Mort de Michael Collins : celui qui n'a pas marché sur la Lune

L'astronaute Michael Collins est décédé ce mercredi 28 avril 2021 a annoncé sa famille via son compte Twitter. Il était âgé de 90 ans.

[Mis à jour le 28 avril 2021 à 20h23] Michael Collins est mort. Le "troisième homme" de la mission Apollo 11, ou comme certains le surnommaient encore "l'astronaute oublié" du premier voyage de l'homme sur la Lune, est décédé mercredi 28 avril 2021 des suites d'un cancer contre lequel il se battait, a fait savoir sa famille via le compte Twitter de Michael Collins. Il était âgé de 90 ans. Contrairement à ses deux autres collègues de la mission Apollo 11, Michael Collins n'avait pas eu la chance de fouler la Lune en 1969. Alors que Neil Armstrong entrait dans l'Histoire, suivi de Buzz Aldrin, Michael Collins était lui resté en orbite autour de la Lune afin de pouvoir secourir ses collègues en cas de problème. Pour autant, l'astronaute assurait n'en avoir jamais gardé aucune amertume. Preuve ultime de sa modestie, LCI rapportait en 2019 que Michael Collins avait demandé à ses héritiers de faire marquer le mot "Lucky", à savoir "Chance" en français, sur sa pierre tombale le jour venu.

Family Statement on Passing of Astronaut Michael Collins pic.twitter.com/6OAw7CzFaz — Michael Collins (@AstroMCollins) April 28, 2021

"Mike a toujours fait face aux défis de la vie avec grâce et humilité, et il a fait face à cela, son dernier défi, de la même manière", soulignent ses proches dans leur communiqué. Et d'ajouter : "Il va nous manquer terriblement. Pourtant, nous savons aussi à quel point Mike s'est senti chanceux d'avoir vécu la vie qu'il a vécue. Nous honorerons son souhait de célébrer cette vie et non de la pleurer. Veuillez vous joindre à nous pour vous souvenir affectueusement et joyeusement de son esprit vif, de son sens calme du but et de sa sage perspective, gagnés à la fois en regardant la Terre depuis l'espace et en regardant les eaux calmes depuis le pont de son bateau de pêche."

Un astronaute américain, qui a vécu en France

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avant de devenir astronaute, celui qui est né en 1930 à Rome, en Italie, avait été pilote de chasse. C'est d'ailleurs dans le cadre de ce travail que Michael Collins a vécu plusieurs années en France. En poste à la base aérienne de Chambley-Bussières, située en Meurthe-et-Moselle durant trois années, il y rencontrera son épouse Patricia, une Américaine elle aussi. Une expérience au pays de la gastronomie qui lui aura sans doute permis de devenir plus tard le goûteur de la Nasa. Celui qui a effectué deux voyages dans l'espace au cours de sa vie a en effet eu pour mission de goûter les différents plats qui allaient être embarqués dans le vaisseau. Une mission qu'il aurait d'ailleurs effectuée avec un soin tout particulier puisqu'au lieu de se contenter de cocher les cases "médiocre", "assez bon" et "bon", visiblement inspiré par les guides français, il aurait préféré dessiner des fourchettes et des couteaux entrecroisés, faisant au passage quelques remarques très personnelles, non sans une certaine pointe d'humour, telles que "assaisonnement subtil" ou encore "un délice pour le palais".