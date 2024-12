DIRECT. Championnats du monde de natation en petit bassin : Gastaldello tente la passe de trois, Kirpichnikova attendue sur 1500m

Médaillée d'argent sur la distance aux JO de Paris, Anastasiia Kirpichnikova visera une médaille en finale de 1500m ce soir lors de la quatrième soirée des finales. Beryl Gastaldello peut nourrir des espoirs sur 100m quatre nages.

18:12 - Record du monde pour Smith, Pigrée cinquième 11ème titre mondial pour les USA, il est l'oeuvre de Regan Smith qui pulvérise au passage le record du monde de 50m dos en 25'23". Elle devance sa compatriote Berkoff et la Canadienne Masse. Analia Pigrée finit sur une honorable 5ème place en 25'94'' 18:09 - Curtis et Smith favorites pour le 50m dos La médaille d'or du 50m dos femmes devrait se jouer entre l'Italienne Sara Curtis et Katharine Berkoff. A moins que Regan Smith ne joue les rouble-fêtes. Analia Pigrée espère une place au podium mais ça sera très compliqué pour la Française. Voir les images Politique, roi des bars... Que sont devenues les anciennes gloires de la natation française ? 18:03 - Les Italiens à l'honneur Avant la finale du 50m dos avec la Française Analia Pigrée, place à la cérémonie de remise des médailles de 4x50m relais mixte. 17:57 - Collmarti champion du monde ! L'Espagnol Carles Collmarti crée la surprise en remportant la finale de 200m brasse tout en battant le record national de plus de 2 secondes. Avec 2min01'55" il devance le Russe Prigoda de 33 centièmes. Le Japonais Fukasawa complète le podium. 17:55 - Collmarti leader à mi course Après 100m de course, c'est l'Espagnol Collmarti à la ligne d'eau n°1 qui est surprenant leader. 17:52 - Finale 200m brasse chez les hommes C'est au tour des hommes de se lancer dans la finale de 200m brasse. Le titre devrait se jouer entre les Russes Prigouda, Zhighalov, le Japonais Fukasawa et l'Américain Pouch. 17:49 - 11ème titre pour Douglass C'est le onzième sacre mondial dans un bassin de 25 mètres pour Kate Douglass. Elle empoche au passage le chèque de 25 000 dollars promis à chaque athlète qui bat le record du monde à Budapest. 17:46 - Record du monde pour Douglass Kate Douglass remporte brillamment la finale de 200m brasse en pulvérisant son record du monde (2min12'50"). Elle devance la Russe Chikunova et sa compatriote Alex Walsh. Grosse démonstration de l'Américaine. 17:43 - Douglass favorite de 200m brasse Place à la finale de 200m brasse avec une grandissime favorite Kate Douglass (record woman du monde). L'américaine devra s'employer pour battre sa compatriote Alex Walsh 17:39 - L'Italie remporte le relais C'est l'équipe d'Italie qui remporte le relais 4x 50 mixte en 1'28"50 devant le Canada (1'28''60) et la Pologne (1'28''80) 17:32 - Première finale La première finale de la soirée sera le 4 x 50 relais mixte. Pour Rappel c'est l'équipe de France qui a gagné le titre il y a quatre ans. Les Bleus ne sont pas présents cette fois ci dans cette course. 17:25 - La piscine déjà remplie L'Arena Danubio qui accueille ces championnats du monde est déjà remplie pour cette quatrième soirée des finales, à 5 minutes du début des courses 17:18 - Les regrets de Grousset Sixième du 100m nage libre hier, Maxime Grousset essayera de se qualifier pour la finale du 50m papillon. Avec le 2e chrono des séries, Grousset peut être ambitieux sur cette distance. Hier soir il n'a pas su expliquer sa prestation décevante sur 100m NL "C'était vraiment atteignable (45'41" meilleur temps), ça a nagé un peu en dessous de ce que je pensais. J'éai juste été moins bon qu'en demi-finales. Je ne l'explique pas. C'est du sprint. Quand on voit Crooks qui fait quatre ou cinq dixièmes de plus qu'en séries, ce n'est pas toujours explicable" 17:11 - Sur quelle chaîne suivre les championnats du monde ? Cette quatrième soirée des championnats du monde (petit bassin) sera diffusée par France 4. Vous pouvez aussi visionner en streaming les finales sur la plateforme France TV. 17:04 - Pigrée au souvenir de Budapest La pensionnaire de Canet 66 natation, Analia Pigrée, qui se présentera aujourd'hui dans la finale du 50 m dos a déjà une médaille mondiale à son palmarès. En effet la nageuse de 23 ans a remporté la médaille de bronze aux championnats du monde (grand bassin) en 2022 à Budapest également. Est-ce que la capitale Hongroise peut porter encore une fois chance à la Guyanaise?

Après l'euphorie dans la piscine olympique lors des JO de Paris, les plus grands nageurs (ou presque) se retrouvent à l'occasion des championnats du monde en petit bassin du côté de Budapest en Hongrie. Alors que Léon Marchand aurait pu parachever son année au sommet, le multiple champion olympique a décidé de déclarer forfait, "fatigué" et "épuisé" par toutes les courses et évènements. " Il est temps pour moi de prendre du recul, de m'entraîner dur et de commencer à préparer les défis à venir" a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.

Conséquence de son retrait, une délégation française assez pauvre et des faibles chances de médailles même si on suivra attentivement Maxime Grousset, Anastasiia Kirpichnikova ou encore nos spécialistes du dos Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac. Mais traditionnellement, ces Mondiaux sont plus compliqués à suivre et ne sont pas la spécialité des Français. La raison ? "Le vrai problème, c'est qu'entre les bassins de 50 et de 25 m, c'est un peu comme entre le tennis et le tennis de table: ça se ressemble mais ce sont deux sports différents" avait expliqué à l'époque Fabrice Pellerin.

Jeudi 12 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 50 m dos - Femmes

Séries | 200 m papillon - Femmes

Séries | 100 m 4 nages - Femmes

Séries | Relais 4 x 200 m nage libre - Femmes

Séries | 400 m nage libre - Hommes

Séries | 50 m dos - Hommes

Séries | 200 m papillon - Hommes

Séries | 100 m 4 nages - Hommes

À partir de 17h30 :

Finale | 100 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 50 m dos - Femmes

Finale | 100 m brasse - Femmes

Finale | 200 m papillon - Femmes

Demi-finales | 100 m 4 nages - Femmes

Finale | Relais 4 x 200 m nage libre - Femmes

Finale | 100 m nage libre - Hommes

Finale | 400 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 50 m dos - Hommes

Finale | 100 m brasse - Hommes

Finale | 200 m papillon - Hommes

Demi-finales | 100 m 4 nages - Hommes

Vendredi 13 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 1 500 m nage libre - Femmes

Séries | 200 m brasse - Femmes

Séries | 100 m papillon - Femmes

Séries | 200 m brasse - Hommes

Séries | 100 m papillon - Hommes

Séries | Relais 4 x 200 m nage libre - Hommes

Séries | Relais 4 x 50 m nage libre - Mixte

À partir de 17h30 :

Finale | 1 500 m nage libre - Femmes

Finale | 50 m dos - Femmes

Finale | 200 m brasse - Femmes

Demi-finales | 100 m papillon - Femmes

Finale | 100 m 4 nages - Femmes

Finale | 50 m dos - Hommes

Finale | 200 m brasse - Hommes

Demi-finales | 100 m papillon - Hommes

Finale | 100 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 200 m nage libre - Hommes

Finale | Relais 4 x 50 m nage libre - Mixte

Samedi 14 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 50 m nage libre - Femmes

Séries | 50 m brasse - Femmes

Séries | 400 m 4 nages - Femmes

Séries | 50 m nage libre - Hommes

Séries | 800 m nage libre - Hommes

Séries | 50 m brasse - Hommes

Séries | 400 m 4 nages - Hommes

Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages - Mixte

À partir de 17h30 :

Demi-finales | 50 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 50 m brasse - Femmes

Finale | 100 m papillon - Femmes

Finale | 400 m 4 nages - Femmes

Demi-finales | 50 m nage libre - Hommes

Finale | 800 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 50 m brasse - Hommes

Finale | 100 m papillon - Hommes

Finale | 400 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages - Mixte

Dimanche 15 décembre