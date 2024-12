Morgane retrouvée à Coutances : les antécédents du suspect, les explications de sa mère

La collégienne a été retrouvée saine et sauve en Normandie chez un jeune homme de 21 ans qu'elle avait contacté sur les réseaux avec la volonté de quitter le domicile familial. Ce dernier a été mis en examen pour enlèvement et séquestration et est impliqué dans une autre affaire de soustraction.

Portée disparue et recherchée pendant une quinzaine de jours, l'adolescente Morgane Rivoal a été retrouvée vivante le mardi 10 décembre à Coutances, dans la Manche en Normandie. Le jeune fille de 13 ans a été retrouvée par la section de recherches de Rennes en bonne santé dans un foyer de jeunes travailleurs, plus précisément dans la chambre d'un jeune homme de 21 ans suspecté de l'avoir enlevée et séquestrée.

Morgane a été placée dans l'unité des mineurs de l’hôpital de Saint-Brieuc pour être prise en charge, réaliser divers examens et évaluer sa situation sociale. "Un examen cutané ne laissait apparaître aucune lésion tout comme l'examen gynécologique" a précisé le procureur de la République de Saint-Brieuc lors d'une conférence de presse le mercredi 11 décembre au sujet de l'état de santé de l'adolescente. Des examens qui correspondent avec les déclarations de Morgane qui assure ne pas avoir eu de rapports sexuels avec le suspect. Si Morgane a été hospitalisée, le suspect a été mis en examen pour enlèvement et séquestration sur mineur de moins de 15 ans ce jeudi 12 décembre. Le procureur a demandé son placement en détention provisoire de l'individu.

Le suspect déjà impliqué dans la "soustraction" d'une adolescente

L'homme suspecté dans cette affaire est déjà connu des services de police car soupçonné d'avoir soustrait une autre adolescente âgée de 14 ans, le 8 avril 2024, dans l'Oise. Il devait d'ailleurs répondre de ses faits au tribunal de Beauvais ces jours-ci, mais du fait de son interpellation et de son absence au tribunal l'audience a été reportée. En dehors de cette première affaire, le suspect ne présente qu'une seule condamnation pour excès de vitesse à son casier judiciaire. Il est n'est pas non plus inscrit au fichier automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). Les parents du suspect vivent en Bretagne ; ce dernier est né à Rennes et vivait dans un foyer de jeunes travailleurs à Coutances, où il était employé sous un contrat d'apprentissage.

Interrogé à plusieurs reprises durant sa garde à vue, le suspect a reconnu être en tort du fait de la différence d'âge entre Morgane et lui-même, ainsi que la différence de corpulence. Il a également confié avoir été stressé et angoissé et se sentir en faute. En revanche, il a déclaré ne jamais avoir eu de relation intime avec l'adolescente de 13 ans, corroborant les déclarations de la jeune fille, et n'avoir jamais échangé des photos intimes non plus. Il assure d'ailleurs ne pas avoir retenu la jeune fille de force dans sa chambre puisque la porte de son domicile peut s'ouvrir de l'intérieur et ajoute avoir montré à l'adolescente comment faire. Les enquêteurs ont pu vérifier et valider le fait que Morgane était capable d'ouvrir la porte, alors que la jeune fille indiquait être enfermée. Le suspect a également indiqué aux enquêteurs avoir proposé à Morgane de la ramener chez elle.

Le parcours de Morgane depuis sa fugue

Morgane était recherchée depuis le 25 novembre et sa disparition de chez ses parents en Côtes-d'Armor en Bretagne. L'adolescente avait quitté le domicile familial, situé sur la commune de Pabu, à quelques kilomètres au nord de Guingamp, pour se rendre au collège Albert Camus de Grâces où elle est scolarisée. Un trajet effectué en partie à pied, puis en bus. Elle n'est finalement jamais arrivée jusqu'à l'établissement scolaire. Morgane a confirmé auprès des enquêteurs avoir pris la décision après une dispute avec ses parents au sujet des réseaux sociaux au cours de laquelle "son père aurait cassé le téléphone portable de sa fille et lui a pris sa carte SIM". Elle aurait ainsi contacté le jeune homme interpellé pour qu'il vienne la chercher, ce qu'il a fait le lendemain. Selon le témoignage d'une amie de l'adolescente, Morgane a "pu indiquer sur les réseaux sociaux qu'elle ne viendrait pas lundi en cours". Le procureur de la République révélait le lundi 2 décembre qu'un message d'adieu aurait également été retrouvé dans sa poubelle. "Papa, maman, désolé (sic), je pars", peut-on y lire.

Les deux individus ont pu être retrouvés après le signalement d'une femme indiquant avoir vu un jeune homme et l'adolescente de 13 ans dans le sud-ouest a indiqué le procureur de la République. Le suspect, identifié, a ensuite été localisé grâce au bornage de son téléphone en Normandie.

Durant l'enquête, plusieurs hommes majeurs qui conversaient avec l'adolescente de 13 ans via les réseaux sociaux, ont été questionnés. Deux avaient particulièrement retenu l'attention des enquêteurs : l'un âgé de 21 ans et habitant dans la Drôme, l'autre âgé de 29 ans habitant dans l'Eure. Mais aucun élément pertinent n'était ressorti de leurs