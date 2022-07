Caroline Cayeux : la ministre en danger après ses propos polémiques ?

CAYEUX. Caroline Cayeux va-t-elle rester ministre après ses propos polémiques, puis ses excuses, sur le mariage homosexuel ? La septuagénaire ne bénéficie pas d'un franc soutien.

[Mise à jour le 18 juillet 2022 à 11h22] Des propos qui "ont blessé beaucoup de nos compatriotes", "inacceptables", mais "tous les membres du gouvernement sont engagés dans la lutte contre l'homophobie." Lundi 18 juillet 2022, plusieurs membres de la majorité assuraient encore le service après-vente sur le dossier Caroline Cayeux. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, celui des Relations avec le Parlement, Franck Riester, ou encore la cheffe des députés LREM, Aurore Bergé, ont continué de jouer les pompiers pour éteindre l'incendie allumé par la ministre déléguée aux Collectivités territoriales, laquelle avait assuré avoir "beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là" pour se défendre d'être homophobe malgré son opposition au mariage des personnes de même sexe (lire plus bas). C'est avec une certaine fébrilité que la désormais ancienne maire LR de Beauvais (Oise) est défendue. "Je pense que Caroline Cayeux l'a compris : elle les a retirés", a commenté Bruno Le Maire sur RTL. Une tribune, parue dans le Journal du dimanche samedi 16 juillet, met cependant en cause le mea-culpa de la septuagénaire. De là à se retrouver en difficultés pour rester au gouvernement ?

C'est la question depuis que Caroline Cayeux a tenu ses propos sur Public Sénat : peut-elle être maintenue au gouvernement ? Ses collègues à la tête de ministères bottent en touche. "Je pense que ce n'est pas à moi de décider qui peut ou ne peut pas rester au gouvernement", a évacué Bruno Le Maire, tout comme Franck Riester, sur France Inter : "ce n'est pas à moi de définir l'équipe gouvernementale." Si personne n'a cautionné ses propos sous les ors de la république, la tribune publiée dans le JDD n'appelle pas clairement à la démission de la ministre de la Cohésion des territoires.

Cette dernière, dans une interview au Parisien jeudi 14 juillet, a d'ailleurs éludé le sujet malgré une question claire : "Le président de la République et la Première ministre m'ont nommé ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales pour que je sois à ma tâche. Je m'y attelle depuis le premier jour sans relâche. J'ai de nombreux chantiers devant moi, afin de lutter efficacement contre les fractures territoriales et entretenir un dialogue constructif avec l'ensemble des élus locaux."

Tout commence lundi 11 juillet, avec une tribune du magazine Têtu demandant le départ du gouvernement de toutes les personnes ayant été en lien avec la Manif pour tous. Mardi 12 juillet, Caroline Cayeux, est interrogée sur ses positions à propos du mariage pour tous, sur Public Sénat. En effet, lorsqu'elle était sénatrice, elle avait qualifié l'union pour les personnes de même sexe de "caprice" et de "dessein contre la nature". La ministre a d'abord assuré qu'elle maintenait ses propos, puis a dit qu'elle faisait appliquer la loi depuis que celle-ci a été votée. Elle ajoute n'avoir jamais défilé avec la Manif pour tous, avant de dire : "J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là et franchement, c'est un mauvais procès que l'on me fait".

Une pétition demande le départ des ministres "LGBTQIAphobes notoires" : "Cest un mauvais procès que lon me fait et qui ma beaucoup contrariée. Je nai jamais fait partie de la Manif pour tous, que les choses soient claires", se défend @carolinecayeux #BonjourChezVous pic.twitter.com/xgNqJPR1Hk

L'expression "ces gens-là" fait immédiatement réagir de nombreux politiques, journalistes et internautes, conduisant la ministre à s'excuser mardi dans l'après-midi. "Mes propos ont blessé nombre d'entre vous. Je les regrette profondément, ils étaient naturellement inappropriés", a-t-elle écrit sur Twitter. Mercredi 13 juillet, plusieurs associations luttant contre l'homophobie (Mousse, STOP Homophobie, Sports LGBT, Éducation LGBT, Familles LGBT et Adheos) ont annoncé avoir déposé plainte contre Caroline Cayeux.

La ministre déléguée aux Collectivités territoriales réitère ensuite ses excuses, cette fois dans les colonnes du Parisien, jeudi 14 juillet. Dans cette interview, Caroline Cayeux explique : "Les propos mentionnés remontent à dix ans. [...] Je comprends que ces propos stupides et maladroits aient pu autant blesser. Je tiens ici à renouveler toutes mes excuses les plus sincères, car ils ne reflètent pas du tout ma pensée". Mais cette remise en question sera-t-elle suffisante pour rester au gouvernement ?

Samedi 16 juillet 2022, 129 personnalités ont signé une tribune dans le JDD pour dénoncer les propos de Caroline Cayeux. Parmi les signataires, les animateurs Christophe Beaugrand et Alex Goude, Delphine Burkli, maire du 9ème arrondissement de Paris, Mathieu Gallet, ex-PDG de Radio France, Joël Giraud, député LREM et ancien ministre, l'ex-ministre Jack Lang, Jean-Pierre Lecoq, maire du 6ème arrondissement de Paris, Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron, Michèle Rubirola, 1ère adjointe au maire de Marseille, ou encore... Manuel Valls, ancien Premier ministre.

Dans leurs écrits, les signataires ont affirmé que "ses propos [ont] meurtri personnellement beaucoup d'entre nous, mais, surtout, ils [ont] mis à mal nos efforts quotidiens pour faire respecter les principes républicains dans nos territoires." "Comment accepter qu'un membre de l'exécutif, dont le premier rôle est d'assurer l'application des lois, puisse appeler "ces gens-là" des citoyens français ? Comment ne pas voir que, dans son esprit, ils ne relèvent pas de la même catégorie de citoyens ?", se sont-ils interrogés, avant d'ajouter : "la question n'est pas de savoir si cette nouvelle ministre a, dans son entourage, des amis parmi "ces gens-là", comme un masque sur ses préjugés. Elle a choisi délibérément de maintenir des propos homophobes : c'est certainement répréhensible." Les auteurs de la tribune ont également appelé à "défendre non pas telle ou telle communauté, mais bien le respect du principe d'égalité et de légalité par un membre du gouvernement."

Une première pétition, lancée par le magazine Têtu le 11 juillet, demande le départ de trois ministres ayant eu des liens avec la Manif pour tous. Une centaine de militants et d'élus l'ont signée. La ministre Caroline Cayeux est visée pour avoir dit au Sénat en 2012 : "Le Mariage pour tous et le droit à l'adoption, ce n'est pas simplement un dessein qui va contre-nature, mais c'est plus grave". En outre, Christophe Béchu, ministre de l'Écologie et de la Transition énergétique et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, sont également critiqués pour des propos jugés homophobes.

Caroline Cayeux, ancien soutien de François Fillon, a été nommée ministre des Collectivités territoriales, lundi 4 juillet 2022. Sur Twitter, elle avait fait part de son engagement. "Cette marque de confiance m'honore et m'oblige. Je sais la richesse que sont nos territoires pour notre pays. Je les défendrai sans relâche", écrivait-elle. Elle avait, dans un premier temps, assuré vouloir garder son mandat de maire de Beauvais, avant de finalement démissionner. Elle occupait ce rôle depuis 20 ans, mais a préféré ne pas cumuler plusieurs mandats. La nouvelle élection du maire aura lieu dans le courant du mois de juillet.

La femme politique est née le 1er novembre 1948 à Paris, elle est la fille du docteur Pierre Fournier, ancien président du Conseil de l'ordre national des pharmaciens de 1979 à 1987. Après une licence d'anglais et un diplôme supérieur de droit international privé, elle devient enseignante puis responsable d'un organisme de formation professionnelle. Elle entame sa carrière politique en 1997, lorsque Philippe Séguin l'appelle à la commission exécutive du RPR. En 2001, elle crée la surprise en battant le maire sortant de Beauvais, un socialiste en place depuis 24 ans.

En plus de ses fonctions de maire, Caroline Cayeux a été conseillère régionale de Picardie de 2004 à 2011, puis sénatrice de 2011 à 2017, où elle a été vice-présidente de la commission des affaires sociales. Depuis le 1er janvier 2020, elle est également présidente de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle quitte le parti Les Républicains en 2018 et signe, en 2021, une tribune publiée par le Journal du dimanche, dans laquelle elle se joint à 600 élus locaux favorables à un second mandat d'Emmanuel Macron.