C'est sans doute la première chose à savoir sur elle : Elisabeth Borne est une "X". Diplômée de l'Ecole polytechnique (promotion 1981), elle a débuté sa vie professionnelle comme ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. Elle dispose également d'une maîtrise en administration des affaires (Collège des ingénieurs). Mais elle s'approche très rapidement des coulisses de la politique, en travaillant dans des cabinets dès le milieu des années 1980, au ministère de l'Equipement, puis à la direction régionale de l'Équipement d'Ile-de-France.

Un nouveau pas est franchi au début des années 1990, quand Elisabeth Borne devient conseillère au ministère de l'Education nationale auprès de Lionel Jospin puis, à partir de 1992, de Jack Lang. Elle reviendra plusieurs fois à des postes stratégiques auprès d'élus ou de ministres de gauche : entre 2008 et 2013, elle travaille auprès de Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo en tant que directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris, puis quitte la capitale pour devenir préfète de la région Poitou-Charentes et de la Vienne, première femme à occuper ces postes.

C'est dans le cadre de ces fonctions qu'Elisabeth Borne noue des liens avec la présidente de région, une certaine Ségolène Royal. L'ancienne candidate à la présidentielle en fera d'ailleurs sa directrice de cabinet, une fois nommée ministre de la Transition écologique dans le gouvernement de François Hollande. Une étape de deux ans (2014-2015) fondamentale dans sa biographie.

Elisabeth Borne agrémente son CV de passages dans les directions de plusieurs groupes privé, publics ou semi-publics. Après un passage chez Sonacotra dans les années 1990, elle sera par exemple directrice de la stratégie de la SNCF au début des années 2000, directrice des concessions au sein du groupe Eiffage, puis, du printemps 2015 à sa nomination au gouvernement, présidente de la RATP.

Quel est le parti politique d'Elisabeth Borne ?

Bien qu'ayant travaillé pour plusieurs figures du parti, il n'est jamais précisé qu'Elisabeth Borne ait un jour pris sa carte au PS. En 2017, elle adhère en revanche à La République en Marche. Depuis 2020, elle est membre de "Territoires de progrès", parti politique rassemblant la sensibilité de centre gauche de la Macronie autour de Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt notamment.

Car Elisabeth Borne a décidé de rejoindre Emmanuel Macron en 2016. Une fois élu, ce dernier cherche des experts pour son gouvernement et nomme la patronne de la RATP ministre des Transports auprès du ministre de la Transition, Nicolas Hulot, dès le mois de mai 2017. Elle y mènera notamment à bien la réforme de la SNCF, liée à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire et mettra la priorité sur les transports du quotidien avec une "loi mobilité" et un premier "plan national vélo".

Après les turbulences de l'été 2019 et la démission de François de Rugy, Elisabeth Borne est propulsée ministre de la Transition écologique. Cette fois, elle hérite de la loi "énergie-climat", énorme morceau censé traduire les ambitions de la France dans la lutte contre le réchauffement (neutralité carbone à l'horizon 2050, baisse de 40 % de la consommation d'énergies fossiles d'ici à 2030, réduction à 50 % de la part du nucléaire dans la production électrique). Elle achève sa mission avec un nouveau plan dit "coup de pouce vélo" en marge de la crise du Covid.

Ministre du Travail depuis l'été 2020, Elisabeth Borne est montée au front sur de nouveaux sujets brûlants, souvent perturbés, quand ils n'ont pas été directement provoqués, par la crise sanitaire : la réforme des retraites stoppée au printemps 2020, celle de l'Assurance chômage (malgré tout adoptée par décret à la rentrée 2021 mais contestée), ou encore la mise en place du protocole sanitaire et du port du masque en entreprise.

Pourquoi Elisabeth Borne peut-elle devenir Première ministre ?

Elisabeth Borne dispose dans sa biographie de nombreuses lignes pour entrer à Matignon à l'issue du prochain remaniement. Voici 5 raisons pour lesquelles son profil est très souvent jugé comme l'un des plus adaptés à ce contexte si particulier entre la présidentielle et les législatives :

Elisabeth Borne est une femme . Si Emmanuel Macron a plusieurs fois, notamment lors des précédents remaniements, émis le souhait de nommer une femme à Matignon, il n'a en réalité jamais concrétisé ce vœu. L'ouverture de cette "nouvelle ère" pourrait l'inciter à enfin franchir le pas. Seule une femme a eu l'occasion de diriger un gouvernement dans l'histoire du pays : Edith Cresson, Première ministre de François Mitterrand entre 1991 et 1992.

. Si Emmanuel Macron a plusieurs fois, notamment lors des précédents remaniements, émis le souhait de nommer une femme à Matignon, il n'a en réalité jamais concrétisé ce vœu. L'ouverture de cette "nouvelle ère" pourrait l'inciter à enfin franchir le pas. Seule une femme a eu l'occasion de diriger un gouvernement dans l'histoire du pays : Edith Cresson, Première ministre de François Mitterrand entre 1991 et 1992. Un passé de gauche précieux . Pour tenter de donner des gages à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon (et des autres candidats de gauche) qui a voté pour lui le 24 avril et montrer que l'inflexion de sa campagne entre les deux tours n'était pas factice, Emmanuel Macron pourrait miser sur le passé d'Elisabeth Borne, qui aura collaboré avec plusieurs figures socialistes, de Jack Lang et Lionel Jospin, à Ségolène Royal, en passant par Bertrand Delanoë. "Je crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout", a néanmoins estimé Emmanuel Macron en déplacement à Cergy le 27 avril. "Jean Castex venait de la droite. Il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies", selon le chef de l'Etat.

. Pour tenter de donner des gages à l'électorat de Jean-Luc Mélenchon (et des autres candidats de gauche) qui a voté pour lui le 24 avril et montrer que l'inflexion de sa campagne entre les deux tours n'était pas factice, Emmanuel Macron pourrait miser sur le passé d'Elisabeth Borne, qui aura collaboré avec plusieurs figures socialistes, de Jack Lang et Lionel Jospin, à Ségolène Royal, en passant par Bertrand Delanoë. "Je crois au dépassement, la couleur politique ne dit pas tout", a néanmoins estimé Emmanuel Macron en déplacement à Cergy le 27 avril. "Jean Castex venait de la droite. Il a mené une des politiques les plus sociales des dernières décennies", selon le chef de l'Etat. Une ministre "écolo-compatible" . Auprès de Ségolène Royal puis dans les ministères depuis 2017, Elisabeth Borne a pu s'illustrer plusieurs fois sur les questions environnementales : outre la loi climat, elle a décrété "l'urgence écologique et climatique" en 2019, a concrétisé la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et l'abandon du projet EuropaCity, a instauré une écotaxe sur les billets d'avion, s'est prononcée (en vain) pour la taxation de l'huile de palme ou pour un référendum sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat juste avant de quitter le ministère de la Transition écologique.

. Auprès de Ségolène Royal puis dans les ministères depuis 2017, Elisabeth Borne a pu s'illustrer plusieurs fois sur les questions environnementales : outre la loi climat, elle a décrété "l'urgence écologique et climatique" en 2019, a concrétisé la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et l'abandon du projet EuropaCity, a instauré une écotaxe sur les billets d'avion, s'est prononcée (en vain) pour la taxation de l'huile de palme ou pour un référendum sur les propositions de la Convention citoyenne pour le climat juste avant de quitter le ministère de la Transition écologique. Un parcours riche et brillant, entre public et privé. "Mon premier job a été de préparer un plan d'urgence pour les transports en Ile-de-France", a expliqué Elisabeth Borne au Monde il y a quelques années. Elle a travaillé dans de grands cabinets à Paris, est familière des rouages des grands centres de décision et a aussi pu se frotter au terrain, avec ses expériences en préfecture. Un "tournant étonnant" dans une carrière selon ses biographes, mais surtout une "superexpérience" lui permettant de traiter avec le concret.

entre public et privé. "Mon premier job a été de préparer un plan d'urgence pour les transports en Ile-de-France", a expliqué Elisabeth Borne au Monde il y a quelques années. Elle a travaillé dans de grands cabinets à Paris, est familière des rouages des grands centres de décision et a aussi pu se frotter au terrain, avec ses expériences en préfecture. Un "tournant étonnant" dans une carrière selon ses biographes, mais surtout une "superexpérience" lui permettant de traiter avec le concret. Une rigueur saluée à gauche comme à droite. On ne tarit pas d'éloge sur le professionnalisme, la maîtrise des dossiers et l'efficacité d'Elisabeth Borne dans les portrait publiés dans la presse depuis le milieu des années 2010. "Une fille extraordinaire, épatante, humaine, une bête de travail incroyable", s'extasiait Anne Hidalgo en 2015 dans Libé, alors que plus récemment, le journal L'Opinion, de tendance libérale, décrivait une personnalité "largement reconnue, dans ses rangs comme en dehors, comme une ministre qui maîtrise ses dossiers et sait les mener à terme".

Et pourquoi Matignon peut encore lui échapper ?

Pour autant, Elisabeth Borne n'a encore aucune garantie d'arriver à Matignon. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on s'inquiète en effet du manque de relief ou de poids politique de cette "technicienne". La nomination de cette macroniste pur jus reste aussi une énigme dans l'actuelle problématique de "renouvellement dans la continuité" qui se pose au chef de l'Etat.

Elisabeth Borne serait "trop techno". Sa grande maîtrise technique des dossiers serait aussi son plus gros handicap, selon ses contempteurs, comme son manque de "poids politique". Si Emmanuel Macron cherche à reproduire les "coups" politiques du premier quinquennat, avec les nominations de Nicolas Hulot, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore d'Eric Dupond-Moretti, on repassera. S'il cherche un Premier ministre "de transmission", à l'instar d'un Jean Castex, alors elle semble avoir ses chances.

Sa grande maîtrise technique des dossiers serait aussi son plus gros handicap, selon ses contempteurs, comme son manque de "poids politique". Si Emmanuel Macron cherche à reproduire les "coups" politiques du premier quinquennat, avec les nominations de Nicolas Hulot, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin ou encore d'Eric Dupond-Moretti, on repassera. S'il cherche un Premier ministre "de transmission", à l'instar d'un Jean Castex, alors elle semble avoir ses chances. Une macroniste pur jus. L'hypothèse de la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon ne fait pas que des heureux, à gauche notamment. Les oppositions estiment qu'en tant que ministre, elle aura porté certaines des mesures les plus "antisociales" (avec le durcissement des critères pour l'allocation chômage) et les plus dévastatrices pour les services publics (avec la réforme de la SNCF ou la fin des petites lignes notamment) du dernier quinquennat.

L'hypothèse de la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon ne fait pas que des heureux, à gauche notamment. Les oppositions estiment qu'en tant que ministre, elle aura porté certaines des mesures les plus "antisociales" (avec le durcissement des critères pour l'allocation chômage) et les plus dévastatrices pour les services publics (avec la réforme de la SNCF ou la fin des petites lignes notamment) du dernier quinquennat. Une ministre pas si écolo ? L'ancienne ministre de la Transition écologique a aussi un bilan, que les cadres d'EELV n'hésitent pas à rappeler ces derniers temps : Elisabeth Borne reste favorable au nucléaire dans le mix énergétique et a retardé de 2025 à 2035 la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique. Elle a aussi déçu les espoirs de développement massif du ferroviaire à la place du "tout camion". En résumé, selon les critiques, elle aura globalement poursuivi la "politique des petits pas" et montré que les marges de manœuvre de son ministère restaient limitées.

L'ancienne ministre de la Transition écologique a aussi un bilan, que les cadres d'EELV n'hésitent pas à rappeler ces derniers temps : Elisabeth Borne reste favorable au nucléaire dans le mix énergétique et a retardé de 2025 à 2035 la réduction de la part du nucléaire dans la production électrique. Elle a aussi déçu les espoirs de développement massif du ferroviaire à la place du "tout camion". En résumé, selon les critiques, elle aura globalement poursuivi la "politique des petits pas" et montré que les marges de manœuvre de son ministère restaient limitées. "Borne-out", "Calamity Borne", "Elisabeth Bornée"... Si Elisabeth Borne a réussi à débloquer quelques réformes "impossibles" du quinquennat, dont celles de la SNCF, on souligne ici et là parmi les partenaires sociaux son manque de flexibilité dans les négociations. On rappelle souvent également le surnom de "Borne-out", qu'on lui avait attribué à la RATP, où "plus d'un sont sortis de son bureau en larmes" selon les mots d'anciens salariés qui se sont exprimés dans le journal Le Monde.

Si Elisabeth Borne a réussi à débloquer quelques réformes "impossibles" du quinquennat, dont celles de la SNCF, on souligne ici et là parmi les partenaires sociaux son manque de flexibilité dans les négociations. On rappelle souvent également le surnom de "Borne-out", qu'on lui avait attribué à la RATP, où "plus d'un sont sortis de son bureau en larmes" selon les mots d'anciens salariés qui se sont exprimés dans le journal Le Monde. Quelques "casseroles" ? Elisabeth Borne a été présentée comme un profil "sans casserole" par ses proches dans le Parisien en 2019. Pourtant, dès janvier 2020, l'hebdomadaire Marianne assure qu'elle a omis de déclarer plusieurs de ses fonctions dans le privé et le public dans sa déclaration d'intérêt, soumise à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie publique (HATVP). Cette dernière le confirmera dans un communiqué et enjoindra la ministre à régulariser cette déclaration, tout en assurant que ces "participations ne sont pas de nature à caractériser un risque de conflit d'intérêts".

Un accord secret conclu en 2015 entre le ministère de la Transition et les sociétés d'autoroutes a aussi été exhumé ces dernières années, obligeant Elisabeth Borne, alors directrice de cabinet de Ségolène Royal, à venir s'expliquer devant une commission du Sénat en 2020. Finalement publié par le ministère sur injonction du Conseil d'Etat, cet accord est critiqué pour avoir été très favorable à ces sociétés, alors qu'une "reprise en main" des concessions par l'Etat était en question.

Un compagnon, un fils... Elisabeth Borne discrète sur sa famille

Elisabeth Borne a des origines normandes par sa mère et juives par son père, issu d'une famille russe réfugiée en France en 1939. Ce dernier sera déporté en 1942, fera partie des rescapés des camps de la mort, sera naturalisé en 1950 et travaillera dans le secteur pharmaceutique avec son épouse, avant de mourir en 1972, quand Elisabeth Borne était encore enfant.

La ministre, qui a été reconnue "pupille de la Nation" à l'époque, a déjà pu s'exprimer sur son enfance dans l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna sur C8. "Ça n'a pas toujours été simple. J'ai perdu mon père quand j'étais très jeune. Et donc on s'est retrouvé avec ma mère, qui avait deux filles et qui n'avait pas trop de revenus", confiait-elle alors, brisant l'armure comme rarement chez elle. Son statut lui permettra de faire des études et d'obtenir une certaine "autonomie financière" : "Je me suis accrochée et j'ai pu rentrer dans une école d'ingénieur où j'étais rémunérée par l'État et ça a été un vrai soulagement", a-t-elle aussi soufflé.

Dans un portrait plutôt bienveillant réalisé par Libération en 2015, quand elle s'apprêtait à prendre les rênes de la RATP, on apprenait par ailleurs qu'Elisabeth Borne "a été mariée (le Who's Who mentionne Olivier Allix, ingénieur et universitaire - NDLR), a divorcé, vit avec quelqu'un, a eu un fils de sa première union". Ce dernier se prénommerait Nathan.

Rien ne sera ajouté sur la famille ou le quotidien de la ministre. Tout juste glissait-elle à Libé "vivre et aimer le XIVe arrondissement" à l'époque et s'adonner à quelques hobbys : "se permettre 'de voir des amis, la famille, d'aller au cinéma, au théâtre' [ou encore] de lire 'des romans parce qu'avec les essais, vous restez au bureau'"... On apprendra aussi via un portrait (moins tendre) du Monde, que ses auteurs préférés sont justement l'ancien journaliste Sorj Chalandon et le Finlandais Arto Paasilinna et qu'elle est adepte des longues randonnées en plein désert. De quoi lui offrir une endurance bien utile en politique.