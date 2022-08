"Elisabeth Borne : une interview dans Quotidien, de nouvelles annonces ?"

ELISABETH BORNE. Elisabeth Borne sera sur le plateau de Quotidien, ce mardi 30 août 2022. Face à Yann Barthès, la Première ministre pourrait-elle faire de nouvelles annonces ?

[Mis à jour le 30 août 2022 à 17h26] Après quelques semaines de vacances, rentrée active pour Elisabeth Borne et le gouvernement. La Première ministre est sur de nombreux fronts ces derniers jours, dans un contexte social compliqué en France, miné par la hausse des prix du quotidien, tant d'un point de vue alimentaire qu'énergétique. Au supermarché comme à la maison, les factures s'envolent pour les citoyens et des réponses sont attendues. Après s'être exprimée devant le Medef, la cheffe du gouvernement sera présente à la télévision, ce mardi 30 août 2022. En effet, elle a répondu favorablement à l'invitation de Yann Barthès et répondra donc à ses questions en direct sur le plateau de l'émission Quotidien, diffusée sur TMC à partir de 19h25.

Si la teneur de l'échange à venir entre le présentateur et Elisabeth Borne n'a pas été précisé, il y a fort à parier que la Première ministre sera questionnée sur les grandes thématiques de cette rentrée 2022, à savoir l'inflation, les prix de l'énergie, les stocks d'énergie ou encore la planification écologique. Il ne devrait, a priori, pas y avoir de grandes annonces faites par la locataire de Matignon qui, en venant sur Quotidien, devrait chercher à toucher un large public, au lendemain d'un retour record pour Yann Barthès sur la chaîne numéro 10. 1,14 million de téléspectateurs ont suivi l'émission de talk entre 19h27 et 20h34 lundi soir, soit 6,3% de part de marché.

Elisabeth Borne appelle à la sobriété énergétique

Devant le Medef, lundi, Elisabeth Borne a été sans équivoque : il faut réduire la consommation d'énergie pour éviter la pénurie. Libre à chaque entreprise d'établir un plan de sobriété pour déterminer les mesures censées permettre des économies. Au Figaro, le président de Medef, Geoffroy Roux de Bézieux expliquait en amont du discours de la Première ministre que "le plan de sobriété sur lequel on discute porte principalement sur deux sujets : la température dans les bureaux (…) et les mobilités du quotidien, en poussant les solutions de transport alternatif à la voiture individuelle". Mais il faudra aller plus loin selon lui et il "faudra plus globalement aussi repenser notre modèle de production pour le rendre plus sobre."

La Première ministre a insisté pour dire que le gouvernement se devait de monter l'exemple en matière de sobriété énergétique et a ajouté que depuis juillet tous les ministères travaillaient pour présenter des mesures permettant de réduire de 10% la consommation d'énergie. Mais l'Etat et les entreprises ne sont pas les seuls à devoir se mobiliser, les citoyens ont aussi été invités à "s'interroger sur ce qu'ils peuvent faire à leur niveau et compte tenu de leurs moyens". Elisabeth Borne a fait un aparté sur les écogestes en annonçant une prochaine campagne de communication. A noter que les efforts nécessaires ne seront pas demandés aux personnes en précarité énergétique a souligné la locataire de Matignon. S'ils sont appelés à faire leur part, les citoyens ne seront pas contrôlés sur les dépenses énergétiques indiquait la Première ministre dans l'interview donnée au Parisien le 28 août mais ils ne pas non plus épargnés par une éventuelle pénurie d'énergie.

Elisabeth Borne met en place la planification écologique

Outre la sobriété énergétique, la Première ministre a posé les jalons de la planification et de la transition écologique qui doit s'opérer dans les entreprises. "Chaque secteur aura des objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique et devra définir une liste d'actions très concrètes à mener", a-t-elle précisé. Les premiers axes prioritaires de la planification ont été dévoilé : les forêts, l'eau et les énergies décarbonées et renouvelables. Mais la planification ne se fera pas sans la réorientation des investissements vers les secteurs d'avenir comme "la décarbonation, l'évolution des usages ou encore l'économie circulaire". Dans son discours, Elisabeth Borne a ajouté que les entreprises qui ne se mettront pas au diapason entraineront leur perte : "Celles qui ne se transformeront pas verront leur attractivité se réduire jusqu'à disparaître, tandis que celles qui s'engageront dans la transition écologique vont croître et se développer. Vous êtes des innovateurs, vous avez traversé et surmonté d'autres transformations, d'autres révolutions. Et nous allons vous y aider."

La Première ministre pose l'objectif du plein-emploi

Son discours devant le Medef a été l'occasion pour Elisabeth Borne d'aborder la question du plein-emploi et d'en parler comme une objectif. Le gouvernement souhaite tendre vers cet idéal et en conséquence, la Première ministre a annoncé un projet de loi à la rentrée sur l'assurance-chômage. Bien sûr une grande part du projet reposera sur les épaules des entreprises qui devront relever l'"immense" défi du recrutement et de la formation : "La clé, c'est l'attractivité des métiers : pour recruter, il faut garantir une meilleure qualité de vie au travail, investir sur tous les freins comme la mobilité des salariés. Il n'y aura pas de plein-emploi sans bon emploi", a insisté Elisabeth Borne.

Elisabeth Borne va-t-elle taxer les superprofits ?

Qui de la taxe sur les superprofits des entreprises ? Le sujet n'a pas été abordé par Elisabeth Borne lors de son discours devant le Medef si ce n'est rapidement pour répondre au président du syndicat des patrons, Geoffroy Roux de Bézieux : "Non Monsieur le président, il n'y a pas de surprofit du côté de l'Etat". Quelques heures avant le discours de la Première ministre, le patron des patrons dénonçait sur France Inter l'"absurdité" et l'hypocrisie de de l'éventuelle mesure en estimant que "le plus grand super profiteur, c'est l'État : les recettes fiscales du 1er semestre 2022 ont augmenté de 27 milliards d'euros, grâce aux superprofits des entreprises". Et d'ajouter que les superprofits sont de "bonnes nouvelles pour ces entreprises, les salariés mais aussi les Français".

Reste que la taxation des superprofits n'est toujours pas à l'ordre du jour mais Elisabeth Borne ne ferme pas totalement la porte à l'idée comme elle l'expliquait dans les colonnes du Parisien le 28 août. "Le plus efficace et le plus concret pour les Français, c'est quand une entreprise, quand elle le peut, baisse les prix pour le consommateur et donne du pouvoir d'achat à ses salariés. [...] Dans la période actuelle, tout le monde doit être responsable", déclarait la Première ministre qui entend suivre la politique gouvernementale sur les impôts : "Nous n'avons cessé de baisser les impôts, je ne vais pas changer radicalement de position en me mettant à imposer des taxes à toutes les entreprises. Par contre, personne ne comprendrait que des entreprises dégagent des profits exceptionnels alors même que les Français peuvent être inquiets pour leur pouvoir d'achat."

Avant d'être nommée Première ministre, Elisabeth Borne était ministre du Travail dans le gouvernement Castex, après avoir occupé les portefeuilles des Transports et de la Transition écologique depuis 2017. Relativement peu connue des Français, ce qui peut constituer "un atout" dans ses nouvelles fonctions, elle l'était toutefois "plus que ne l'étaient Édouard Philippe et surtout Jean Castex" à leur arrivée à Matignon.

Diplômée de Polytechnique, technicienne tenace, jugée loyale, Elisabeth Borne est en tout cas perçue par la Macronie comme ayant fait ses preuves au gouvernement pendant tout le dernier quinquennat. Cette ancienne directrice de cabinet de Ségolène Royal, qui fut aussi préfète et dirigeante de grandes entreprises publiques comme la RATP, a également le mérite d'appartenir à l'aile gauche de la majorité, un atout à l'approche des législatives et à l'heure où s'annoncent de nouvelles réformes sociales, à commencer par "la mère des batailles" sur les retraites.

Elisabeth Borne nommée Première ministre

Elisabeth Borne a été nommée Première ministre par Emmanuel Macron le 16 mai 2022, après des semaines de spéculations suivant la réélection de ce dernier le 24 avril. Le chef de l'Etat avait assuré quelques jours avant cette nomination qu'il voulait à ses côtés "quelqu'un de sensible sur les questions sociales, environnementales et productives", une personnalité "incarnant à la fois le 'renouvellement' et en même temps 'quelqu'un de solide, capable de faire un 20 heures devant quinze millions de téléspectateurs et de tenir dans le chaudron de l'Assemblée, lors des questions au gouvernement'", disait aussi l'entourage du chef de l'Etat. Le tout avec "une sensibilité écologiste affirmée car Emmanuel Macron a promis de nommer un 'premier ministre chargé de la planification écologique'" (Le Monde).

Elisabeth Borne s'est ainsi imposée comme celle qui cochait le plus de cases dans cette équation. Elle est même devenue une évidence dans les tout derniers jours avant sa nomination, notamment après la levée de bouclier provoquée dans la majorité par l'hypothèse Catherine Vautrin, ancienne ministre de Nicolas Sarkozy qui s'était battue contre le mariage pour tous lors du quinquennat de François Hollande.