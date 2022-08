Hassan Iquioussen : sa fuite, ses propos, son expulsion... Tout savoir de l'imam marocain

IQUIOUSSEN. L'imam marocain Hassan Iquioussen doit être expulsé du territoire français pour des propos jugés "séparatistes" et "islamistes". L'homme, en fuite, est activement recherché par la police.

L'imam Hassan Iquioussen est recherché par les forces de l'ordre depuis que la décision actant son expulsion du territoire français a été validée par le Conseil d'Etat, mardi 30 août. Le prédicateur n'a pas encore été interpellé, il est actuellement considéré comme fugitif : une source proche du dossier a d'ailleurs confirmé à l'Agence France Presse qu'Hassan Iquioussen avait été inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR).

Selon les informations de France Info et de TF1 Infos, la police a perquisitionné le domicile de l'imam Hassan Iquioussen à Lourches près de Valenciennes, dans le département du Nord. Il a été avancé par des sources proches du dossier, dont font mention France Info et TF1, que le fugitif serait actuellement en Belgique. Le fils d'Hassan Iquioussen a quant à lui été interrogé par RMC : il assure être "sous le choc". "On dirait qu'on est à la recherche d'un terroriste, en quelques semaines c'est devenu l'homme à abattre. [...] Son pays c'est la France on ne pensait pas qu'ils en arriveraient jusque-là. Il y a des conséquences humaines derrière, aujourd'hui c'est une famille complète qui souffre de ça". Et d'insister sur le fait qu'il n'a "pas de nouvelles" de son père, indiquant ne pas savoir où il se trouve actuellement. Il a tout de même fait savoir que l'imam avait "pris ses distances" et était "aller se reposer un peu" il y a quelques semaines.

Cette décision du Conseil d'Etat est donc un feu vert au ministère de l'Intérieur afin de pouvoir mettre en oeuvre l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen. Celui-ci devrait être expulsé vers le Maroc, après une bataille juridique de plusieurs semaines. Tout commence lorsque Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, annonce le 28 juillet 2022, sur Twitter : "Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes. Il sera expulsé du territoire français." Un arrêté ministériel d'expulsion est alors lancé contre Hassan Iquioussen.

Lorsque le ministère de l'Intérieur a ordonné l'expulsion de l'imam, Gérald Darmanin a expliqué que l'imam proférait "auprès d'un large public depuis le début des années 2000 […], un discours prosélyte émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination et porteur d'une vision de l'islam contraires aux valeurs de la République". Par ailleurs, il est reproché à Hassan Iquioussen de tenir "un discours à teneur antisémite particulièrement virulent", de prôner la soumission des femmes vis-à-vis des hommes. En outre, l'imam, selon l'arrêté, encouragerait le séparatisme et afficherait un "mépris de certaines valeurs républicaines telles que la laïcité et le fonctionnement démocratique de la société française".

L'imam a tenu de nombreux propos polémiques ces dernières années, relayés sur des plateformes de vidéos en ligne. Comme le rappelle Le Figaro, qui a entrepris de lister ses déclarations les plus polémiques, Hassan Iquioussen est convaincu que l'islam en France est en proie à un "cinquième colonne", attaqués par des "traitres de l'Intérieur", qui ont pour objectif de "se convertir, de sortir de l'Islam et de répandre des informations qui sont fausses". Et d'insister à leur endroit dans une déclaration datant de plusieurs années : "Ce sont des collabos. Et chez nous, les collabos, on leur met 12 balles dans la tête. Le peloton d'exécution". L'homme a également plusieurs fois défendu clairement que l'islam était une "religion de paix", et que "détester quelqu'un parce qu'il est juif" était "un péché en Islam". Comme le souligne encore le Figaro, le prédicateur a toutefois qualifié les Juifs d'"avares et usuriers", en les désignant aussi du "top de la trahison et de la félonie".

Les propos du prédicateur sont aussi cités par le Conseil d'Etat, ainsi qu'il en a rendu compte dans sa décision : "L'instruction établissait que M. Iquioussen avait développé depuis plusieurs années, à l'occasion de nombreuses conférences et discours relayés par les réseaux sociaux à un public large, un discours antisémite pour lequel il n'a présenté ses 'excuses' en 2004 et condamné l'antisémitisme en 2015 qu'en réaction à l'émotion que ses propos avaient suscitée et sans réfuter de manière explicite ces propos. En outre, des propos à caractère antisémite ont été réitérés après ses 'excuses' de 2004 et les vidéos relayant ses propos antisémites sont restées en ligne jusqu'à une date récente sans que M. Iquioussen n'ait cherché à en faire cesser la diffusion."

Une semaine après le tweet initial de Gérald Darmanin, le vendredi 5 août 2022, le tribunal administratif de Paris a suspendu l'expulsion vers le Maroc d'Hassan Iquioussen. Le tribunal a reconnu des "propos rétrogrades" sur la place de la femme dans la société, mais a assuré que son expulsion n'est pas justifiée.

À la suite de cette décision, Gérald Darmanin a fait appel devant le Conseil d'État. Jeudi 4 août, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) avait rejeté une demande de suspension de cette mesure d'expulsion. Le ministre de l'Intérieur, qui a révélé le 8 août qu'Hassan Iquioussen était fiché S depuis dix-huit mois, entendait aller au bout de sa démarche. Selon des propos rapportés par Franceinfo, il était "prêt à aller jusqu'à des modifications législatives si le Droit n'est pas en phase avec la nature de la menace que représentent les étrangers délinquants".

Ainsi, le Conseil d'État a été saisie par le ministre de l'Intérieur sur la légitimité de la suspension de la demande d'expulsion de l'imam. La juridiction a estimé qu'elle n'était pas légitime et donc ordonné l'expulsion de l'imam Iquioussen. Le Conseil d'Etat a ainsi annoncé, mardi 30 août 2022, valider l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen. Si sa décision avait été annulée par le tribunal administratif de Paris, la plus haute juridiction administrative de France a finalement donné raison au ministre, donnant son feu vert aux autorités compétentes pour faire sortir le prédicateur de l'Hexagone. Pour Gérald Darmanin, il s'agit d'une "grande victoire pour la République", ainsi qu'il a commenté l'annonce sur les réseaux sociaux, rappelant avoir motivé sa décision en raison "des propos antisémites et contraires à l'égalité entre les femmes et les hommes" tenus par l'imam Iquioussen.

C'est ce qui a également poussé le Conseil d'Etat à aller dans le sens du locataire de la place Beauvau. Le communiqué de la juridiction indique que "le juge des référés du Conseil d'Etat estime que ses propos antisémites, tenus depuis plusieurs années lors de nombreuses conférences largement diffusées, ainsi que son discours sur l'infériorité de la femme et sa soumission à l'homme constituent des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination ou à la haine justifiant la décision d'expulsion." Par ailleurs, "cette décision ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la vie privée et familiale de M. Iquioussen", a ajouté le Conseil d'Etat. Pour l'heure, ni l'imam ni son conseil n'a réagi à la décision.

Jeudi 25 août 2022, le journal d'investigation Médiapart a révélé que Gérald Darmanin a diné avec Hassan Iquioussen en 2014. Selon le média, l'actuel ministre de l'Intérieur ambitionnait à l'époque de conquérir la mairie de Tourcoing. Il souhaite alors se rapprocher de ceux qui constitue l'électorat de gauche en place à la tête de la ville et du pays (François Hollande était à ce moment-là président de la République). C'est donc à cette occasion qu'il organise un dîner avec les représentant de la communauté musulmane du Nord. "On a passé une très belle soirée. C'était très positif, on s'est mis d'accord sur 99,9 % des sujets de conversation", a affirmé Hassan Iquioussen, auprès de Médiapart. De son côté, Gérald Darmanin n'a pas souhaité réagir.