Caroline Cayeux : démission possible ? La ministre s'excuse après ses propos jugés homophobes

La ministre déléguée aux collectivités territoriales, Caroline Cayeux, est sur la sellette, vendredi 15 juillet 2022. Une lettre remettant en cause son maintien dans le gouvernement après des propos jugés homophobes devrait sortir en fin de semaine.

Caroline Cayeux a été nommée ministre déléguée aux collectivités territoriales, lundi 4 juillet 2022, mais son poste pourrait déjà être en sursis, vendredi 15 juillet. Maire LR de Beauvais, l'élue de 73 ans était un ancien soutien de François Fillon et a provoqué un tollé après avoir dit, mardi 12 juillet, "J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là", à propos des personnes homosexuelles. Sur France Inter, vendredi 15 juillet, Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire, demande des actes de la part de la ministre déléguée aux collectivités territoriales. "Si elle souhaite le faire, elle peut soutenir l'ouverture de centres LGBT+ partout dans le pays, elle peut soutenir des 'pride' [marche des Fiertés]", a-t-elle affirmé. Selon Franceinfo, des membres de la majorité présidentielle, parlementaires ou anciens ministres, ont signé une tribune remettant en cause son maintien dans le gouvernement. Ce texte devrait sortir en fin de semaine.

Tout commence lundi 11 juillet, avec une tribune du magazine Têtu demandant le départ du gouvernement de toutes les personnes ayant été en lien avec la Manif pour tous. Mardi 12 juillet, Caroline Cayeux, est interrogée sur ses positions à propos du mariage pour tous, sur Public Sénat. En effet, lorsqu'elle était sénatrice, elle avait qualifié l'union pour les personnes de même sexe de "caprice" et de "dessein contre la nature". La ministre a d'abord assuré qu'elle maintenait ses propos, puis a dit qu'elle faisait appliquer la loi depuis que celle-ci a été votée. Elle ajoute n'avoir jamais défilé avec la Manif pour tous, avant de dire : "J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là et franchement, c'est un mauvais procès que l'on me fait".

Une pétition demande le départ des ministres "LGBTQIAphobes notoires" : "Cest un mauvais procès que lon me fait et qui ma beaucoup contrariée. Je nai jamais fait partie de la Manif pour tous, que les choses soient claires", se défend @carolinecayeux #BonjourChezVous pic.twitter.com/xgNqJPR1Hk — Public Sénat (@publicsenat) July 12, 2022

L'expression "ces gens-là" fait immédiatement réagir de nombreux politiques, journalistes et internautes, conduisant la ministre à s'excuser mardi dans l'après-midi. "Mes propos ont blessé nombre d'entre vous. Je les regrette profondément, ils étaient naturellement inappropriés", a-t-elle écrit sur Twitter. Mercredi 13 juillet, plusieurs associations luttant contre l'homophobie (Mousse, STOP Homophobie, Sports LGBT, Éducation LGBT, Familles LGBT et Adheos) ont annoncé avoir déposé plainte contre Caroline Cayeux.

Biographie de Caroline Cayeux

La femme politique est née le 1er novembre 1948 à Paris, elle est la fille de Pierre Fournier, ancien président du Conseil de l'ordre national des pharmaciens de 1979 à 1987. Après une licence d'anglais et un diplôme supérieur de droit international privé, elle devient enseignante puis responsable d'un organisme de formation professionnelle. Elle entame sa carrière politique en 1997, lorsque Philippe Séguin l'appelle à la commission exécutive du RPR. En 2001, elle crée la surprise en battant le maire sortant de Beauvais, un socialiste en place depuis 24 ans.

En plus de ses fonctions de maire, Caroline Cayeux a été conseillère régionale de Picardie de 2004 à 2011, puis sénatrice de 2011 à 2017, où elle a été vice-présidente de la commission des affaires sociales. Depuis le 1er janvier 2020, elle est également présidente de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle quitte le parti Les Républicains en 2018 et signe, en 2021, une tribune publiée par le Journal du dimanche, dans laquelle elle se joint à 600 élus locaux favorables à un second mandat d'Emmanuel Macron.