Hassan Iquioussen : l'imam expulsé ? Le Conseil d'Etat va trancher

HASSAN IQUIOUSSEN. L'imam Hassan Iquioussen sera bientôt fixé. La décision quant à la validité de la procédure d'expulsion qui le vise doit être rendue incessamment sous peu par le Conseil d'Etat. Retour sur l'affaire.

[Mis à jour le 29 août 2022 à 10h49] Hassan Iquioussen va bientôt connaître son sort. L'imam, qui fait l'objet d'une procédure d'expulsion engagée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pourrait être contraint par le Conseil d'Etat de quitter le territoire français. La plus haute juridiction administrative doit rendre sa décision sous peu, elle qui avait été saisie par le locataire de la place Beauvau après l'annulation de sa décision par le tribunal administratif de Paris. Réuni vendredi 26 août, le Conseil d'Etat avait indiqué se prononcer en "début de semaine prochaine." La décision devrait donc tomber ce lundi 29 ou ce mardi 30 août 2022. Le gouvernement espère que l'expulsion de ce prédicateur au "discours haineux à l'encontre des valeurs de la France" selon Gérald Darmanin, sera confirmée par cette institution indépendante. Le cas contraire, "ce serait un très mauvais signal" a prévenu Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Pourquoi l'imam Hassan Iquioussen pourrait-il être expulsé ? Que lui est-il reproché ? Explications

Tout commence lorsque Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, annonce le 28 juillet 2022, sur Twitter : "Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Il sera expulsé du territoire français." Un arrêté ministériel d'expulsion est alors lancé contre Hassan Iquioussen.

Lorsque le ministère de l'Intérieur a ordonné l'expulsion de l'imam, Gérald Darmanin a expliqué que l'imam proférait "auprès d'un large public depuis le début des années 2000 […], un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraires aux valeurs de la République". Par ailleurs, il est reproché à Hassan Iquioussen de tenir "un discours à teneur antisémite particulièrement virulent", de prôner la soumission des femmes vis-à-vis des hommes. En outre, l'imam, selon l'arrêté, encouragerait le séparatisme et afficherait un "mépris de certaines valeurs républicaines telles que la laïcité et le fonctionnement démocratique de la société française".

Une semaine après le tweet initial de Gérald Darmanin, le vendredi 5 août 2022, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'expulsion vers le Maroc d'Hassan Iquioussen. Le tribunal a reconnu des "propos rétrogrades" sur la place de la femme dans la société, mais a assuré que son expulsion n'est pas justifiée.

À la suite de cette décision, Gérald Darmanin a fait appel devant le Conseil d'État. Jeudi 4 août, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait rejeté une demande de suspension de cette mesure d'expulsion. Le ministre de l'Intérieur, qui a révélé le 8 août qu'Hassan Iquioussen était fiché S depuis dix-huit mois, entendait aller au bout de sa démarche. Selon des propos rapportés par Franceinfo, il était "prêt à aller jusqu'à des modifications législatives si le Droit n'est pas en phase avec la nature de la menace que représentent les étrangers délinquants".

Ainsi, le Conseil d'État a été saisie par le ministre de l'Intérieur sur la légitimité de la suspension de la demande d'expulsion de l'imam. Si la juridiction estime qu'elle n'est pas légitime, l'arrêté d'expulsion du ministère de l'Intérieur pourra être exécuté.

Jeudi 25 août 2022, le journal d'investigation Médiapart a révélé que Gérald Darmanin a diné avec Hassan Iquioussen en 2014. Selon le média, l'actuel ministre de l'Intérieur ambitionnait à l'époque de conquérir la mairie de Tourcoing. Il souhaite alors se rapprocher de ceux qui constitue l'électorat de gauche en place à la tête de la ville et du pays (François Hollande était à ce moment-là président de la République). C'est donc à cette occasion qu'il organise un dîner avec les représentant de la communauté musulmane du Nord. "On a passé une très belle soirée. C'était très positif, on s'est mis d'accord sur 99,9 % des sujets de conversation", a affirmé Hassan Iquioussen, auprès de Médiapart. De son côté, Gérald Darmanin n'a pas souhaité réagir.