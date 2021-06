Frank Kameny : astronome viré du fait de son homosexualité, puis héros LGBT

Sans Frank Kameny, la reconnaissance des droits civils des homosexuels ne serait sans doute pas la même, aux Etats-Unis et dans le monde.

Certaines personnalités marquent l'histoire par leur acharnement pour ce qu'on appelle une cause. Frank Kameny était de celles-ci. Aux Etats-Unis, il est considéré comme l'une des figures les plus importantes du mouvement LGBT, tant son militantisme et sa persévérance à faire valeur les droits civiques des homosexuels ont permis des avancées majeures pour l'égalité entre les individus. Jeune, Frank Kameny a servi dans l'armée durant la IIe Guerre Mondiale. Lorsqu'il était doctorant - brillant - à Harvard, il fut marqué par son arrestation par la police à San Francisco dans les années 1950, lui reprochant d'avoir flirté publiquement avec un homme, il devra pour cela purger 3 ans de probation. Cette arrestation servira de motif au département d'astronomie de l'Université de Georgetown pour le licencier en 1957. En janvier 1958, le gouvernement fédéral lui interdit tout emploi rémunéré.

Frank Kameny fut dès lors un militant acharné : pour demander la révision de son licenciement mais aussi pour faire avancer les droits civiques et sociaux des homosexuels. Il fut parmi les premiers organisateurs de manifestations pour la défense des gays et lesbiennes du pays, et demanda rapidement, dans les années 1960 aux Nations Unies d'être conscientes des inégalités dans le monde entre individus en raison de leur orientation sexuelle. Aux Etats-Unis, l'homosexualité était considérée comme maladie mentale : la loi abrogeant cette absurdité fut votée en 1973, sous l'impulsion majeure de Frank Kameny. De nombreux textes discriminants ont été abolis grâce à ses combats et aux combats des associations créées par ce militant. En 2009, lors de l'abrogation de la loi surnommée "Don't ask, don't tell" - interdisant aux homosexuels de l'armée de faire mention de leur orientation sexuelle sous peine d'être licencié -, Barack Obama le fit venir dans son bureau à la Maison Blanche. Frank Kameny est mort en 2011. En 2015, une pierre tombale commémorative de l'Administration des anciens combattants des États-Unis a été érigée en son nom au cimetière du Congrès à Washington.